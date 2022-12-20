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    Google’ın Ekrem İmamoğlu hatası tepki topluyor

    Google arama sonuçlarında Ekrem İmamoğlu teriminin Eski Belediye Başkanı sonucunu döndürmesi tepki yarattı. Olayın Wikipedia’dan kaynaklandığı sonradan anlaşıldı. 
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    Google
    Son dönemde aldığı kesinleşmemiş hapis cezası ve siyaset yasağı ile gündeme gelen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu bu kez farklı bir konu ile gündemde. Gündemin odağı ise Google.

    Google neden hata yaptı?

    Ekrem İmamoğlu tarafından paylaşılan bir görselde, Google mobil arama uygulamasında ismi ile arama yapıldığında Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı sonucunun alındığı görülüyor. Hatta Almanya odaklı arama yapıldığında da Ehemaliger şeklinde bir ibare beliriyor.

    Ekrem İmamoğlu geçtiğimiz yıllarda Birleşmiş Milletler toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kürsü isterken Türkçe karşılığını kullanmasına gönderme yaparak Google’ı etiketlemiş.

    İşin aslı ise Wikipedia üzerinde bazı kullanıcıların düzenleme yaparak Eski ibaresini eklemesi oldu. Google veriyi buradan çektiği için haliyle daha farklı bir sonuç ortaya çıkmış. Sonrasında Google’ın hatayı düzelttiği ifade ediliyor.

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    AssetGroup 1 gün önce

    Aspiratör kullanırsınız olur biter :)

    X
    xteknik 6 gün önce

    virüs hasta etmez.insanı bitiren cehaleti korkuları ve aptallığıdır.

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    pudinkk 6 gün önce

    zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.

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    PERİSKOP 6 gün önce

    Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.

    E
    Ekrem71.5 6 gün önce

    ow ye

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    ugah6aiw 1 hafta önce

    kapağı kapat sifona bas basit...

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