Google’ın Ekrem İmamoğlu hatası tepki topluyor

Son dönemde aldığı kesinleşmemiş hapis cezası ve siyaset yasağı ile gündeme gelen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu bu kez farklı bir konu ile gündemde. Gündemin odağı ise Google.

Google neden hata yaptı?

Ekrem İmamoğlu tarafından paylaşılan bir görselde, Google mobil arama uygulamasında ismi ile arama yapıldığında Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı sonucunun alındığı görülüyor. Hatta Almanya odaklı arama yapıldığında da Ehemaliger şeklinde bir ibare beliriyor.

Avatar: Suyun Yolu yürüyüşüne devam ediyor 23 sa. önce eklendi

Ekrem İmamoğlu geçtiğimiz yıllarda Birleşmiş Milletler toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kürsü isterken Türkçe karşılığını kullanmasına gönderme yaparak Google’ı etiketlemiş.

İşin aslı ise Wikipedia üzerinde bazı kullanıcıların düzenleme yaparak Eski ibaresini eklemesi oldu. Google veriyi buradan çektiği için haliyle daha farklı bir sonuç ortaya çıkmış. Sonrasında Google’ın hatayı düzelttiği ifade ediliyor.

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