Google’ın Ekrem İmamoğlu hatası tepki topluyor

Google neden hata yaptı?
Ekrem İmamoğlu tarafından paylaşılan bir görselde, Google mobil arama uygulamasında ismi ile arama yapıldığında Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı sonucunun alındığı görülüyor. Hatta Almanya odaklı arama yapıldığında da Ehemaliger şeklinde bir ibare beliriyor.
Ekrem İmamoğlu geçtiğimiz yıllarda Birleşmiş Milletler toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kürsü isterken Türkçe karşılığını kullanmasına gönderme yaparak Google’ı etiketlemiş.
İşin aslı ise Wikipedia üzerinde bazı kullanıcıların düzenleme yaparak Eski ibaresini eklemesi oldu. Google veriyi buradan çektiği için haliyle daha farklı bir sonuç ortaya çıkmış. Sonrasında Google’ın hatayı düzelttiği ifade ediliyor.
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