TSMC ve Samsung, BAE’de devasa çip üretim fabrikaları kurabilir

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Tam Boyutta Gör Yonga üretiminde küresel liderler olan TSMC ve Samsung, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) devasa fabrika kompleksleri kurmayı planlıyor. Bu projelerin değeri 100 milyar doları aşabilir ve Orta Doğu'yu yapay zeka yatırımlarının merkezi haline getirebilir. Ancak projeler teknik ve lojistik engellerle karşı karşıya.

BAE, çip üretim üssü olabilir

Dünyanın en büyük yonga üreticisi olan Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) ve Güney Kore'nin teknoloji devi Samsung, BAE'de büyük çip üretim tesisleri kurmak için görüşmeler yapıyor. Wall Street Journal’a göre her iki şirketin de üst düzey yöneticileri son dönemde BAE'yi ziyaret ederek potansiyel yatırım fırsatlarını değerlendirdi.

Özellikle TSMC’nin, Tayvan’daki en gelişmiş tesisleriyle yarışacak bir fabrika kompleksini BAE'de inşa etmeyi planladığı bildiriliyor. Samsung’un da benzer bir stratejiyi değerlendirdiği ve bu kapsamda BAE'de yonga üretim operasyonlarını genişletmeyi hedeflediği belirtiliyor. Ancak şimdilik kesinleşmiş bir yatırım söz konusu değil.

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Bu projelerin hayata geçirilmesi halinde BAE, küresel çip üretiminde önemli bir aktör haline gelebilir. Yatırımların finanse edilmesi konusunda ise BAE'nin Abu Dabi merkezli egemen varlık fonu Mubadala'nın merkezi bir rol üstlenmesi bekleniyor. Mubadala, teknoloji endüstrisinin yerel olarak geliştirilmesi adına önemli bir strateji izlerken, yapay zeka yatırımlarını destekleyen MGX adlı devlet destekli şirketle de iş birliği yapıyor.

Teknik ve lojistik engeller var

Tam Boyutta Gör BAE'nin çip üretiminde küresel bir merkez haline gelmesi, büyük fırsatlar kadar zorlukları da beraberinde getiriyor. Yonga üretimi için gereken ultra temiz su, BAE'nin su kaynakları açısından zorlu bir süreç olabilir. Çiplerin üretim aşamasında kullanılan silikon plakaların temizlenmesi için büyük miktarda suya ihtiyaç duyuluyor. BAE'nin su kaynakları büyük ölçüde deniz suyunun arıtılmasıyla elde ediliyor ve bu suyun çip üretimi için gerekli saflığa getirilmesi ek maliyetler doğurabilir. Ayrıca, yonga üretiminde çalışacak mühendislik yeteneklerinin ve tedarik zincirinin eksikliği de projeler önündeki diğer büyük engeller arasında yer alıyor.

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TSMC ve Samsung, BAE’de devasa çip üretim fabrikaları kurabilir