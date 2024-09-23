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    Anlık Bildirim

    TSMC ve Samsung, BAE’de devasa çip üretim fabrikaları kurabilir

    TSMC ve Samsung’un Orta Doğu'da megafabrikalar kurmayı değerlendirdiği belirtiliyor. Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki potansiyel projelerin değeri 100 milyar doları aşabilir.
    TSMC ve Samsung, BAE’de devasa çip üretim fabrikaları kurabilir Tam Boyutta Gör
    Yonga üretiminde küresel liderler olan TSMC ve Samsung, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) devasa fabrika kompleksleri kurmayı planlıyor. Bu projelerin değeri 100 milyar doları aşabilir ve Orta Doğu'yu yapay zeka yatırımlarının merkezi haline getirebilir. Ancak projeler teknik ve lojistik engellerle karşı karşıya.

    BAE, çip üretim üssü olabilir

    Dünyanın en büyük yonga üreticisi olan Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) ve Güney Kore'nin teknoloji devi Samsung, BAE'de büyük çip üretim tesisleri kurmak için görüşmeler yapıyor. Wall Street Journal’a göre her iki şirketin de üst düzey yöneticileri son dönemde BAE'yi ziyaret ederek potansiyel yatırım fırsatlarını değerlendirdi.

    Özellikle TSMC’nin, Tayvan’daki en gelişmiş tesisleriyle yarışacak bir fabrika kompleksini BAE'de inşa etmeyi planladığı bildiriliyor. Samsung’un da benzer bir stratejiyi değerlendirdiği ve bu kapsamda BAE'de yonga üretim operasyonlarını genişletmeyi hedeflediği belirtiliyor. Ancak şimdilik kesinleşmiş bir yatırım söz konusu değil.

    Bu projelerin hayata geçirilmesi halinde BAE, küresel çip üretiminde önemli bir aktör haline gelebilir. Yatırımların finanse edilmesi konusunda ise BAE'nin Abu Dabi merkezli egemen varlık fonu Mubadala'nın merkezi bir rol üstlenmesi bekleniyor. Mubadala, teknoloji endüstrisinin yerel olarak geliştirilmesi adına önemli bir strateji izlerken, yapay zeka yatırımlarını destekleyen MGX adlı devlet destekli şirketle de iş birliği yapıyor.

    Teknik ve lojistik engeller var

    TSMC ve Samsung, BAE’de devasa çip üretim fabrikaları kurabilir Tam Boyutta Gör
    BAE'nin çip üretiminde küresel bir merkez haline gelmesi, büyük fırsatlar kadar zorlukları da beraberinde getiriyor. Yonga üretimi için gereken ultra temiz su, BAE'nin su kaynakları açısından zorlu bir süreç olabilir. Çiplerin üretim aşamasında kullanılan silikon plakaların temizlenmesi için büyük miktarda suya ihtiyaç duyuluyor. BAE'nin su kaynakları büyük ölçüde deniz suyunun arıtılmasıyla elde ediliyor ve bu suyun çip üretimi için gerekli saflığa getirilmesi ek maliyetler doğurabilir. Ayrıca, yonga üretiminde çalışacak mühendislik yeteneklerinin ve tedarik zincirinin eksikliği de projeler önündeki diğer büyük engeller arasında yer alıyor.
    Kaynakça https://www.wsj.com/tech/ai/chip-giants-tsmc-and-samsung-discuss-building-middle-eastern-megafactories-65adc854?mod=rss_Technology https://www.reuters.com/technology/tsmc-samsung-discuss-building-middle-eastern-megafactories-wsj-reports-2024-09-22/
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    34savas34 1 gün önce

    Son derece farklı bir alet :D

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?

    Profil resmi
    Kings Never Die 1 hafta önce

    Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D

    Profil resmi
    ccguven 1 hafta önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

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    karagece25 2 hafta önce

    çöp

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    onderweb 2 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

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    poopae2W 3 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 4 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

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