TSMC ve Samsung, BAE’de devasa çip üretim fabrikaları kurabilir

BAE, çip üretim üssü olabilir
Dünyanın en büyük yonga üreticisi olan Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) ve Güney Kore'nin teknoloji devi Samsung, BAE'de büyük çip üretim tesisleri kurmak için görüşmeler yapıyor. Wall Street Journal’a göre her iki şirketin de üst düzey yöneticileri son dönemde BAE'yi ziyaret ederek potansiyel yatırım fırsatlarını değerlendirdi.
Özellikle TSMC’nin, Tayvan’daki en gelişmiş tesisleriyle yarışacak bir fabrika kompleksini BAE'de inşa etmeyi planladığı bildiriliyor. Samsung’un da benzer bir stratejiyi değerlendirdiği ve bu kapsamda BAE'de yonga üretim operasyonlarını genişletmeyi hedeflediği belirtiliyor. Ancak şimdilik kesinleşmiş bir yatırım söz konusu değil.
Bu projelerin hayata geçirilmesi halinde BAE, küresel çip üretiminde önemli bir aktör haline gelebilir. Yatırımların finanse edilmesi konusunda ise BAE'nin Abu Dabi merkezli egemen varlık fonu Mubadala'nın merkezi bir rol üstlenmesi bekleniyor. Mubadala, teknoloji endüstrisinin yerel olarak geliştirilmesi adına önemli bir strateji izlerken, yapay zeka yatırımlarını destekleyen MGX adlı devlet destekli şirketle de iş birliği yapıyor.
Teknik ve lojistik engeller varKaynakça https://www.wsj.com/tech/ai/chip-giants-tsmc-and-samsung-discuss-building-middle-eastern-megafactories-65adc854?mod=rss_Technology https://www.reuters.com/technology/tsmc-samsung-discuss-building-middle-eastern-megafactories-wsj-reports-2024-09-22/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Son derece farklı bir alet :D
Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?
Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)