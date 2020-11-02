Vietnam Savaşı'nda geçen The Things They Carried filminin oyuncu kadrosu belli oldu başrolde Tom Hardy var

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Daha önce sinemada birçok kez izlediğimiz Vietnam Savaşı temalı filmlere bir yenisi daha ekleniyor ve bu yeni filmin kadrosu geçtiğimiz saatlerde açıklandı. Doğrusunu söylemek gerekirse fazlasıyla heyecanlandırıcı duruyor.

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Amerikalı yazar Tim O'Brien'ın aynı adlı eserinden uyarlanacak olan The Things They Carried adlı filmin oyuncu kadrosu geçtiğimiz saatlerde açıklandı. Açıklamaya göre filmin oyuncu kadrosu şöyle: Tom Hardy, Tye Sheridan, Bill Skarsgård, Ashton Sanders, Stephan James, Pete Davidson, Angus Cloud, Martin Sensmeier ve Moises Arias. Filmin senaryosunu ise Scott B. Smith yazacak.

Filmin uyarlandığı The Things They Carried adlı kitap Vietnam Savaşı'ndaki bir grup askere odaklanıyor ve kitap toplamda 21 kısa hikayeden oluşuyor. Her hikaye farklı bir savaş acısına odaklanıyor ve ana tema askerlerin savaşta maruz kaldığı psikolojik zorluklar.

Filmin vizyon tarihi veya çekimlerinin başlangıç tarihi henüz belli değil.

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