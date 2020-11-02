Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Vietnam Savaşı'nda geçen The Things They Carried filminin oyuncu kadrosu belli oldu başrolde Tom Hardy var

    Vietnam Savaşı'nda geçecek olan The Things They Carried adlı filmin oyuncu kadrosu geçtiğimiz saatlerde açıklandı. Kadro oldukça heyecan verici.
    1 hf.
    2,4b
    1
    3
    Sinema ve Dizi
    Abone ol
    Özgür Eroğlu
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    Oy Ver

    Vietnam Savaşı'nda geçen The Things They Carried filminin oyuncu kadrosu belli oldu başrolde Tom Hardy var
    Tam Boyutta Gör

    Daha önce sinemada birçok kez izlediğimiz Vietnam Savaşı temalı filmlere bir yenisi daha ekleniyor ve bu yeni filmin kadrosu geçtiğimiz saatlerde açıklandı. Doğrusunu söylemek gerekirse fazlasıyla heyecanlandırıcı duruyor.

    İlginizi Çekebilir Avatar Resident Evil'ın reboot filmine Gotham dizisinden Donal Logue katıldı

    Ayrıca Bkz. "Doctor Strange 2'nin çekimleri başlıyor"

    Amerikalı yazar Tim O'Brien'ın aynı adlı eserinden uyarlanacak olan The Things They Carried adlı filmin oyuncu kadrosu geçtiğimiz saatlerde açıklandı. Açıklamaya göre filmin oyuncu kadrosu şöyle: Tom Hardy, Tye Sheridan, Bill Skarsgård, Ashton Sanders, Stephan James, Pete Davidson, Angus Cloud, Martin Sensmeier ve Moises Arias. Filmin senaryosunu ise Scott B. Smith yazacak.

    Filmin uyarlandığı The Things They Carried adlı kitap Vietnam Savaşı'ndaki bir grup askere odaklanıyor ve kitap toplamda 21 kısa hikayeden oluşuyor. Her hikaye farklı bir savaş acısına odaklanıyor ve ana tema askerlerin savaşta maruz kaldığı psikolojik zorluklar.

    Filmin vizyon tarihi veya çekimlerinin başlangıç tarihi henüz belli değil.



    Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Rolls-Royce’tan en hızlı elektrikli uçak adayı: ACCEL

    ilkerinanç

    Elektirikli yapıcaz diye pervaneli uçaklara geri döndük. Temiz, ekonomik vs falan da araba gibi değil meaalesef. Jet den iyi teknoloji yok şu anda itki açısından.

    1 saat önce
    gun

    Ağır batarya ile menzili kısa oluyor tabii tek kişilik veya küçük uçaklar için yine de bakım maliyeti vs nedenler ile tercih edilebilir.

    1 saat önce
    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    Altyazar 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    lan once taboo'yu bitir
    Yanıtla +3
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    clarq26 (Emre Bayram) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Adam hangi rolü verirsen ver yakısıyor cidden bak.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    ÖzdalDoğru (özdal doğru) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Ah yaramaz Amerika sen yok musun,ne şirin şeysin sen öyle?!?!
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 1 hf. Godfall'dan RTX 3080 sahiplerine kötü haber: 4K/Ultra için 12GB VRAM gerekiyor 1 hf. MIUI 13 hakkındaki ilk detaylar bu hafta açıklanabilir 1 hf. Volvo, kendi elektrik motorlarını tasarlayıp geliştirmek için Çin'de laboratuvar açtı 1 hf. Activision Blizzard, 3 aylık süreçte oyun içi satın almalardan 1.2 milyar dolar kazandı 1 hf. Zam oranı belli oldu: MTV, IMEI kayıt ücreti ve trafik cezaları 2021'de ne kadar zamlanacak? 1 hf. Nvidia, RTX 3060 Ti’ı erteleyebilir 1 hf. Politik macera oyunu George Orwell's Animal Farm mobil cihazlar ve PC için 10 Aralık'ta çıkacak 1 hf. Samsung Galaxy S21'in seri üretimi başladı 1 hf. iPhone 12 MagSafe uyumlu ilk aksesuar bağış desteği arıyor 1 hf. Galaxy Note 20 FE geliyor 1 hf. Call of Duty: Black Ops Cold War'un ilk 3 hikaye görevi detaylandırıldı 1 hf. Ryzen 5 5600X’in Cinebench skoru sızdı: Tüm Ryzen 5000 ailesi 600 puanın üzerinde 1 hf. Yüksek fiyatlara rağmen otomobil satışlarındaki artış sürüyor 1 hf. Black Widow filminden yeni görseller paylaşıldı 1 hf. Apex Legends'ın yönetmeni oyunun battle royale'in ötesinde olabileceğini söylüyor 1 hf. ASELSAN, raylı sistemler için Tren Kontrol ve Yönetim Sistemi geliştirdi 1 hf. Apple, 'One More Thing' etkinliğinin tarihini belirledi: Apple Silicon'lu ilk Mac geliyor 1 hf. Resident Evil'ın reboot filmine Gotham dizisinden Donal Logue katıldı 1 hf. 194 TL değerinde beş oyun Amazon Prime üyelerine ücretsiz oldu 1 hf. Gran Turismo 7 2021'in ilk yarısında gelecek gibi duruyor 1 hf. GÖRÜNTÜLENEN Vietnam Savaşı'nda geçen The Things They Carried filminin oyuncu kadrosu belli oldu başrolde Tom Hardy var Sonraki Fortnite'ın yeni nesil konsollardaki iyileştirmeleri açıklandı 1 hf. Avrupa'da ilk kez, hibrit ve elektrikli araç satışları dizelleri geride bıraktı 1 hf. PS5 çıkış oyunu 'Godfall' için PC sistem gereksinimleri açıklandı 1 hf. Exynos 1080 yonga seti için Çin’de etkinlik düzenleniyor 1 hf. Call of Duty Modern Warfare tarihi satış rekoruna imza attı 1 hf. Xbox Series X ve S'in çıkışında erişilebilir olacak "eğlence" uygulamaları açıklandı 1 hf. PlayStation 5 kontrolcüsü PlayStation 4'te çalışmıyor PlayStation 3'te çalışıyor 1 hf. Activision Blizzard tüm oyun serilerini mobile getirmek istiyor 1 hf. Internet Archive; kaldırılan sayfaların sebebini bildirecek 1 hf. PS5 kontrolcüsü DualSense inanılmaz övgüler alıyor 1 hf. Xiaomi'den iPhone 12 uyumlu şarj cihazı: Hem de üçte biri fiyatına 1 hf. iPhone 12 Pro modelleri sosyal mesafenizi koruyacak 1 hf. Bethesda yönetmeni The Elder Scrolls 6'nın Xbox'a özel bir oyun olacağına çok inanmıyor 1 hf. Huawei'den ABD yasaklarına karşı atak: Şangay'da yonga üretim fabrikası kuracak 1 hf. Çin’de insanlar, henüz onaylanmamış koronavirüs aşısını para karşılığı yaptırabilecek 1 hf. 120Hz ekranla batarya başarımı şaşırttı! "Poco X3 NFC incelemesi" 1 hf. Sıfır kilometre araçlar için ekspertiz uyarısı 1 hf. Doctor Strange 2'nin çekimleri başlıyor 1 hf. Sony'den renkli PlayStation 5 kapaklarına yasal engel 1 hf. Facebook, mobil uygulamasında herkese açık 'karanlık mod' testlerine başladı Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Xbox Series S ve PlayStation 5, Türkiye'de ilk kez indirime gi...
    DonanımHaber
    CD Projekt RED, Cyberpunk 2077'nin Tekrar Erteleneceği Söylent...
    Bölüm Sonu Canavarı
    Modern Warfare ve Warzone Güncellemesi Oyunun Boyutunu 25GB Kü...
    Bölüm Sonu Canavarı
    Ticaret Bakanlığı 11.11, Efsane Cuma indirimleri hakkında ince...
    DonanımHaber
    🔥 Dolar 7,81 - Euro 9,19 - Altın 467 | 11 KASIM 🔥
    DH Forum
    PS | Dijital Ortaklık, Oyun ve Hesap Satış & Takas Grubu (Sat...
    DH Forum
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız