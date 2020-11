Doctor Strange 2'nin çekimleri başlıyor

Tam Boyutta Gör

Disney'in Marvel için oluşturduğu Marvel Sinematik Evreni'nin bir dönemi, geçtiğimiz yıl yayınlanan Avengers: Endgame ile sonlandı. Geçtiğimiz yıl da bu dönemde karşımıza çıkacak neredeyse tüm filmlerin isimleri ve tarihleri paylaşıldı.

İlginizi Çekebilir

Marvel dizisi WandaVision'ın çekimleri bitirildi

Ayrıca Bkz. "James Gunn Suicide Squad 3'ün büyük bir ihtimalle gerçekleşeceğini söyledi"

Tarihler ne yazık ki salgın sebebiyle sürekli değişiyor. Hatta çok uzun bir zaman sonra bu yıl ilk kez hiçbir Disney - Marvel filmi vizyona girmemiş olacak. Marvel'ın bu yeni dönemdeki en çok beklenen filmlerinden ve vizyon tarihi henüz değişmeyen filmlerden biri de Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

Doctor Strange serisinin ikinci filmi olacak olan Doctor Strange in the Multiverse of Madness'ın çekimleri çok yakında başlıyor. Benedict Cumberbatch zaten daha öncesinde çekimlerin kasım ayında başlayacağını açıklamıştı. Birkaç saat önce de Scarlett Witch karakterini canlandıran Elizabeth Olsen'ın dublorü Instagram'den bir paylaşım yaptı. C.C. Ice isimli dublörün paylaşımından da ekibin Londra'da toplandığını öğrenebiliyoruz. Şu anda tüm ekip iki haftalığına karantina altında. İki haftalık süreç bitince de ekip çekimleri bitirene kadar hep bir arada kalacak.

Vizyon tarihi ve oyuncular

Doctor Strange in the Multiverse of Madness, 25 Mart 2022'de vizyona girecek. Filmin yönetmenliğini Sam Raimi üstleniyor. Oyuncu kadrosunda ise şimdilik Benedict Cumberbatch, Elizabeth Olsen, Chiwetel Ejiofor ve Benedict Wong bulunuyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.