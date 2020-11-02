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    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Doctor Strange 2'nin çekimleri başlıyor

    Marvel evreninin en çok sevilen yapımlarından olan Doctor Strange'in devam filmi Doctor Strange in the Multiverse of Madness'ın çekimleri Londra'da başlıyor.
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    Sinema ve Dizi
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    Özgür Eroğlu
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    Doctor Strange 2'nin çekimleri başlıyor
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    Disney'in Marvel için oluşturduğu Marvel Sinematik Evreni'nin bir dönemi, geçtiğimiz yıl yayınlanan Avengers: Endgame ile sonlandı. Geçtiğimiz yıl da bu dönemde karşımıza çıkacak neredeyse tüm filmlerin isimleri ve tarihleri paylaşıldı.

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    Tarihler ne yazık ki salgın sebebiyle sürekli değişiyor. Hatta çok uzun bir zaman sonra bu yıl ilk kez hiçbir Disney - Marvel filmi vizyona girmemiş olacak. Marvel'ın bu yeni dönemdeki en çok beklenen filmlerinden ve vizyon tarihi henüz değişmeyen filmlerden biri de Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

    Doctor Strange serisinin ikinci filmi olacak olan Doctor Strange in the Multiverse of Madness'ın çekimleri çok yakında başlıyor. Benedict Cumberbatch zaten daha öncesinde çekimlerin kasım ayında başlayacağını açıklamıştı. Birkaç saat önce de Scarlett Witch karakterini canlandıran Elizabeth Olsen'ın dublorü Instagram'den bir paylaşım yaptı. C.C. Ice isimli dublörün paylaşımından da ekibin Londra'da toplandığını öğrenebiliyoruz. Şu anda tüm ekip iki haftalığına karantina altında. İki haftalık süreç bitince de ekip çekimleri bitirene kadar hep bir arada kalacak.

    Vizyon tarihi ve oyuncular

    Doctor Strange in the Multiverse of Madness, 25 Mart 2022'de vizyona girecek. Filmin yönetmenliğini Sam Raimi üstleniyor. Oyuncu kadrosunda ise şimdilik Benedict Cumberbatch, Elizabeth Olsen, Chiwetel Ejiofor ve Benedict Wong bulunuyor.



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    ilkerinanç

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    39 dakika önce
    gun

    Ağır batarya ile menzili kısa oluyor tabii tek kişilik veya küçük uçaklar için yine de bakım maliyeti vs nedenler ile tercih edilebilir.

    56 dakika önce
    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    Faıthful (Oğuzhan ) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    İlk film benim en beğendiğim marvel filmlerinden olmuştu gerçekten güzeldi
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    Kartal Göz (Ölü Ceset) 1 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Benedict Cumberbatch moruklamadan 2. filmi görsek bari.
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    derlemeler (Erhan Görmez) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    İlk filmi harikaydı. 2022 uzak bir zaman dilimi keşke 2021 olsaydı...
    1 Yanıt Yanıtla
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    RAIZEN 1 hf. ( Mesaj Silindi ) derlemeler
    Yetişmesine yetişirdi de Black Panther gibi bir CGI katliamı görürdük. Black Panther'ı vizyona yetiştirmek adına CGI'a fazla zaman ayıramamışlardı.
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    tobepeople 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    İlk filmini beğenmiştim şahsen devamı iyi gider ama çok fazla zorlamasınlar 3'ü tutmaz!
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    dımmışali (durmuş bahça) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    zamanı iki ileri bir geri oynasın bakalım:)
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    Moueson 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Çok sevindim özlettin kendini marvel . Bu pandemi döneminde de anlaşıldı ki Marvel olmadan sinema sektörü çok vasat
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    absamet (sems sems) 1 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Tam film izlenecek zaman salonlar boş kimse yok. Çitos sesi yok, kutu kola açma sesi yok, soslu cips kokusu yok, telefon kurcalayıp duran embesiller yok, fısır fısır konuşup duran uyuzlar yok, acayip güzel şuan sinema salonları. Tabi filmde yok. Tenet var 2 aydır IMAX salonunda.
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