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    Projeksiyonlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Viewsonic, giriş seviyesi ve bütçe dostu sayılabilecek 4K projeksiyon cihazını duyurdu

    Viewsonic, CES 2021'de duyurduğu PX701-4K kodlu projeksiyon cihazı ile 4K deneyimini uygun sayılabilecek fiyatla müşterilere sunmaya çalışacak.
    41 dk.
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    Projeksiyonlar
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    Gökhan G.
    Editör
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    Viewsonic, giriş seviyesi ve bütçe dostu sayılabilecek 4K projeksiyon cihazını duyurdu

    Kaliforniya merkezli teknoloji şirketi Viewsonic, CES 2021’de 4k çözünürlükte görüntü sunan DLP projeksiyon cihazının duyurusunu yaptı. PX701-4K kodlu cihaz, bin doların altındaki yurtdışı fiyatıyla uygun fiyatlı 4K projeksiyon modelleri arasında yer almaya aday.

    Texas Instruments tarafından geliştirilen son model DLP XPR çipseti etrafında şekillenen cihaz, 30 inçten 300 inçe kadar ulaşan boyutlarda 4K görüntü verebiliyor. 3,200 ANSI lümen parlaklık ve HDR/HLG içerik desteği sunan 12,000:1 dinamik kontrast aralığına sahip projeksiyon 20 bin saate varan lamba ömrüyle geliyor.

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    Viewsonic, giriş seviyesi ve bütçe dostu sayılabilecek 4K projeksiyon cihazını duyurdu

     10 bit renk derinliği sunan cihaz 240 Hz gibi etkileyici bir tazeleme ve 4.2 milisaniye ekran gecikmesi oranlarına sahip. Ancak söz konusu değerler ne yazık ki 1080 p çözünürlükte aktif hale geliyor. Belli başlı yapımlar hariç 4K çözünürlükte 240 FPS kare saniye oranına ulaşmanın pek mümkün olmadığı yeni nesil oyunlar için bu durum, mevcut fiyat segmentinde kabul edilebilir cinsten.

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    HDMI 2.0, HDCP 1.4, USB 2.0, RS232 (seri iletişim) ile 3.5-mm kulaklık çıkışı cihazın giriş çıkış portlarını oluşturmakta. Projeksiyon, 10W gücünde bir hoparlöre de ev sahipliği yapıyor.

    Viewsonic, giriş seviyesi ve bütçe dostu sayılabilecek 4K projeksiyon cihazını duyurdu

    Ocak ayında 900 dolardan yurtdışında satışa çıkacak cihazın 4 bin ANSI lümen, 1.3x yakınlaştırma, USB-C ve LAN bağlantısı gibi daha gelişmiş özellikler sunan abisi PX748-4K ise bin dolarlık etikete sahip olacak.



    https://newatlas.com/home-entertainment/viewsonic-px701-4k-dlp-projector/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Bloodin

    Anında Mozart'a dönüşün....

    6 saat önce
    ilkerinanç

    Abi bu haberi daha önce de yapmadınız mı siz, yoksa ben mi dejavu oldum?

    9 saat önce
    ccc231

    :)

    9 saat önce
    asdeburn

    Arka Sokaklar :)))

    14 saat önce
    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    jervis (M. Kucuk) 4 dk. ( Mesaj Silindi )
    Ben de bütçe dostu için geldim. Gördüm , gidiyorum.
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    saint42 10 dk. ( Mesaj Silindi )
    anam be nede bütçe dostu haberi yanlış ülkede yapmışsınız sanırsam editörler maaşı dolarla alıyor.
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    Charaznable (Char Aznable) 11 dk. ( Mesaj Silindi )
    900 dolar şuan ki kurla 6670 TL yapıyor bi sana üç devlete vergisiyle en az 12-13 bin olur
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    mustafacoban (mustafa coban) 19 dk. ( Mesaj Silindi )
    tam bütçe dostu
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