Viewsonic, giriş seviyesi ve bütçe dostu sayılabilecek 4K projeksiyon cihazını duyurdu

Kaliforniya merkezli teknoloji şirketi Viewsonic, CES 2021’de 4k çözünürlükte görüntü sunan DLP projeksiyon cihazının duyurusunu yaptı. PX701-4K kodlu cihaz, bin doların altındaki yurtdışı fiyatıyla uygun fiyatlı 4K projeksiyon modelleri arasında yer almaya aday.

Texas Instruments tarafından geliştirilen son model DLP XPR çipseti etrafında şekillenen cihaz, 30 inçten 300 inçe kadar ulaşan boyutlarda 4K görüntü verebiliyor. 3,200 ANSI lümen parlaklık ve HDR/HLG içerik desteği sunan 12,000:1 dinamik kontrast aralığına sahip projeksiyon 20 bin saate varan lamba ömrüyle geliyor.

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10 bit renk derinliği sunan cihaz 240 Hz gibi etkileyici bir tazeleme ve 4.2 milisaniye ekran gecikmesi oranlarına sahip. Ancak söz konusu değerler ne yazık ki 1080 p çözünürlükte aktif hale geliyor. Belli başlı yapımlar hariç 4K çözünürlükte 240 FPS kare saniye oranına ulaşmanın pek mümkün olmadığı yeni nesil oyunlar için bu durum, mevcut fiyat segmentinde kabul edilebilir cinsten.

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HDMI 2.0, HDCP 1.4, USB 2.0, RS232 (seri iletişim) ile 3.5-mm kulaklık çıkışı cihazın giriş çıkış portlarını oluşturmakta. Projeksiyon, 10W gücünde bir hoparlöre de ev sahipliği yapıyor.

Ocak ayında 900 dolardan yurtdışında satışa çıkacak cihazın 4 bin ANSI lümen, 1.3x yakınlaştırma, USB-C ve LAN bağlantısı gibi daha gelişmiş özellikler sunan abisi PX748-4K ise bin dolarlık etikete sahip olacak.

https://newatlas.com/home-entertainment/viewsonic-px701-4k-dlp-projector/

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