ViewSonic Uygun Fiyatlı Yeni DLP Projektörünün Örtüsünü Açtı

DLP projektörler küçük boyutları ve uygun fiyatlarıyla HTPC severlerin en önemli gözdelerinden. Buna karşılık çözünürlükleri geleneksel projektörlere göre biraz düşük.

ViewSonic, geniş DLP projektör yelpazesine yeni bir model daha kattı. PJD5111 gelişmiş multimedya özellikleriyle göze batıyor. 800x600 çözünürlüklü ürün 2500 lümen gücünde ışık yayabiliyor. Buna karşılık 2.3 kilogramlık ağırlığıyla ortalama bir dizüstü bilgisayardan bile biraz daha hafif. Yani, rahatlıkla sağa sola götürebileceğiniz cinsten bir projektör. İşin güzel tarafı cihazın soğumasını beklemeden bağlantısını çıkarabiliyorsunuz. PJD5111'in lamba ömrü ise 4000 saate kadar. Cihazın arkasında iki RGB girişi ve bir RGB çıkışı yer almakta.

Ürünün fiyatı yaklaşık olarak 740 Dolar.

http://www.pcworld.idg.com.au/article/303189/viewsonic_unveils_new_compact_projector_-_pjd5111?fp=2&fpid=1