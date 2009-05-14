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ViewSonic Uygun Fiyatlı Yeni DLP Projektörünün Örtüsünü Açtı

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
6,3b
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Diğer
Salih
Haber Editörü
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DLP projektörler küçük boyutları ve uygun fiyatlarıyla HTPC severlerin en önemli gözdelerinden. Buna karşılık çözünürlükleri geleneksel projektörlere göre biraz düşük.

ViewSonic Uygun Fiyatlı Yeni DLP Projektörünün Örtüsünü Açtı
Tam Boyutta Gör

ViewSonic, geniş DLP projektör yelpazesine yeni bir model daha kattı. PJD5111 gelişmiş multimedya özellikleriyle göze batıyor. 800x600 çözünürlüklü ürün 2500 lümen gücünde ışık yayabiliyor. Buna karşılık 2.3 kilogramlık ağırlığıyla ortalama bir dizüstü bilgisayardan bile biraz daha hafif. Yani, rahatlıkla sağa sola götürebileceğiniz cinsten bir projektör. İşin güzel tarafı cihazın soğumasını beklemeden bağlantısını çıkarabiliyorsunuz. PJD5111'in lamba ömrü ise 4000 saate kadar. Cihazın arkasında iki RGB girişi ve bir RGB çıkışı yer almakta.

Ürünün fiyatı yaklaşık olarak 740 Dolar.


http://www.pcworld.idg.com.au/article/303189/viewsonic_unveils_new_compact_projector_-_pjd5111?fp=2&fpid=1 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
alcon11 10 yıl
uygun fiyatlıymış gerçekten hemen bikaç tane alalım.:)
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TELESCOPE 10 yıl
güzelhaber için teşekkürler
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