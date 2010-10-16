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ViewSonic'den 3D destekli yeni monitör: V3D241wm-LED

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
13,7b
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Monitör
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Monitör üreticisi ViewSonic, güncel ürünü gamını 3D destekli yeni bir model ile genişletiyor. V3D241wm-LED kod adını taşıyan 24-inç boyutundaki yeni monitörü en belirgin özelliği, 3D görüntüleme yeteneğine sahip olması. 120hz tazeleme hızıyla Nvidia'nın 3DVision teknolojisine destek sunan V3D241wm-LED, Full HD formunda olup 1920 x 1080 piksel doğal çözünürlük desteği sağlıyor. 3D kullanımını daha efektif bir hale getirmek için aktif shutter gözlükler için üzerinde bir adet mini USB portu da bulunan monitör, 2ms tepki süresi sunuyor.

ViewSonic tarafından açıklanan teknik özellik bilgilerine göre dinamik karşıtlık oranı 20,000,000:1, parlaklık seviyesi ise 300 cd/m2 olan V3D241wm-LED, yatayda 170 derece, dikeyde ise 160 derece görüş açısı sunuyor. 2 Watt gücünde iki adet entegre hoparlör ile donatılan monitör, görüntü aktarımı içinse DVI-D, HDMI ve VGA konnektörlerini kullanıyor. İngiltere'de satışa sunulan ViewSonic V3D241wm-LED'in fiyatı ise 530$.


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S R T 9 yıl
özellikleri gayet iyi
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vidoko 9 yıl
300 dolar olunca anca alırız..
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