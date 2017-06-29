Avatar 2, izlemek için gözlük gerektirmeyen ilk 3D film olacak

Yaklaşmakta olan Avatar 2 filmi rahatsız edici, plastik 3D gözlük takma gereksinimi olmadan izleyicilere 3D deneyimini yaşatacak yeni bir teknoloji içerecek. İlk Avatar filmini beğendiyseniz yönetmen James Cameron, Aralık 2017'de vizyona girmesi planlanan devam filmiyle sizleri şaşırtmayı umuyor. Film yapım şirketi Lightstorm Entertainment, projeksiyon teknolojileri firması Christie Digital ile 3D film inovasyonları geliştirme konusundaki ortaklığını beş yıllık bir anlaşmayla uzattı.

İki şirket arasındaki anlaşmanın bir parçası olarak film yapım şirketi, saniyede 120 karelik ekstra yüksek kare hızında 3 boyutlu video çekimi yapabilen Christie Mirage 4KLH RGB lazer projeksiyon sistemini kullanabilecek. Avatar için dört devam filmi planlanmış durumda ve Cameron uzun süredir 3D gözlükleri ortadan kaldırarak izleyicilere daha iyi bir 3D deneyimi sağlayacak bir yol bulmak istediklerini söylüyordu.

120 kare hızında çekim çok pahalı

RGB lazer projeksiyon, ışık oluşturmak için ayrı kırmızı, mavi ve yeşil lazerler kullanarak çalışıyor. Mirage sistemi ise her biri 5000 lümen beyaz ışık üreten lazer modüllerden meydana geliyor. Sistemin 12'ye kadar lazer modül alabileceğini belirtelim. Yani 3D içeriğin tema parkları, oditoryumlar, müzeler, planetaryumlar, tiyatrolar, kumarhaneler veya derslikler gibi büyük mekanlara yansıtılması için ihtiyaç duyulan toplam 60.000 lümen üretebilecek kapasiteye erişebiliyor.

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RGB lazer projeksiyon sistemi, yönetmen Ang Lee'nin 2016 yapımı savaş filmi Billy Lynn'in Uzun Yürüyüşü'nde kullanılanla aynı olacak. Tayvanlı yönetmen Lee'nin bu filmi 120 fps ile çekilen ilk film olmuştu. Daha önceki rekor ise Peter Jackson'ın 48 fps'de çekilen 2012 yapımı Hobbit: Beklenmedik Yolculuk filmindeydi. 120 kare hızında çekim, 24 fps'lik standart hızdan çok daha karmaşık olduğu için önemli ölçüde daha yüksek maliyetli oluyor. Bu nedenle Lee'nin yapım aşamasında oyuncularla ve set ekibiyle uzun provalar yaptığını biliyoruz.

Sonuç olarak dünyadaki sadece 6 sinema salonu Billy Lynn'in Uzun Yürüyüşü'nü en yüksek çözünürlükte ve en yüksek kare hızında gösterecek şekilde donatılabilmişti. Bu yüzden filmin diğer versiyonları 2D-120 fps, 3D-60 fps ve 2D-24 fps olarak çıkarılmak zorunda kaldı. Yani yeni teknolojinin önündeki en büyük engel, sistemin filmle eş zamanlı olarak sinema salonlarına kurulma zorunluluğu.