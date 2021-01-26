BluTV'nin yeni yerli yapım bilim kurgu dizisi: BÖRÜ 2039

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Daha önce 2018 yılında Börü ismi ile tanıdığımız Türk polisiye televizyon dizisinin bir yenisi daha geliyor. Bu sefer tema biraz daha farklı.

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BluTV'de yayınlanacak olan bu yeni Börü dizisin ismi BÖRÜ 2039. Felaket sonrası bir İstanbul'da geçecek olan dizi, bilim kurgu aksiyon türünde olacak. Dizinin başında yine Dağ ve Börü yapımlarının arkasındaki Alper Çağlar bulunuyor.

Dizinin yönetmen koltuğunda ise The Cure adlı kısa filmin yönetmeni olan Ahmet Atalay bulunacak. Ayrıca ilk seriden tanıdığımız yetenekli bölüm yönetmenleri Can Emre ve Cem Özüduru da yine projede yer alacak. Lincoln Jaeger ise yine dizinin müziklerini üstlenecek ancak gelecek odaklı orkestral müzikler duyacağız.

Geçtiğimiz haftalarda da diziden bir tanıtım videosu paylaşıldı. Aşağıda bulabileceğiniz videoda da yıkılmış İstanbul'u göerbiliyoruz. Henüz çekimler başlamadığı için ne yazık ki diziden bir görüntü bulunmuyor. Dizinin bu yıl sonunda BluTV'de yayınlanması bekleniyor. Umuyoruz ki kaliteli bir yapım olur.

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