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    BluTV'nin yeni yerli yapım bilim kurgu dizisi: BÖRÜ 2039

    Yerli video akış platformu olan BluTV'nin yeni projesi BÖRÜ 2039'dan geçtiğimiz günlerde ilk fragman yayınlandı. Dizi, İstanbul'da yaşanan bir felaketin sonrasını anlatacak.
    3 sa.
    1,5b
    48
    16
    Sinema ve Dizi
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    2

    BluTV'nin yeni yerli yapım bilim kurgu dizisi: BÖRÜ 2039
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    Daha önce 2018 yılında Börü ismi ile tanıdığımız Türk polisiye televizyon dizisinin bir yenisi daha geliyor. Bu sefer tema biraz daha farklı.

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    BluTV'de yayınlanacak olan bu yeni Börü dizisin ismi BÖRÜ 2039. Felaket sonrası bir İstanbul'da geçecek olan dizi, bilim kurgu aksiyon türünde olacak. Dizinin başında yine Dağ ve Börü yapımlarının arkasındaki Alper Çağlar bulunuyor. 

    Dizinin yönetmen koltuğunda ise The Cure adlı kısa filmin yönetmeni olan Ahmet Atalay bulunacak. Ayrıca ilk seriden tanıdığımız yetenekli bölüm yönetmenleri Can Emre ve Cem Özüduru da yine projede yer alacak. Lincoln Jaeger ise yine dizinin müziklerini üstlenecek ancak gelecek odaklı orkestral müzikler duyacağız. 

    Geçtiğimiz haftalarda da diziden bir tanıtım videosu paylaşıldı. Aşağıda bulabileceğiniz videoda da yıkılmış İstanbul'u göerbiliyoruz. Henüz çekimler başlamadığı için ne yazık ki diziden bir görüntü bulunmuyor. Dizinin bu yıl sonunda BluTV'de yayınlanması bekleniyor. Umuyoruz ki kaliteli bir yapım olur.



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    Yorumlar (11) Yorum Yaz Forumda Gör
    blue7 14 dk. ( Mesaj Silindi )
    Ahmet Atalay'dan umudum var inşallah hayal kırıklığı yaşatmaz.
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    1BilimAdamı (Hakan Altay) 30 dk. ( Mesaj Silindi )
    Türkçü kaliteli gözüken bir dizi görmek güzel. Aslında geleneksel medya dizi sürelerini 70 80 dakikaya düşürse hepsinin kalitesi artar, malum 130dakika olunca gereksiz sahnelerle dolu oluyor dizi.
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    S sadrag 40 dk. ( Mesaj Silindi )
    "Akıncı" ya benzemesin de..
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    YOURMOVE 53 dk. ( Mesaj Silindi )
    Börü dizi ve filmini izlemiştim. Çağlar beyin projelerini destekliyorum.
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    interwap (Volkan ) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Görsele bakınca ekibi FETÖ den alırlar mı?
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    White Water 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Habercilik değil mağara adamlığı. 1 hafta önce çıkan fragmanı şimdi paylaşıyorsunuz?
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    Y Yeşil Gözlü Bizon 2 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Arkadaşlar konusunu bir araştırın diyorum hiç hoş değil
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    Moueson 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bu dizi için beklentim yüksek .Bakalım nasıl olacak.
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    yc#1 (Yavuz Can) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    İlk Göktürk için 1 Mart 2022 tarihi verilmişti. Acaba çekimler ne alemde ?
    2 Yanıt Yanıtla +1
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    gowlet 2 sa. ( Mesaj Silindi ) yc#1
    O filmde kullanılan teknolojik imkanlar kullanılmış. Muhtemel devam ediyordur..
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    GeçerkenUğradı 1 sa. ( Mesaj Silindi ) yc#1
    Bu diziden ve gelecek filmlerden gelir sağlayıp ana hedef Göktürk serisi için bütçe çıkartmaya çalışıyorlar
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    O Outrageous2344 (on ) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Çok umutluyum bilim kurgu yerli yapımlara destek olmak lazim ancak bır o kadar da şüpheliyim biz görsel efekt işini beceremiyoruz bütçenin yüksek olması da zor gibi
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    Return to Monke (Stigin DHli kuzeni ) 2 sa. ( Mesaj Silindi ) Outrageous2344
    Bence hikaye kısmını halletsinler yeter. Zira bizim bilim kurgu yapımlarında en büyük sorun efektlerden ziyade hikaye.
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    H hvl00 (Abdullah DEMİR) 2 sa. ( Mesaj Silindi ) Outrageous2344
    Ahmet Atalay’ın The Cure adlı kısa filmine bak. YouTube’da. Efektler falan baya iyi. Bütçesi de 15 bin dolarmış.
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    1476 kez okundu.
    11 kişi, toplam 11 yorum yazdı.

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    börü, börü 2039 ve
    5 etiket daha tanıtım fragmanı bilim kurgu dizisi blu tv blutv yerl i yapım Bilim ve Teknoloji
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