Vin Diesel'in başrolde olduğu ARK II, çıkışında Xbox Series'e özel olacak

Geliştiriciliğini Studio Wildcard'ın yaptığı açık dünya hayatta kalma oyunu ARK: Survival Evolved'un devam oyunu geçtiğimiz hafta duyurulmuştu. Şimdi de baız detaylar açıklandı.

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Geçtiğimiz hafta duyurulan oyunun başrolünde, duyuru fragmanında da gördüğümüz gibi Vin Diesel bulunuyor. Xbox Series ve PC için geliştirildiği açıklanan oyunun; çıkışında, yani 2022 yılında yalnıza Xbox Series konsollarında erişilebilir olacağı açıklandı. Sonrasında ise oyun PC'ye eklenecek. Çıkışı ile birlikte olmasa da ilk oyun gibi bir süre sonra Game Pass sistemine eklenebilir.

Ayrıca oyunun ana karakteri olan Vin Diesel'in sadece karakter olarak bulunmadığı açıklandı. Kendisi aynı zamanda stüdyoya yapımcı olarak katılmış durumda. Yani kendisi şu anda oyunun üzerinde de çalışıyor. Son olarak Vin Diesel, duyurulan ARK animasyonunun da yapımcılığını üstleniyor.

Animasyonun seslendirme kadrosunda ise Gerard Butler, Zahn McClarnon, Malcolm McDowell, David Tennant, Devery Jacobs, Deborah Mailman, Madeleine Madden, Elliot Page, Juliet Mills, Michelle Yeon, Ragga Ragnars, Alan Tudyk, Jeffrey Wright, Karl Urban, Ron Yuan, Russell Crowe ve Vin Diesel bulunuyor.

https://www.gamesradar.com/ark-2-is-an-xbox-series-x-and-xbox-series-s-launch-exclusive/

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