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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Elden Ring'e dair daha fazla detayı yakında göreceğiz

    Yeni neslin en çok merak edilen oyunlarından biri olan FromSoftware'in yeni oyunu Elden Ring için yeni söylenti çıktı. Oyuna dair yeni detayları çok yakında görebiliriz.
    6 gün
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    Oyunlar
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Elden Ring'e dair daha fazla detayı yakında göreceğiz
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    Yayıncılığını Bandai Namco'nun yaptığı, geliştiriciliğini ise FromSoftware'in yaptığı aksiyon RPG türündeki oyun Elden Ring’e dair yeni detaylar yakında gibi duruyor.

    İlginizi Çekebilir Avatar Dragon Age 4'e dair daha fazla detayı 10 Aralık'ta The Game Awards etkinliğinde göreceğiz

    Ayrıca Bkz. "Hitman 3'ün açılış sinematiği yayınlandı"

    Geçen yıl duyurulan oyun ile ilgili hala yeni detaylar açıklanmadı ancak bu bilgiler yakın gibi duruyor. GamesBeat çalışanı Jeff Grubb, geçtiğimiz günlerde oyun ile ilgili daha fazla detay öğrenmek isteyenlerin çok beklemeyeceğini söyledi. Hemen birkaç gün içerisinde olmasa da aylarca beklenilmeyeceğini söyledi.

    Bu açıklamadan yaklaşık iki hafta önce de başka bir sektör çalışanı Elden Ring’in geliştirme aşamasının son kısmında olduğunu ve 2021 yılında göreceğimizi söylemişti. Son zamanlarda oyun ile ilgili çıkan söylentilerin sayısı bir hayli arttı, büyük bir ihtimalle 1-2 ay içerisinde oyun ile ilgili yeni detaylar paylaşılacak. En iyi ortam The Game Awards etkinliğiydi ancak orada da herhangi bir şey gösterilmedi.

    Elden Ring; Armored Core, Dark Souls ve Sekiro: Shadows Die Twice oyunlarının yönetmeni Hidetaka Miyazaki ile Buz ve Ateşin Şarkısı roman serisinin yazarı George R.R. Martin tarafından yaratılan bir evrende geçecek. Karanlık fantezi aksiyon RPG oyunu Elden Ring; PlayStation 4, Xbox One ve PC için yayınlanacak.



    https://www.vg247.com/2020/12/13/elden-ring-reveal-2021/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    İonian_Gamer (on ) 6 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Yeni binilecek hype trenimiz hayırlı olsun
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    kakarikikiri (jean paul Sartre) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    miyazaki nin hikaye anlatım tarzı belli, oyuncunun hikayeyi öğrenmek için özel bir çaba harcaması gerekiyor, yani diğer oyunlar gibi hikayeye maruz kalma durumu yok miyazaki oyunlarında, ki bence bu adamın oyunlarını güzel yapan tarafta bu gizemdir. şimdi R.R. Martin in hikayesini nasıl anlatacaklar onu merak ediyorum, açık açık hikaye anlatsalar iyi mi olur yoksa kötü mü olur görecez ama R.R. Martin hikaye yazdırıyorlarsa kalkıp bloodborne gibi de anlatmazlar bunu diye düşünüyorum. her durum da miyazaki den bence farklı bir oyun gelecek bu sefer.
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    Romeo84 6 gün ( Mesaj Silindi )
    beklentimiz yüksek bu oyundan...
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    kuklacini (bugra aslan) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Click Bait haber olmuş.Haberi veren dergi editörü kaynak bu mu ?Spor bölümüne Galatasaray'a İbra geliyor ülke gündemi bölümünede emekliye zam haberi yapın.
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    classf2re (Emre Mendelyev) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Umarım Dark Souls kalitesinde bir oyun olur
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