Elden Ring'e dair daha fazla detayı yakında göreceğiz

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Yayıncılığını Bandai Namco'nun yaptığı, geliştiriciliğini ise FromSoftware'in yaptığı aksiyon RPG türündeki oyun Elden Ring’e dair yeni detaylar yakında gibi duruyor.

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Geçen yıl duyurulan oyun ile ilgili hala yeni detaylar açıklanmadı ancak bu bilgiler yakın gibi duruyor. GamesBeat çalışanı Jeff Grubb, geçtiğimiz günlerde oyun ile ilgili daha fazla detay öğrenmek isteyenlerin çok beklemeyeceğini söyledi. Hemen birkaç gün içerisinde olmasa da aylarca beklenilmeyeceğini söyledi.

Bu açıklamadan yaklaşık iki hafta önce de başka bir sektör çalışanı Elden Ring’in geliştirme aşamasının son kısmında olduğunu ve 2021 yılında göreceğimizi söylemişti. Son zamanlarda oyun ile ilgili çıkan söylentilerin sayısı bir hayli arttı, büyük bir ihtimalle 1-2 ay içerisinde oyun ile ilgili yeni detaylar paylaşılacak. En iyi ortam The Game Awards etkinliğiydi ancak orada da herhangi bir şey gösterilmedi.

Elden Ring; Armored Core, Dark Souls ve Sekiro: Shadows Die Twice oyunlarının yönetmeni Hidetaka Miyazaki ile Buz ve Ateşin Şarkısı roman serisinin yazarı George R.R. Martin tarafından yaratılan bir evrende geçecek. Karanlık fantezi aksiyon RPG oyunu Elden Ring; PlayStation 4, Xbox One ve PC için yayınlanacak.

https://www.vg247.com/2020/12/13/elden-ring-reveal-2021/

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