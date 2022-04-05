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    Viomi Alpha 2 Pro: Türkiye’de üretilen en iddialı akıllı robot süpürge!

    Sunny tarafından İstanbul’da yer alan fabrikalarda üretilen Viomi Alpha 2 Pro modelleri üretim bandından çıkmaya başladı. Yeni robot süpürgeler heyecan verici özellikleri ile fark yaratıyor.
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    Viomi Alpha 2 Pro akıllı robot süpürge
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    Ülkemizde WebOS işletim sistemine sahip akıllı televizyonlar ile Samsung’un da bazı akıllı televizyonlarının üretimini yapan Sunny fabrikaları, 2022 yılına Viomi ile yapılan anlaşma neticesinde üretimine başlanan akıllı robot süpürgeler ile çok iddialı başladı.

    Dünyanın en önemli akıllı robot süpürge markalarından biri haline gelen Viomi’nin üst düzey 3 modeli arasında yer alan V5 Pro, Alpha 2 Pro ve V5 artık ülkemizde de üretiliyor ve ilk modeller de üretim bandından çıkmaya başladı.

    Üretim noktalar arasında ülkemizdeki Sunny tesislerinin de yer aldığı ve Türkiye sınırlarında üretilen en iddialı akıllı robot süpürge olarak ifade edebileceğimiz Viomi Alpha 2 Pro, 4000Pa emiş gücü ve otomatik toz boşaltma istasyonu ile son derece ilgi çekici bir model. Üstelik bugüne kadar gördüğümüz otomatik toz boşaltma istasyonlarına kıyasla çok daha kompakt ve şık bir yapıda üretilen ürün, 2022 yılında alınabilecek en heyecan verici akıllı robot süpürgelerden biri konumunda.

    Dörtlü Lidar Sensör Sistemi ve Yapay Zeka

    Auto Damping 2.0 olarak adlandırılmış ve toz boşaltma istasyonunda son derece kısa konumlanmış hava kanalları sayesinde çok daha verimli bir model Viomi Alpha 2 Pro. Ayrıca HEPA filtre sayesinde toz boşaltma esnasında dışarıya toz sızması da engellenmiş. Tepeye ve cihazın ön kısmına yerleştirilmiş lidar sensörler ile çok hassas bir konumlama yapabiliyor. Bunun yanı sıra yapay zekadan da faydalanan Viomi Alpha 2 Pro, sahip olduğu donanımı en verimli şekilde kullanarak 3,5cm’den büyük 150’ye yakın ev eşyasını kamera kullanmadan yüzey alanlarına göre algılayıp sınıflandırabiliyor. Bu sayede temizlik yaparken evin toplu olması ihtiyacını da ortadan kaldırmış oluyor. Cihaz temizliğe engel olabilecek veya robot süpürgenin takılmasına neden olabilecek objeleri algılayıp onlardan kolaylıkla kaçınabiliyor. Ayrıca evdeki çizilme ihtimali olan eşyalara 1,5cm’ye kadar yaklaşarak riskleri de ortadan kaldırabiliyor.

    Viomi Alpha 2 Pro, standartlara göre %12 uzun ana fırça ve yan fırçaları ile tek seferde daha geniş bir alanda temizlik yapabiliyor. Bu da daha az enerji tüketerek ve daha hızlı bir şekilde temizliğin bitirilebilmesini sağlıyor ki bir akıllı robot süpürge adına bu değerler son derece önemli.

    9,75cm yüksekliğindeki akıllı robot süpürge, sahip olduğu donanım ve LDS düşünüldüğünde kendi sınıfı için ince sayılabilir. Bu sayede kolaylıkla eşyaların altına sokulabilecektir. Diğer tüm robot süpürgelerde olduğu gibi 2cm’ye kadar engelleri aşabilme, ıslak silme ve süpürme yapabilme, sesli komutlar ile kontrol edebilme gibi özellikler vadediyor. İstasyonda tozları otomatik olarak birikten Viomi Alpha 2 Pro, ortalama bir evde 15-20 gün boyunca toz boşaltma sıkıntısı olmadan temizlik yapabilecek niteliklerde. (Toz depolama haznesi 3L kapasiteli.)

    200ml toz, 320ml kapasiteli su haznesine sahip olan Viomi Alpha 2 Pro, 5200mAh kapasiteli bataryası ve 4000Pa emiş gücü sunan güçlü motoruna karşın 220 dakikaya kesintisiz temizlik yapma süresi sunuyor. Viomi burada cihazın pil tüketimini ciddi anlamda düşüren yeniliklere de imza atmış gibi görünüyor.

    Ülkemizde Üretilip İhraç Edilecek

    Ülkemizde Sunny fabrikalarında üretilmiş Viomi modellerini hem Türkiye’de satma hem de bölgedeki birçok ülkeye tek üretim noktası olarak Türkiye’den ihraç etme hedefleri taşıyan tesis, ülkemize bir yetkinlik kazandırma ve istihdam yaratma gibi konularda son derece kıymetli. Umarız gelecek dönemlerde büyüyen üretim süreçlerine dair heyecan verici haberler almaya devam ederiz.

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    Hava temizleyici kulaklık: Dyson Zone

    C
    Ceydaglc05 3 gün önce

    Durum çok ince bir ayrıntı. Türk telekomuna zam yapınca iletişim nasıl olacak.

    S
    serpilxarslann 5 gün önce

    Kimsenin hakkı kimsede kalmasın.

    B
    Berringer 5 gün önce

    direk 10k

    LooF 5 gün önce

    Ulan arkadaşlar 2018 den beri çıkmadı şu oyun ya, 2018 den beri ön sipariş olur mu abi siz kimsiniz yaaa

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