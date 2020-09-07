Virgin Galactic, uzay turizminin kapılarını aralayacak son tur testlerine Ekim ayında başlıyor

Tam Boyutta Gör

Uzay turizmi alanında ciddi yatırımlar yapan Virgin Galactic, yakında bu hedefinin meyvelerini toplamaya bir adım daha yaklaşacak. Şirket, Virgin Space Ship araçlarının ikincisi olan SpaceShipTwo (VSS Unity) ile ilki 22 Ekim olmak üzere toplamda iki insanlı test daha yapacak.

Ayrıca Bkz. "Güney Kore, 5.nesil milli savaş uçağı KF-X’in ilk prototip üretimine başladı"

İlginizi Çekebilir

Virgin Galactic’in uzay aracı, yeni evine taşındı

New Mexico’da bulunan Spaceport America adlı merkezden başlayacak ilk deneme, iki test pilotunu uzayın sınırlarına çıkaracak. Tarihi henüz belli olmayan son denemede ise bu kez dört uzman görev alacak. Virgin Galactic, tüm testlerin tamamlanmasını müteakip uzay turizminin resmen başladığını ilan etmek için şirketin kurucusu Sir Richard Branson’ı uzaya çıkaracak. Turizm maksatlı bu ilk uçuşun 2021’in 1. çeyreğinde yapılması planlanıyor. VSS Unity’i fırlatma yüksekliğine taşıyacak ana uçak WhiteKnightTwo ise 1 Ekim ila 7 Ekim tarihleri arasında 4’er saatlik test uçuşları gerçekleştirecek.

Virgin Galactic’in ciddi paralar yatırdığı uzay turizmi sektörü, şirketin zararlarını karşılaması için önemli bir koz olarak görülüyor. 2020 yılının ikinci çeyreğinde 63 milyon dolar zarar açıklayan Virgin, bu sebeple Ekim ayında ve sonrasında yapılacak testleri fazlasıyla önemsiyor.

Daha önce de gündeme geldiği üzere Virgin Galactic ile uzaya çıkmanın bedeli en düşük 250 bin dolar olacak. Şirketle uzaya çıkacak yolcular, ünlü tekstil firması Under Armour’ın tasarladığı kıyafetleri giyecek.

Tam Boyutta Gör

Richard Branson daha önce yaptığı açıklamalarda en az 60 farklı ülkeden sayıları yüzleri bulan kişinin uzaya çıkmak için kayıt yaptırdığını söylemişti. Bu kişiler arasında Leonardo DiCaprio ve Justin Bieber gibi ünlü isimler de yer alıyor.

https://www.engadget.com/virgin-galactic-spaceshiptwo-test-october-22-183634080.html

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.