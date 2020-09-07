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    uzay ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Virgin Galactic, uzay turizminin kapılarını aralayacak son tur testlerine Ekim ayında başlıyor

    Virgin Galactic uzay turizmine merhaba demeye hazırlandığı 2021 yılı öncesi son insanlı uçuş testlerinin ilkine 22 Ekim'de başlayacak. Şirket, toplamda iki insanlı test yapacak.
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    Uzay
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    Gökhan G.
    Editör
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    Virgin Galactic, uzay turizminin kapılarını aralayacak son tur testlerine Ekim ayında başlıyor
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    Uzay turizmi alanında ciddi yatırımlar yapan Virgin Galactic, yakında bu hedefinin meyvelerini toplamaya bir adım daha yaklaşacak. Şirket, Virgin Space Ship araçlarının ikincisi olan SpaceShipTwo (VSS Unity) ile ilki 22 Ekim olmak üzere toplamda iki insanlı test daha yapacak.

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    New Mexico’da bulunan Spaceport America adlı merkezden başlayacak ilk deneme, iki test pilotunu uzayın sınırlarına çıkaracak. Tarihi henüz belli olmayan son denemede ise bu kez dört uzman görev alacak. Virgin Galactic, tüm testlerin tamamlanmasını müteakip uzay turizminin resmen başladığını ilan etmek için şirketin kurucusu Sir Richard Branson’ı uzaya çıkaracak. Turizm maksatlı bu ilk uçuşun 2021’in 1. çeyreğinde yapılması planlanıyor. VSS Unity’i fırlatma yüksekliğine taşıyacak ana uçak WhiteKnightTwo ise 1 Ekim ila 7 Ekim tarihleri arasında 4’er saatlik test uçuşları gerçekleştirecek.

    Virgin Galactic, uzay turizminin kapılarını aralayacak son tur testlerine Ekim ayında başlıyor

    Virgin Galactic’in ciddi paralar yatırdığı uzay turizmi sektörü, şirketin zararlarını karşılaması için önemli bir koz olarak görülüyor. 2020 yılının ikinci çeyreğinde 63 milyon dolar zarar açıklayan Virgin, bu sebeple Ekim ayında ve sonrasında yapılacak testleri fazlasıyla önemsiyor.

    Daha önce de gündeme geldiği üzere Virgin Galactic ile uzaya çıkmanın bedeli en düşük 250 bin dolar olacak. Şirketle uzaya çıkacak yolcular, ünlü tekstil firması Under Armour’ın tasarladığı kıyafetleri giyecek.

    Virgin Galactic, uzay turizminin kapılarını aralayacak son tur testlerine Ekim ayında başlıyor
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    Richard Branson daha önce yaptığı açıklamalarda en az 60 farklı ülkeden sayıları yüzleri bulan kişinin uzaya çıkmak için kayıt yaptırdığını söylemişti. Bu kişiler arasında Leonardo DiCaprio ve Justin Bieber gibi ünlü isimler de yer alıyor.



    https://www.engadget.com/virgin-galactic-spaceshiptwo-test-october-22-183634080.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    kakarikikiri (jean paul Sartre) 3 gün
    düz dünyacılar çok üzülecek :D
    1 Yanıt Yanıtla
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    Nightmare70 (Fuzun ) 3 gün
    Önce ki testte tüy moduna yanlış zamanda geçince parçalanmıştı uzay aracı.
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    the_dedektif (gurur kutay) 4 gün
    virgin galactic

    Bakire Galaxi mi ? :D:D:D:D:
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