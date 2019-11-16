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    uzay ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Virgin Galactic'in uzay turistleri, eğitime başladı

    Virgin Galactic, Astronot Hazırlık Programı'nı başlattı. Programa katılmak için belirli bir ücreti ödemek gerekiyor. Şirket, şimdilik 60 farklı ülkeden 600'den fazla insanı uzaya göndermeyi amaçlıyor.
    6 gün
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    1
    Uzay
    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    Virgin Galactic'in uzay turistleri, eğitime başladı
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    Bir çok özel uzay şirketi insanları turist olarak uzaya gönderen ilk şirket olmak için uğraşıyor. Virgin Galactic de bu yarışın içinde olan şirketlerden biri ve bu konuda önemli ilerlemeler kaydediyor. Son olarak müşterilerine giydirecekleri kıyafeti tanıtan Virgin Galactic şimdi de eğitimlere başladı.

    Şirket uzay turuzminde kullanacağı kıyafetleri Under Armour'a yaptırmıştı. Under Armour, sadece kıyafetleri üretmekle kalmıyor aynı zamanda uzay turistlerinin beslenme ve spor programları konusunda da rehberlik sunuyor.

    Astronot Hazırlık Programı'nın bir parçası olarak, Kaptan Astronot Eğitmeni Beth Moses ve Kaptan Pilot olan Dave Mackay'ın başkanlık ettiği oturumlarla, Spaceport America'daki hazırlık zamanından ve uzay uçuşunun kendisinden ne beklenmesi gerektiği konuları hakkında ayrıntılı bilgiler paylaşıldı.

    Virgin Galactic'in uzay turistleri, eğitime başladı
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    Özellikle sağlık konusuna vurgu yapan Virgin Galactic, sağlıkla bağlantılı olarak beslenme ve spor programlarının öneminden bahsettiği oturumlarda uzay turistlerinin yapmaları gereken egzersizleri uygulamalı olarak gösteriyor.

    Virgin Galactic CEO'su George Whitesides; ''Astronot Hazırlık Programımızı ilk müşterilerimize sunmak, ticari hizmetin başlangıcına yaklaştıkça yolculuğumuzda heyecan verici bir noktaya işaret ediyor. Müşterilerimizin beklentilerinin ötesine geçeceğini umdukları uzay uçuşunun her saniyesinin tadını çıkarmaya yardımcı olacak bilgi ve eğitimlerle; hazırlıklı ve donanımlı olmalarını sağlama sürecindeyiz." ifadelerinde bulundu.

    Ayrıca Bkz. "ISS astronotları, tarihin en zorlu uzay yürüyüşlerinden birisine start verdi"

    Virgin Galactic'in ilk müşterileri olmak, yalnızca bu hafta Baltimore'daki programlarda eğitim almak değil aynı zamanda şirketin gelecekteki süreçlerini geliştirmesine ve iyileştirmesine yardımcı olmak anlamına geliyor.

    Kulağa hoş gelen uzaya çıkma ve orada bulunma düşüncesinin elbette belirli bir ücreti var. Eğer turist olarak uzaya gitmek istiyorsanız 250.000 $'ı gözden çıkarmanız gerekmektedir.



    https://www.virgingalactic.com/articles/virgin-galactic-kicks-off-astronaut-readiness-program/ Yorum Yaz
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