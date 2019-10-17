Virgin Galactic, Under Armour tarafından geliştirilen uzay kıyafetlerini tanıttı

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Richard Branson'ın ünlü şirketi Virgin Galactic, uzay turizmini çok yakın bir zamanda resmen başlatmaya hazırlanıyor. Artık son hazırlıkları yapan şirket, şimdi de turistlerin alt yörünge uçuşlarında giyeceği uzay kıyafetlerini tanıttı. Under Armour tarafından geliştirilen yeni kıyafetler şık görünüşüyle dikkat çekiyor.

Richard Branson'ın tanıtımını gerçekleştirdiği kıyafetler SpaceShipTwo (VSS Unity) uzay aracının içerisinde giyilecek. Under Armour, kıyafetin baz kısmının UA RUSH isimli maddeyle üretildiğini söylüyor. Şirketin sporcular için geliştirdiği giysilerde kullandığı UA RUSH, ısı ve ter yönetimi konusunda yardımcı oluyor.

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Under Armour'ın estetik anlamda göze hoş görünen bu yeni nesil uzay kıyafetlerini NASA'nın iri, hantal astronot giysileriyle bir tutmamak gerek. Zira paylaşılan fotoğraflardaki giysiler yalnızca VSS Unity uzay aracının içerisi gibi hali hazırda basınçlı olan ortamlarda kullanılabilecek. Yani uzayın derin, karanlık, soğuk boşluğunda bu giysilerin herhangi bir fonksiyonelliği bulunmuyor. Bu giysilerle bir uzay yürüyüşüne çıkmak mümkün değil.

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Konuyla ilgili bazı açıklamalar yapan Richard Branson,"Uzay kıyafetleri ilk uzay çağını görsel anlamda temsil eden unsurlardan birisi. Astronotların giydiği kıyafetler, insanlı uzay araştırmaları denilince aklımıza gelen belki de ilk şey oluyor. Yeni kıyafetlerimizi de hem görünüş hem de hissiyat anlamında çok sevdim. Ayrıca bu kıyafeti bir sonraki giyişimde uzaya gidiyor olacağımı düşünmek de bana başka bir keyif veriyor." şeklinde konuştu.

Virgin Galactic, önümüzdeki yıl uzay turizmini başlatmayı hedefliyor

Geçtiğimiz hafta CNBC'ye konuşan Virgin Galactic CEO'su George Whitesides, uzay turizmini resmen başlatmaya çok yakın olduklarını söyledi. Whitesides, VSS Unity uzay aracının artık son testlerini gerçekleştirdiklerini ve önümüzdeki yıl resmi görevlere resmen start verebileceklerini belirtiyor. Virgin Galactic'in uzay turizmi görevlerinde kullanmayı hedeflediği VSS Unity, geçtiğimiz yılın sonlarına doğru ilk kez yörüngeye ulaşmayı başarmıştı.



VSS Unity, iki pilot ve altı uzay turisti olacak şekilde toplam 8 kişilik taşıma kapasitesine sahip. Resmi görevlere başladığında yaklaşık 110 kilometrelik yüksekliğe çıkacak olan uzay aracı burada yolcularına 6 dakikalık bir yerçekimsiz ortam keyfi ve Dünya'yı uzaydan seyretme fırsatı sunacak. VSS Unity'den bir koltuk ayırmanın bedeliyse tam 250 bin dolar.



Richard Branson, tam 60 farklı ülkeden yüzlerce kişinin şimdiden uzay gezileri için kayıtlarını yaptırdığını söyledi. Bu kişiler arasında Leonardo DiCaprio ve Justin Bieber gibi ünlü isimler de yer alıyor.

https://www.theverge.com/2019/10/16/20916551/virgin-galactic-spacesuit-richard-branson-vss-unity-customers-space-tourism