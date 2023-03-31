Virgin Orbit, finansal nedenlerden dolayı uzay operasyonlarını resmen durdurdu

Tam Boyutta Gör Virgin Orbit'in uçaktan fırlatılan roketlerle uzaya uydu gönderme günleri sona eriyor. Yapılan açıklamalara göre Virgin'in uydu fırlatma iştiraki, faaliyette geçirdiği altı yılın ardından operasyonlarını sürdürmek için gerekli finansmana sahip olmadığını ve "öngörülebilir gelecekte" kapanacağını duyurdu. CEO Dan Hart tarafından da ifade edildiği gibi Virgin Orbit çalışanlarının yaklaşık yüzde 90'ı - toplam 675 kişi - derhal işten çıkarılacak.

Virgin Orbit, tüm faaliyetlerini durdurdu

Virgin Orbit, Cosmic Girl olarak adlandırılan modifiye edilmiş bir Boeing 747 uçağının altına yerleştirilmiş bir uydu fırlatma sistemi olan LauncherOne'ı geliştirmek ve ticarileştirmek amacıyla 2017 yılında kurulmuştu. Sistem, 500 kilo ağırlığındaki küp uyduları 30,000 ila 50,000 feet yükseklikte uçan söz konusu uçaktan bir roketle ateşleyerek Alçak Dünya Yörüngesine yerleştirmek üzere tasarlanmıştı.

Tam Boyutta Gör İlk başarılı görevini Ocak 2022’de gerçekleştiren şirket aynı yıl içerisinde yedi uyduyu daya yörüngeye gönderdi. Bunlar arasında NASA’ya ait uydular ve ABD Uzay Kuvvetleri’ne ait uydular da bulunuyor. Virgin Orbit 2020 ile 2023 yılları arasında toplam altı uçuş gerçekleştirdi ve bunlardan sadece dördü başarılı oldu. Her şeyi kurtarması planlanan Start Me Up etkinliği olarak adlandırılan ve Birleşik Krallık topraklarından ilk ticari uzay fırlatışına işaret eden görev de başarısız oldu.

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Virgin Group'un kurucusu Sir Richard Branson geçtiğimiz aylarda "batmakta olan uzay şirketine 55 milyon dolardan fazla para aktarmıştı" ancak Start Me Up'ın utanç verici başarısızlığı bardağı taşıran son damla oldu. Virgin Orbit CEO’su Dan Hart, çalışanlara yaptığı açıklamada "Ne yazık ki, bu şirkete net bir yol sağlamak için finansmanı güvence altına alamadık. Acil, dramatik ve son derece acı verici değişiklikler uygulamaktan başka seçeneğimiz yok." ifadelerini kullandı. İşten çıkartılan çalışanlar tüm haklardan faydalanabilecek ve ayrıca Virgin Orbit’in kardeş şirketi Virgin Galactic'in işe alım departmanına yönlendirilecekler.

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