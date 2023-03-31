Virgin Orbit, finansal nedenlerden dolayı uzay operasyonlarını resmen durdurdu

Virgin Orbit, tüm faaliyetlerini durdurdu
Virgin Orbit, Cosmic Girl olarak adlandırılan modifiye edilmiş bir Boeing 747 uçağının altına yerleştirilmiş bir uydu fırlatma sistemi olan LauncherOne'ı geliştirmek ve ticarileştirmek amacıyla 2017 yılında kurulmuştu. Sistem, 500 kilo ağırlığındaki küp uyduları 30,000 ila 50,000 feet yükseklikte uçan söz konusu uçaktan bir roketle ateşleyerek Alçak Dünya Yörüngesine yerleştirmek üzere tasarlanmıştı.
Virgin Group'un kurucusu Sir Richard Branson geçtiğimiz aylarda "batmakta olan uzay şirketine 55 milyon dolardan fazla para aktarmıştı" ancak Start Me Up'ın utanç verici başarısızlığı bardağı taşıran son damla oldu. Virgin Orbit CEO’su Dan Hart, çalışanlara yaptığı açıklamada "Ne yazık ki, bu şirkete net bir yol sağlamak için finansmanı güvence altına alamadık. Acil, dramatik ve son derece acı verici değişiklikler uygulamaktan başka seçeneğimiz yok." ifadelerini kullandı. İşten çıkartılan çalışanlar tüm haklardan faydalanabilecek ve ayrıca Virgin Orbit’in kardeş şirketi Virgin Galactic'in işe alım departmanına yönlendirilecekler.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı