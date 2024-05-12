Tarihin ilk sürdürülebilir yakıtlı transatlantik uçuşu 95 ton CO2 azalttı

Değişen tek şey yakıt
Virgin Atlantic’in bu denemesi sürdürülebilir havacılık için büyük önem taşıyor. Zira şirket, uçağın motorunda, gövdesinde veya yakıt altyapısında herhangi bir değişiklik yapmadan diğer tüm ticari uçuşlara eşdeğer güvenlik standartlarıyla birlikte bu uçuşu gerçekleştirdi. Rolls-Royce Trent 1000 motorlarıyla güçlendirilen Virgin Atlantic Boeing 787 uçağı Atlantik'i yüzde 100 SAF ile geçen dünyanın ilk ticari uçağı olurken CO2 dışı partikül emisyonlarını da azalttı. Uçuştan elde edilen verilere göre SAF sayesinde CO2 dışı partikül emisyonlarında yüzde 40 azalma sağlandı.
Gerçek hayat koşullarında ise SAF, uçuşlarda kullanılan küresel jet yakıtının sadece yüzde 0,1’inde kullanılıyor. Mevcut yakıt standartları ise ticari jet motorlarında sadece yüzde 50 SAF karışımına izin veriyor. Virgin Atlantic’in uçuşu ise altyapı, üretim ve ölçeklendirme zorluğunun politika ve yatırımla ilgili olduğunu ortaya koyuyor.
Bununla birlikte Flight100'de kullanılan SAF benzersiz bir ikili karışıma sahip. AirBP tarafından sağlanan yüzde 88 HEFA (Hydroprocessed Esters and Fatty Acids) ve Virent tarafından sağlanan yüzde 12 SAK (Synthetic Aromatic Kerosene) yakıt bileşiğini oluşturuyor. HEFA atık yağlardan, SAK ise atık bitki şekerlerinden üretiliyor. Virgin Atlantic CEO'su Shai Weiss’e göre şirket, halihazırda sürdürülebilir yakıtlarla uçmaya hazır. Ancak bunun olması için üretim kapasitesinin ciddi şekilde artması gerekiyor. Weiss, uçuşlarda 2030 yılına kadar yüzde 10 SAF'a ulaşmak için üretimi 100 kat artırmak gerektiğini söylüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.