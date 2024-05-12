Tarihin ilk sürdürülebilir yakıtlı transatlantik uçuşu 95 ton CO2 azalttı

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Rolls-Royce Trent 1000 motorlarından güç alan Virgin Atlantic Boeing 787 uçağı 28 Kasım 2023 tarihinde Londra'dan New York'a uçmuştu. Şirket yaptığı açıklamada sürdürülebilir havacılık yakıtının (SAF) mevcut altyapıyla kullanılabileceğini belirtti. SAF sayesinde CO2 emisyonlarında önemli miktarda azalmalara ulaşılabileceği belirtirken gerçekleştirilen uçuşun sonuçlarına göre, yüzde 100 SAF yakıtıyla uçan Virgin Atlantic'in “Flight100” adlı uçuşu 95 ton karbondioksit tasarrufu sağladı.

Değişen tek şey yakıt

Virgin Atlantic’in bu denemesi sürdürülebilir havacılık için büyük önem taşıyor. Zira şirket, uçağın motorunda, gövdesinde veya yakıt altyapısında herhangi bir değişiklik yapmadan diğer tüm ticari uçuşlara eşdeğer güvenlik standartlarıyla birlikte bu uçuşu gerçekleştirdi. Rolls-Royce Trent 1000 motorlarıyla güçlendirilen Virgin Atlantic Boeing 787 uçağı Atlantik'i yüzde 100 SAF ile geçen dünyanın ilk ticari uçağı olurken CO2 dışı partikül emisyonlarını da azalttı. Uçuştan elde edilen verilere göre SAF sayesinde CO2 dışı partikül emisyonlarında yüzde 40 azalma sağlandı.

Tam Boyutta Gör Öte yandan yapılan açıklamalara göre SAF'ın genel yakıt yakma verimliliğinin de arttığı belirtiliyor. Flight100 SAF’ın aynı kütledeki fosil yakıta kıyasla yüzde bir daha fazla enerji ürettiği ve operasyonel verimliliğe katkıda bulunduğu aktarılıyor.

Gerçek hayat koşullarında ise SAF, uçuşlarda kullanılan küresel jet yakıtının sadece yüzde 0,1’inde kullanılıyor. Mevcut yakıt standartları ise ticari jet motorlarında sadece yüzde 50 SAF karışımına izin veriyor. Virgin Atlantic’in uçuşu ise altyapı, üretim ve ölçeklendirme zorluğunun politika ve yatırımla ilgili olduğunu ortaya koyuyor.

Dünya'nın en büyük karbon yakalama tesisi hizmete girdi 11 sa. önce eklendi

Bununla birlikte Flight100'de kullanılan SAF benzersiz bir ikili karışıma sahip. AirBP tarafından sağlanan yüzde 88 HEFA (Hydroprocessed Esters and Fatty Acids) ve Virent tarafından sağlanan yüzde 12 SAK (Synthetic Aromatic Kerosene) yakıt bileşiğini oluşturuyor. HEFA atık yağlardan, SAK ise atık bitki şekerlerinden üretiliyor. Virgin Atlantic CEO'su Shai Weiss’e göre şirket, halihazırda sürdürülebilir yakıtlarla uçmaya hazır. Ancak bunun olması için üretim kapasitesinin ciddi şekilde artması gerekiyor. Weiss, uçuşlarda 2030 yılına kadar yüzde 10 SAF'a ulaşmak için üretimi 100 kat artırmak gerektiğini söylüyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Popüler Bilim

Havacılık Haberleri

İlk sürdürülebilir yakıtlı ilk transatlantik uçuşunun CO2 etkisi