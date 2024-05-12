Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Tarihin ilk sürdürülebilir yakıtlı transatlantik uçuşu 95 ton CO2 azalttı

    Virgin Atlantic Boeing 787 uçağı 28 Kasım 2023 tarihinde sürdürülebilir yakıtlarla birlikte ilk transatlantik uçuşu gerçekleştirmişti. Bu yolculukta tam 95 ton CO2 azaltımı yapıldı.
    İlk sürdürülebilir yakıtlı ilk transatlantik uçuşunun CO2 etkisi Tam Boyutta Gör
    Rolls-Royce Trent 1000 motorlarından güç alan Virgin Atlantic Boeing 787 uçağı 28 Kasım 2023 tarihinde Londra'dan New York'a uçmuştu. Şirket yaptığı açıklamada sürdürülebilir havacılık yakıtının (SAF) mevcut altyapıyla kullanılabileceğini belirtti. SAF sayesinde CO2 emisyonlarında önemli miktarda azalmalara ulaşılabileceği belirtirken gerçekleştirilen uçuşun sonuçlarına göre, yüzde 100 SAF yakıtıyla uçan Virgin Atlantic'in “Flight100” adlı uçuşu 95 ton karbondioksit tasarrufu sağladı.

    Değişen tek şey yakıt

    Virgin Atlantic’in bu denemesi sürdürülebilir havacılık için büyük önem taşıyor. Zira şirket, uçağın motorunda, gövdesinde veya yakıt altyapısında herhangi bir değişiklik yapmadan diğer tüm ticari uçuşlara eşdeğer güvenlik standartlarıyla birlikte bu uçuşu gerçekleştirdi. Rolls-Royce Trent 1000 motorlarıyla güçlendirilen Virgin Atlantic Boeing 787 uçağı Atlantik'i yüzde 100 SAF ile geçen dünyanın ilk ticari uçağı olurken CO2 dışı partikül emisyonlarını da azalttı. Uçuştan elde edilen verilere göre SAF sayesinde CO2 dışı partikül emisyonlarında yüzde 40 azalma sağlandı.

    İlk sürdürülebilir yakıtlı ilk transatlantik uçuşunun CO2 etkisi Tam Boyutta Gör
    Öte yandan yapılan açıklamalara göre SAF'ın genel yakıt yakma verimliliğinin de arttığı belirtiliyor. Flight100 SAF’ın aynı kütledeki fosil yakıta kıyasla yüzde bir daha fazla enerji ürettiği ve operasyonel verimliliğe katkıda bulunduğu aktarılıyor.

    Gerçek hayat koşullarında ise SAF, uçuşlarda kullanılan küresel jet yakıtının sadece yüzde 0,1’inde kullanılıyor. Mevcut yakıt standartları ise ticari jet motorlarında sadece yüzde 50 SAF karışımına izin veriyor. Virgin Atlantic’in uçuşu ise altyapı, üretim ve ölçeklendirme zorluğunun politika ve yatırımla ilgili olduğunu ortaya koyuyor.

    Bununla birlikte Flight100'de kullanılan SAF benzersiz bir ikili karışıma sahip. AirBP tarafından sağlanan yüzde 88 HEFA (Hydroprocessed Esters and Fatty Acids) ve Virent tarafından sağlanan yüzde 12 SAK (Synthetic Aromatic Kerosene) yakıt bileşiğini oluşturuyor. HEFA atık yağlardan, SAK ise atık bitki şekerlerinden üretiliyor. Virgin Atlantic CEO'su Shai Weiss’e göre şirket, halihazırda sürdürülebilir yakıtlarla uçmaya hazır. Ancak bunun olması için üretim kapasitesinin ciddi şekilde artması gerekiyor. Weiss, uçuşlarda 2030 yılına kadar yüzde 10 SAF'a ulaşmak için üretimi 100 kat artırmak gerektiğini söylüyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

    Profil resmi
    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

    Profil resmi
    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 8 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    sümüklü böcek sirke taksimden kadıköye nasıl gidilir kediler neden kapı önünde yatar kaynak makinesi tavsiye karidesin tadı nasıl

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    2.000-6.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A04s
    Samsung Galaxy A04s
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Laptoplar
    ASUS Vivobook Go 15 E1504FA-NJ097
    ASUS Vivobook Go 15 E1504FA-NJ097
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız