İngiltere’de hava taksi dönemi başlıyor: Virgin Atlantic ve Joby ortaklık kurdu

Hava taksileri yakında Londra semalarında
Joby’nin geliştirdiği tamamen elektrikli hava taksisi, altı rotorlu ve beş kişilik kapasiteye sahip. Dikey iniş-kalkış yeteneğiyle helikopterleri andıran bu araçlar, ileri uçuşa geçiş yaparken tilt rotor teknolojisini kullanıyor. Yaklaşık 320 m/s maksimum hıza ulaşabilen hava taksileri, tek şarjla yaklaşık 240 km menzil sunuyor ve geleneksel hava aracına kıyasla 100 kat daha sessiz çalışıyor.
İlk etapta, hava taksilerin Manchester Havalimanı ile Leeds arasında 15 dakikalık uçuşlar gerçekleştirmesi planlanıyor. Londra’da ise Heathrow Havalimanı ile finans merkezi Canary Wharf arasında 8 dakikalık hızlı transferler sunulacak. Joby, ülke çapında geniş bir iniş-kalkış ağı oluşturmayı hedefliyor ve yolculuk ücretlerinin premium kara ulaşım hizmetleriyle rekabetçi seviyede olacağını belirtiyor.
Elektrikli hava taksileri, geleneksel helikopterlere göre çok daha çevreci, sessiz ve verimli bir alternatif olarak görülüyor. Ancak bu alanda sadece Joby değil, Archer Aviation, Volocopter ve Beta Technologies gibi birçok şirket de faaliyet gösteriyor. Öte yandan, Almanya merkezli Lilium gibi bazı girişimler finansal zorluklar nedeniyle operasyonlarını durdurma noktasına gelmiş durumda. Hava taksisi alanında çok sayıda firma olsa da havacılıkta düzenlemeler oldukça katı ve ticari, geniş kapsamlı hizmetler başlamak zorlayıcı. Bu nedenle gelir üretme sorunu yaşayan firmaların sayısı fazla.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz: