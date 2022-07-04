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    Visa, BAE'de Bitcoin kredi kartını piyasaya sürüyor

    Ödeme devi Visa, kripto para hamlelerini sürdürüyor. Bu defa BAE'deki müşterilere Bitcoinblack isimli kripto kredi kartı sunuluyor.                                 
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    Visa, Bitcoin kredi kartını piyasaya sürüyor
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    Kripto para piyasası genişledikçe, daha fazla şirket sunduğu fırsatları tanımaya başlıyor ve dijital varlıkları operasyonlarına dahil etmenin yanı sıra müşterileri için kripto ile ilgili hizmetler sunmanın yollarını arıyor. Bu kez bir adım da ödeme devi Visa‘dan geldi. Visa, Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) VIP kullanıcılar için harcama limiti bulunmayan kredi kartı Bitcoinblack’i kullanıma sunuyor.

    Yapılan basın açıklamasına göre, ilk kez 2021’de piyasaya sürülen kart, dünya çapında sadece 10.000 üye tarafından kullanılabiliyor. Visa'nın bu hamlesiyle kullanıcı sayısı epey artacak. Bu kart, kullanıcıların Bitcoin’lerini ve diğer büyük kripto paralarını harcanabilir nakde çevirmelerine izin veriyor.

    Bitcoinblack CEO’su Prakash Chand konu ile ilgili olarak şu şekilde açıklama yaptı:

    “Kriptoda inanılmaz zenginliğe sahip insanlar, kriptolarını kolayca harcamanın ve bunun için ödüllendirilmenin bir yoluna ihtiyaç duyuyorlardı. Bitcoinblack, Visa’nın kabul edildiği 140’tan fazla ülke de dahil olmak üzere dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar kriptolarını iş veya eğlence için kullanmak isteyen yüksek net değere sahip bireyler için mükemmel şekilde uygundur”

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