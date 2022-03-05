Samsung tarafsızlığını bozarak Rusya'ya ürün sevkiyatını durdurdu

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Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri saldırıları tüm hızıyla devam ediyor. Bu süreçte birçok şirket Ukrayna'ya yardım eli uzatırken Rusya'ya ise yeni yaptırımlar uygulamaya başladılar. Teknoloji devi Samsung ise Rusya ve Ukrayna arasındaki savaştan sonra sessizliğini bir süre korumayı tercih etti. Ancak bu sessizlik bugün itibariyle son buldu ve Samsung, Rusya'ya ürün sevkiyatını durdurdu.

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Samsung yaptığı açıklamada tüm ürünlerinin Rusya'ya sevkiyatını askıya aldığını duyurdu. Adı açıklanmayan bir Samsung temsilcisinin yaptığı açıklamada, "Mevcut jeopolitik gelişmeler nedeniyle Rusya'ya yapılan sevkiyatlar askıya alındı. Bir sonraki adımlarımızı belirlemek için bu karmaşık durumu aktif olarak izlemeye devam ediyoruz." ifadeleri yer alıyor.

Ayrıca Samsung Ukrayna'ya yardım amaçlı bağışlarda yaptığını bildiriyor. Samsung bu konu ile ilgili yaptığı açıklamada “Düşüncelerimiz etkilenen herkesle birlikte ve önceliğimiz tüm çalışanlarımızın ve ailelerinin güvenliğini sağlamak. Mülteciler için yardım da dahil olmak üzere bölgedeki insani çabaları aktif olarak desteklemeyi planlıyoruz. Bu amaçla, 1 milyon doları, tüketici elektroniği ürünleri olmak üzere 6 milyon dolar bağışta bulunduk.” sözlerini söyledi.

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