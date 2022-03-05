Samsung tarafsızlığını bozarak Rusya'ya ürün sevkiyatını durdurdu

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri saldırıları tüm hızıyla devam ediyor. Bu süreçte birçok şirket Ukrayna'ya yardım eli uzatırken Rusya'ya ise yeni yaptırımlar uygulamaya başladılar. Teknoloji devi Samsung ise Rusya ve Ukrayna arasındaki savaştan sonra sessizliğini bir süre korumayı tercih etti. Ancak bu sessizlik bugün itibariyle son buldu ve Samsung, Rusya'ya ürün sevkiyatını durdurdu.
Samsung, akıllı telefonlar dahil tüm ürünlerinin Rusya'da satışını durdurdu
Samsung yaptığı açıklamada tüm ürünlerinin Rusya'ya sevkiyatını askıya aldığını duyurdu. Adı açıklanmayan bir Samsung temsilcisinin yaptığı açıklamada, "Mevcut jeopolitik gelişmeler nedeniyle Rusya'ya yapılan sevkiyatlar askıya alındı. Bir sonraki adımlarımızı belirlemek için bu karmaşık durumu aktif olarak izlemeye devam ediyoruz." ifadeleri yer alıyor.
Ayrıca Samsung Ukrayna'ya yardım amaçlı bağışlarda yaptığını bildiriyor. Samsung bu konu ile ilgili yaptığı açıklamada “Düşüncelerimiz etkilenen herkesle birlikte ve önceliğimiz tüm çalışanlarımızın ve ailelerinin güvenliğini sağlamak. Mülteciler için yardım da dahil olmak üzere bölgedeki insani çabaları aktif olarak desteklemeyi planlıyoruz. Bu amaçla, 1 milyon doları, tüketici elektroniği ürünleri olmak üzere 6 milyon dolar bağışta bulunduk.” sözlerini söyledi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Almanya korkudan kask yardımı yaptığı ukraynaya Türkiye güçlü ülkem siha sattı.02mart2022 ukrayna savunma bakanı yeni parti tb2 leri teslim aldıklarını bildirdi , kapak üstüne kapak
Önceden satılan silahlar bunlar, yenilerini göndermeye yürekleri yemedi. Tarihde eleştirdikleri ne konu varsa kendi başlarına gelmeden gitmicekler sanırm. İnönüyü sscb tankları sınıra dayanmışken kaçakları teslim etti diye yere vuranlar, şimdi rusya ya bağımlıyız diye ne silah gönderebiliyor ne hava sahasını kapatabiliyor :DDD Önceden yakarız yıkarız diyenler milli menfaatler demeye başladı :DDDD
ruslar yok olmaz tam bir savas makinesi onlar rusyayi isgale kalkan Alman nazi ordularini SS Wehrmacht bilmemne neyse once kendi ulkelerinde sonra da almanya da yenmis adamlar Alman nazi ordusu zamaninin en guclu ordusuydu onune geleni dumduz ediyordu fransayi 1 haftada ele gecirdi fakat onlar bile basa cikamadilar ve ondan onceki tarihlerde napolyon dahil oraya giren mahvoldu.. orasi isgal edilemez bir ulke ve ruslar yenilmezdir ancak tum avrupa arti abd belki buyuk bedel odeyerek sadece rusyaya gucleri yetebilir ama kuzey kore cin vs gibi muttefikleri de var.. bu durumda rus tarafi ustun gelir.. onlari yenmeyi unutun avrupa abd bosa kurek cekiyor ellerinde nukleer olmasaydi bile (karsi tarafta da olmayacak) yine de tum avrupayi aglatirlardi simdi nukleer sahibi olarak 10000000000 kati aglatirlar
yav bi durun oralık karışık zaten..