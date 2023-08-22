Vitalik Buterin'den milyon dolarlık Ethereum hamlesi! Ethereum destekli projeler hareketlendi

Tam Boyutta Gör Kripto dünyası oldukça hareketli günler geçiriyor. Elon Musk’ın uzay şirketi SpaceX’in Bitcoin satışı yaptığının ortaya çıkması ile lider kripto para biriminde ani düşüş yaşanırken Ethereum cephesi de ilginç bir olaya sahne oldu.

Ethereum ağının kurucu ortağı olan Vitalik Buterin’in, Coinbase borsasına 600 ETH transfer ettiği ortaya çıktı. 1 milyon dolar değerindeki transferin sebebi henüz açıklanmazken bu ETH’lerin ne amaçla kullanılacağı merak uyandırdı.

Geçtiğimiz hafta cuma günü kripto paralarda yaşanan sert düşüş üzerine Buterin’in yüklü miktarda ETH’yi Coinbase’e göndermesi, Ethereum destekli projelerde hareketliliğe yol açtı. Kripto ekosisteminde neler yaşanacağını öngörmeye çalışan yatırımcılar, Ethereum tabanlı projelere olan ilgisini artırdı.

Bu esnada Ethereum tabanlı yeni bir kripto coin projesi olan Wall Street Memes ön satış etkinliğinde son düzlüğe gelindi. Wall Street Memes satın almak isteyen yatırımcılar, borsa listelemeleri öncesi ön satış etkinliği için adeta sıraya girdi.

Wall Street Memes Token Borsa Listelemesi Tarihi Belli Oldu

Topluluk odaklı bir kripto projesi olan ve 2021 tarihli GameStop olayını başlangıç noktası kabul eden Wall Street Memes, Elon Musk rüzgarını da arkasına alarak hızla 25 milyon dolar eşiğini aştı ve 30 milyona doğru emin adımlarla ilerlemeye başladı.

30 aşamalı ön satış etkinliğinde son aşamaya geçilirken yatırımcıların merakla beklediği borsa listelemesi tarihi de belli oldu.

Proje ekibi, 27 Eylül tarihinde Wall Street Memes tokenin önde gelen merkezi borsalarda listeleneceği müjdesini verdi. Ekip ayrıca staking mekanizmasını da devreye alarak yatırımcılar için alternatif bir gelir sistemini hayata geçirdi. Yatırımcılara pasif gelir elde etme imkanı sunan yenilikçi staking mekanizması ile bu yazı yazıldığı saat itibarıyla 163 milyon adetten fazla tokenin stake edildiği görüldü.

Wall Street Memes projesinin ön satış sayfasına, borsa listelemelerine kalan süreyi gösteren yeni bir geri sayım aracı da eklendi.

Henüz mayıs ayının sonlarında başlayan bir ön satış etkinliğinde bu kadar kısa süre içerisinde 30 milyon dolara yakın fon toplanmış olması dikkat çekti. Adından söz ettiren bu başarıda ünlü milyarder Elon Musk’ın etkisi büyük oldu.

Elon Musk’ın Yeni Favori Coin’i Wall Street Memes Mi?

Dogecoin ve Shiba Inu gibi memecoinler üzerindeki etkisi gayet iyi bilinen ünlü iş insanı Elon Musk’ın yeni favori coin projesinin ne olacağı uzun süredir gündemi meşgul ediyordu.

Son hamle olarak SpaceX’in yatırım yaptığı Bitcoin’lerin satışını yaptığı ortaya çıkan Musk’ın planları, kripto topluluğunun yakından incelediği konular arasındaydı.

Musk’ın oldukça aktif kullandığı X yani eski adıyla Twitter hesabı üzerinden etkileşime geçtiği projenin Wall Street Memes olduğu anlaşılınca kripto meraklıları WSM token ön satış etkinliğine adeta akın etti. Çok kısa sürede on milyon dolarlar toplanan ön satış, son günlerine geldi.

30 aşamalı ön satışın son aşamasında halen yatırım yapma imkanı sunan WSM token, 0,0337 dolardan ETH, BNB veya USDT (ERC-20 veya BEP-20) kullanarak satın alınabiliyor.

Hepsi Bir Arada Yapay Zeka Ekosistemi yPredict

Kripto yatırımcılar için en önemli ölçüm araçlarını, analizleri, ürünleri ve göstergeleri bir araya getirmeyi amaçlayan yapay zeka destekli kripto analiz platformu yPredict, dikkat çeken ön satış coinleri arasında yer alıyor.

Ön satış etkinliği ile indirimli fiyatlardan yPredict token satın alma imkanı tanıyan proje, YPRED token sahiplerine pek çok premium özellik, çeşitli indirimler ve bir yatırımcının ihtiyaç duyabileceği her türlü hizmeti vadediyor.

Staking mekanizması ile yatırımcıların pasif gelir elde etmesine de olanak sağlamayı hedefleyen proje ekibi, ön satış etkinliğinin sonunda 6 milyon 507 bin 511 dolar toplamayı planlıyor.

Ön satış sayfasındaki verilere göre bu yazı yazıldığı saat itibarıyla toplanan fonların 3,5 milyon doları aşmış olduğu görülüyor. Özellikle bilgisayar programcıları, borsa uzmanları, analistler ve alım satım uzmanları için geliştirilmiş olan hepsi bir arada yapay zeka ekosistemi olan yPredict, yatırımcılarını bekliyor.

Yapay Zeka Destekli yPredict Ön Satış Etkinliği Devam Ediyor

8 aşamalı bir ön satış etkinliği ile yatırımcıların beğenisine sunulan yPredict token, mevcut fiyatıyla 0,1 dolar karşılığında satın alınabiliyor.Bir sonraki ve son aşama olan sekizinci aşamada ise token fiyatının 0,11 dolara yükseltilmesi amaçlanıyor.

Proje ekibi hedefe ulaşıldığında YPRED tokenin 0,12 dolar fiyatla önde gelen borsalarda listeleneceğini belirtiyor.

Mevcut fiyatlandırmayla hesaplandığında şimdi YPRED token satın alan yatırımcıların, borsa listelemeleri ile birlikte yüzde 20’lik bir kazanç sağlamış olacağı ifade ediliyor.

Yapay zeka teknolojisini arkasına alan yPredict platformunun teknik analiz dokümanına bakıldığında defytrends, dash2trade ve lunarcrash gibi rakiplerine nazaran çok daha donanımlı olduğu görülebiliyor.

yPredict satın alma imkanına sahip olmak isteyen yatırımcılar, ETH, MATIC, BNB, USDT veya kart işlemleri aracılığıyla YPRED tokene yatırım yapabiliyor.

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Vitalik Buterin'den milyon dolarlık ETH hamlesi