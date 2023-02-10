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    Anlık Bildirim

    Ethereum kurucusunun trajikomik deprem bağışı iade edildi

    Ethereum kurucusu Vitalik Buterin, AHBAP'ın kripto cüzdanına 1 ETH (Yaklaşık 1.500 dolar) bağış yaptı. Düşük miktardaki bu bağışı dijital sanatçı Murat Pak, Buterin'e iade etti.
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    Ethereum kurucusunun trajikomik deprem bağışı iade edildi Tam Boyutta Gör
    AHBAP Derneği kurucusu Haluk Levent, yurt içinden ve yurt dışından kripto para ile deprem bağışı yapmak isteyenler için kripto cüzdan adresleri paylaşmıştı. Blockchain teknolojisinin açık yapısı sayesinde bu hesaplara hangi cüzdan sahibinin ne kadar bağış yaptığı görülebiliyor.

    Hacim bakımından Bitcoin’den sonraki en büyük kripto para birimi olan Ethereum kurucusu Vitalik Buterin, AHBAP’ın paylaştığı kripto cüzdana yalnızca 1 ETH bağış yaptı. Yaklaşık 1.500 dolar değerindeki bu bağış, kripto para camiası tarafından gülünç bulundu. Türk yatırımcılar Vitalik Buterin’e Twitter’da tepki gösteriyor.

    Ethereum kurucusunun trajikomik deprem bağışı iade edildi Tam Boyutta Gör
    Dijital sanatçı Murat Pak, oluşturduğu NFT’ler ile depremzedelere yardım topluyor. Vitalik Buterin’in AHBAP’a yaptığı 1 ETH’lik bağışı düşük bulan Murat Pak, Buterin’in kripto para cüzdanına 1 ETH’i geri gönderdi. Transfer işleminin linkini de paylaştı ve “İade Edildi” notunu düştü.

    AHBAP’ın paylaştığı üç farklı kripto para cüzdana haberi hazırladığımız saat itibarıyla 2,35 milyon dolar bağış yapıldı. Bağışları aşağıdaki bağlantılardan canlı olarak takip edebilirsiniz.

    BEP20

    ERC20

    Avalanche

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    donanimhabercom Instagram

    Aksungur İHA'ya depremde kritik görev

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    alfa-x 19 saat önce

    iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah

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