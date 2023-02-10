Ethereum kurucusunun trajikomik deprem bağışı iade edildi

Hacim bakımından Bitcoin’den sonraki en büyük kripto para birimi olan Ethereum kurucusu Vitalik Buterin, AHBAP’ın paylaştığı kripto cüzdana yalnızca 1 ETH bağış yaptı. Yaklaşık 1.500 dolar değerindeki bu bağış, kripto para camiası tarafından gülünç bulundu. Türk yatırımcılar Vitalik Buterin’e Twitter’da tepki gösteriyor.
AHBAP’ın paylaştığı üç farklı kripto para cüzdana haberi hazırladığımız saat itibarıyla 2,35 milyon dolar bağış yapıldı. Bağışları aşağıdaki bağlantılardan canlı olarak takip edebilirsiniz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah