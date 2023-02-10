Tam Boyutta Gör AHBAP Derneği kurucusu Haluk Levent, yurt içinden ve yurt dışından kripto para ile deprem bağışı yapmak isteyenler için kripto cüzdan adresleri paylaşmıştı. Blockchain teknolojisinin açık yapısı sayesinde bu hesaplara hangi cüzdan sahibinin ne kadar bağış yaptığı görülebiliyor.

Haluk Levent kripto para ile bağış kampanyası başlattı 3 gün önce eklendi

Hacim bakımından Bitcoin’den sonraki en büyük kripto para birimi olan Ethereum kurucusu Vitalik Buterin, AHBAP’ın paylaştığı kripto cüzdana yalnızca 1 ETH bağış yaptı. Yaklaşık 1.500 dolar değerindeki bu bağış, kripto para camiası tarafından gülünç bulundu. Türk yatırımcılar Vitalik Buterin’e Twitter’da tepki gösteriyor.

Tam Boyutta Gör Dijital sanatçı Murat Pak, oluşturduğu NFT’ler ile depremzedelere yardım topluyor. Vitalik Buterin’in AHBAP’a yaptığı 1 ETH’lik bağışı düşük bulan Murat Pak, Buterin’in kripto para cüzdanına 1 ETH’i geri gönderdi. Transfer işleminin linkini de paylaştı ve “İade Edildi” notunu düştü.

AHBAP’ın paylaştığı üç farklı kripto para cüzdana haberi hazırladığımız saat itibarıyla 2,35 milyon dolar bağış yapıldı. Bağışları aşağıdaki bağlantılardan canlı olarak takip edebilirsiniz.

BEP20

ERC20

Avalanche

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Ethereum kurucusunun trajikomik deprem bağışı iade edildi