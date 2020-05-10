Vitalik övdü, ZRX uçtu

Kripto para piyasası bugün yeni bir yatırım aracı olarak lanse edilse de zaman zaman yaşanan büyük yükselişler aslında ne kadar manipülasyona açık olduğunu da gösteriyor. 0X ya da ZRX bu hafta uçuşa geçti.

Rekor artış

Ethereum blok zincirinde para değişimini hızlı gerçekleştirmek adına akıllı kontratlara imkan tanıyan ZRX birimi 2017 yılında piyasaya çıkmıştı. Kripto para piyasasının patlama yaptığı dönemde 2.5$ seviyesine kadar çıkan ZRX birimi bu hafta şaşırttı.

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ZRX tutanlara ödül olarak ETH biriminden dağıtan proje, 7 Mayıs tarihindeki blok zinciri konferansında Ethereum kurucusu Vitalik Buterin’in övgüyle bahsetmesi sonrasında bir anda ilgi odağı oldu.

7 Mayıs tarihinde 0.2$ seviyelerinde işlem gören ZRX birimi açıklamanın ardından gaza bastı ve 0.5$ seviyelerine kadar çıktı. Yaklaşık 2 gün yükseliş trendinde kalan para birimi, BTC’nin geri adım atmasıyla sakinleşti. Günlük hacim ise 500 milyon dolar seviyesine yaklaştı.

Bu tarz sürpriz çıkışlar genelde Binance platformunda ilk kez listelenecek para birimlerinde sıkça görülüyor ancak pek çok uzman yatırımcılara en tepeden satabilmek için göstermelik olduğunu düşünüyor.

https://coinmarketcap.com/currencies/0x/

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