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    Vivo, yeni yıl kampanyasını başlattı: İndirim kuponu, hediye kulaklık ve dahası

    2023 yılını geride bırakırken 2024 için ise artık gün sayıyoruz. Yeni yıla az bir süre kala Vivo, “Yeni Yıl” kampanyası başlattı. Kampanya kapsamında indirim kuponu, hediye kulaklık ve dahası var.
    Vivo, hediye kulaklık veren yeni yıl kampanyasını başlattı Tam Boyutta Gör
    2023 yılını geride bırakırken 2024 için ise artık gün sayıyoruz. Yılın son günlerine girerken teknoloji dünyası da son kampanyalarını hayata geçiriyor. Bu bağlamda teknoloji devi Vivo, yeni yıl için cazip bir kampanya başlattı. Firma, online satış platformu myvivoshop.com’da yeni yıla özel fırsatlarıyla kullanıcılara yeni yıl hediyesi vermek istiyor.

    Vivo’dan yeni yıl kampanyası

    31 Aralık Pazar gününe kadar devam edecek olan yeni yıl kampanyası kapsamında Vivo, akıllı telefonlarını myvivoshop.com’dan satın almayı tercih eden tüketicilere 500 TL’ye varan indirim kuponları veriyor. Orta segmentin iddialı modellerinden olan Vivo V29 ve V29 Lite satın alan tüketicilere myvivoshop.com’da 500 TL indirim kuponunun yanında 1.999 TL değerinde TWS Air kulaklık ve 2.249 TL değerinde 1 yıl ücretsiz ekran onarımı da hediye ediliyor. Vivo, akıllı telefonlarında tüm kullanıcılara 2 büyük Android güncelleme garantisi ve 3 yıl Android güvenlik güncelleme garantisi sunuyor. 

    Vivo’nun kampanyasından yararlanmak ve diğer indirimleri keşfetmek için: myvivoshop.com

    Bilmeyenler için Vivo V29 serisi orta segmente kavisli ekranları getirmişti. Vivo V29 5G, 6.78 inç boyutlarında 10-bit AMOLED ekrana sahip. Panel ayrıca Full HD+ çözünürlük (1.260 x 2.800), 120 Hz yenileme hızı ve HDR10 desteği ile öne çıkıyor. Telefonda 8/12 GB RAM ve 256 GB depolama alanı bulunurken işlem gücü ise Snapdragon 778G+ ile karşılanıyor. 50 MP çözünürlüklü f/1.9, PDAF, OIS destekli ana kameraya 8 MP, f/2.2 ultra geniş kamera eşlik ederken Vivo V29, gerekli enerjiyi 4.600 mAh (80W hızlı şarj) bataryadan karşılıyor.

    Vivo V29 Özellikleri:

    • Ekran: 6.78 inç, AMOLED, 2400 x 1080 piksel, 120 Hz, HDR10+
    • İşlemci: Qualcomm Snapdragon 778G+
    • RAM: 8+12GB
    • Depolama: 256 GB
    • Arka Kamera: 50 MP (birincil) f/1.9, PDAF, OIS ve 8 MP, f/2.2 (ultra geniş)
    • Ön Kamera: 50 MP, f/2.0, 22mm
    • Pil: 4.600 mAh (80W hızlı şarj)
    • Bağlantı: 5G, Wi-Fi, Bluetooth 5.3, USB Type-C
    • İşletim sistemi: Android 13
    • Boyutlar: 164.1 × 74.8 × 7.46 mm
    • Ağırlık: 186 gram
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    DH Misafiri 1 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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