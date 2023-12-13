Vivo, yeni yıl kampanyasını başlattı: İndirim kuponu, hediye kulaklık ve dahası

Tam Boyutta Gör 2023 yılını geride bırakırken 2024 için ise artık gün sayıyoruz. Yılın son günlerine girerken teknoloji dünyası da son kampanyalarını hayata geçiriyor. Bu bağlamda teknoloji devi Vivo, yeni yıl için cazip bir kampanya başlattı. Firma, online satış platformu myvivoshop.com’da yeni yıla özel fırsatlarıyla kullanıcılara yeni yıl hediyesi vermek istiyor.

Vivo’dan yeni yıl kampanyası

31 Aralık Pazar gününe kadar devam edecek olan yeni yıl kampanyası kapsamında Vivo, akıllı telefonlarını myvivoshop.com’dan satın almayı tercih eden tüketicilere 500 TL’ye varan indirim kuponları veriyor. Orta segmentin iddialı modellerinden olan Vivo V29 ve V29 Lite satın alan tüketicilere myvivoshop.com’da 500 TL indirim kuponunun yanında 1.999 TL değerinde TWS Air kulaklık ve 2.249 TL değerinde 1 yıl ücretsiz ekran onarımı da hediye ediliyor. Vivo, akıllı telefonlarında tüm kullanıcılara 2 büyük Android güncelleme garantisi ve 3 yıl Android güvenlik güncelleme garantisi sunuyor.

Vivo’nun kampanyasından yararlanmak ve diğer indirimleri keşfetmek için: myvivoshop.com

Vivo S18, 4 yıl ücretsiz batarya değişimi programıyla geliyor 1 gün önce eklendi

Bilmeyenler için Vivo V29 serisi orta segmente kavisli ekranları getirmişti. Vivo V29 5G, 6.78 inç boyutlarında 10-bit AMOLED ekrana sahip. Panel ayrıca Full HD+ çözünürlük (1.260 x 2.800), 120 Hz yenileme hızı ve HDR10 desteği ile öne çıkıyor. Telefonda 8/12 GB RAM ve 256 GB depolama alanı bulunurken işlem gücü ise Snapdragon 778G+ ile karşılanıyor. 50 MP çözünürlüklü f/1.9, PDAF, OIS destekli ana kameraya 8 MP, f/2.2 ultra geniş kamera eşlik ederken Vivo V29, gerekli enerjiyi 4.600 mAh (80W hızlı şarj) bataryadan karşılıyor.

Vivo V29 Özellikleri:

Ekran : 6.78 inç, AMOLED, 2400 x 1080 piksel, 120 Hz, HDR10+

: 6.78 inç, AMOLED, 2400 x 1080 piksel, 120 Hz, HDR10+ İşlemci : Qualcomm Snapdragon 778G+

: Qualcomm Snapdragon 778G+ RAM : 8+12GB

: 8+12GB Depolama : 256 GB

: 256 GB Arka Kamera : 50 MP (birincil) f/1.9, PDAF, OIS ve 8 MP, f/2.2 (ultra geniş)

: 50 MP (birincil) f/1.9, PDAF, OIS ve 8 MP, f/2.2 (ultra geniş) Ön Kamera : 50 MP, f/2.0, 22mm

: 50 MP, f/2.0, 22mm Pil : 4.600 mAh (80W hızlı şarj)

: 4.600 mAh (80W hızlı şarj) Bağlantı : 5G, Wi-Fi, Bluetooth 5.3, USB Type-C

: 5G, Wi-Fi, Bluetooth 5.3, USB Type-C İşletim sistemi : Android 13

: Android 13 Boyutlar : 164.1 × 74.8 × 7.46 mm

: 164.1 × 74.8 × 7.46 mm Ağırlık: 186 gram

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Vivo, hediye kulaklık veren yeni yıl kampanyasını başlattı