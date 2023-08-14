Türkiye'de satılacak Vivo V29 5G resmen tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

Vivo V29 5G neler sunuyor?
Vivo V29 5G, ön tarafta ortalanmış delikli 6.78 inç boyutlarında 10-bit AMOLED ekrana sahip. Panel ayrıca Full HD+ çözünürlük (1.260 x 2.800), 120 Hz yenileme hızı ve HDR10 desteği ile öne çıkıyor. Bu kurulumsa, 8/12 GB RAM ve 256 GB depolama ile eşleştirilen Qualcomm Snapdragon 778G+ platformu ile eşleştirilmiş.
6nm üretim teknolojisini temel alan bu işlemcide, 1 adet 2,5GHz Cortex-A78, 3 adet 2.2Ghz Cortex-A78 ve 4 adet 1.9GHz Cortex-A55 çekirdekleri bulunuyor. Oyun ve grafik tabanlı yüklerde ise işlemciye Adreno 624L GPU eşlik ediyor.
Aktarıldığı kadarıyla Vivo V29 5G, mavi ve siyah olmak üzere iki renk seçeneğiyle satışa sunulacak. Cihazın fiyatı ise henüz netleşmedi. Bu noktada Vivo, fiyatlandırma ve bulunabilirlik gibi bilgilerin bölgeden bölgeye değişeceğini söylüyor. Ancak Vivo V29 Lite modelinin ülkemizde 15.999 TL fiyatla sunulduğunu belirtmekte fayda var.
Vivo V29 Özellikleri:
- Ekran: 6.78 inç, AMOLED, 2400 x 1080 piksel, 120 Hz, HDR10+
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 778G+
- RAM: 8+12GB
- Depolama: 256 GB
- Arka Kamera: 50 MP (birincil) f/1.9, PDAF, OIS
- 8 MP, f/2.2 (ultra geniş)
- Ön Kamera: 50 MP, f/2.0, 22mm
- Pil: 4.600 mAh (80W hızlı şarj)
- Bağlantı: 5G, Wi-Fi, Bluetooth 5.3, USB Type-C
- İşletim sistemi: Android 13
- Boyutlar: 164.1 × 74.8 × 7.46 mm
- Ağırlık: 186 gram
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