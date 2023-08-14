Türkiye'de satılacak Vivo V29 5G resmen tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

Tam Boyutta Gör Akıllı telefon pazarının önde gelen isimlerinden Vivo, yeni telefonu Vivo V29 5G modelini resmen duyurdu. Peki teknik özellikleri ve fiyatıyla üzmeyecek cihaz neler sunacak? İşte Avrupa dahil olmak üzere 39'dan fazla pazarda satışa sunulacak Vivo V29 5G'nin özellikleri ve fiyatı..

Vivo V29 5G neler sunuyor?

Vivo V29 5G, ön tarafta ortalanmış delikli 6.78 inç boyutlarında 10-bit AMOLED ekrana sahip. Panel ayrıca Full HD+ çözünürlük (1.260 x 2.800), 120 Hz yenileme hızı ve HDR10 desteği ile öne çıkıyor. Bu kurulumsa, 8/12 GB RAM ve 256 GB depolama ile eşleştirilen Qualcomm Snapdragon 778G+ platformu ile eşleştirilmiş.

6nm üretim teknolojisini temel alan bu işlemcide, 1 adet 2,5GHz Cortex-A78, 3 adet 2.2Ghz Cortex-A78 ve 4 adet 1.9GHz Cortex-A55 çekirdekleri bulunuyor. Oyun ve grafik tabanlı yüklerde ise işlemciye Adreno 624L GPU eşlik ediyor.

Tam Boyutta Gör Diğer V serisi telefonlar gibi vivo V29 da uygun fiyatlı kamera performansına odaklanıyor. Arka bölümde 1/1,56'' boyutlarında ve OIS destekli f/1.9 50MP birincil kamera, 8 MP, f/2.2 geniş açı sensörü ve Aura Light halka flaş (15,6 mm) desteğine yer verilmiş. Ön bölümde ise görüntülü aramalar ve selfie çekimleri için 50 MP, f/2.0 kamera bulunuyor.

Tam Boyutta Gör Bu noktada Çinli üretici, Aura Light'ın "üç boyutlu bir aydınlatma efekti" yaratmayı ve "her açıdan eşit aydınlatma ile yüzdeki gölgeleri ve karanlık alanları ortadan kaldıracağını'' söylüyor. Vivo V29 5G, kutusundan Android 13 ve 80W şarj destekli 4.600mAh pil paketi ile çıkacak. Cihazın diğer özellikleri arasında, su ve toza karşı için IP68 sertifikası, 5G desteği, USB Type-C, Bluetooth 5.2 ve ekran altı parmak izi sensörü yer alıyor.

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Aktarıldığı kadarıyla Vivo V29 5G, mavi ve siyah olmak üzere iki renk seçeneğiyle satışa sunulacak. Cihazın fiyatı ise henüz netleşmedi. Bu noktada Vivo, fiyatlandırma ve bulunabilirlik gibi bilgilerin bölgeden bölgeye değişeceğini söylüyor. Ancak Vivo V29 Lite modelinin ülkemizde 15.999 TL fiyatla sunulduğunu belirtmekte fayda var.

Vivo V29 Özellikleri:

Ekran: 6.78 inç, AMOLED, 2400 x 1080 piksel, 120 Hz, HDR10+

6.78 inç, AMOLED, 2400 x 1080 piksel, 120 Hz, HDR10+ İşlemci: Qualcomm Snapdragon 778G+

Qualcomm Snapdragon 778G+ RAM: 8+12GB

8+12GB Depolama: 256 GB

256 GB Arka Kamera: 50 MP (birincil) f/1.9, PDAF, OIS

50 MP (birincil) f/1.9, PDAF, OIS 8 MP, f/2.2 (ultra geniş)

Ön Kamera: 50 MP, f/2.0, 22mm

50 MP, f/2.0, 22mm Pil: 4.600 mAh (80W hızlı şarj)

4.600 mAh (80W hızlı şarj) Bağlantı: 5G, Wi-Fi, Bluetooth 5.3, USB Type-C

5G, Wi-Fi, Bluetooth 5.3, USB Type-C İşletim sistemi: Android 13

Android 13 Boyutlar: 164.1 × 74.8 × 7.46 mm

164.1 × 74.8 × 7.46 mm Ağırlık: 186 gram

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Vivo V29 5G resmen tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı