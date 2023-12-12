Vivo S18 serisi, 4 yıl ücretsiz batarya değişimi programıyla geliyor

Vivo S18 onaylanan özellikleri
Marka tarafından resmî olarak onaylandığı üzere Vivo S18, 5000 mAh bataryaya sahip olacak. Vivo, telefonun 13.5 saat pil ömrü sunacağını iddia ediyor. Şirket, ayrıca 4 yıl ücretsiz pil değişimi hizmeti verecek. Telefonun kalınlığı 7.45mm, ağırlığı 185.8 gr olacak. Vivo S18, üç depolama yapılandırmasıyla gelecek: 12GB+256GB, 12GB+512GB ve 16GB+512GB. Telefon, ayrıca 16GB’a kadar bellek genişletme, 50GB’a kadar depolama sıkıştırma özelliğiyle gelecek.
Tanıtım görsellerinde paylaşılan bilgiler bunlarla sınırlı. Vivo, kısa bir süre önce S18 ve S18 Pro’nun kamera özelliklerini paylaştı. Bu arada Vivo S18 modeli Qualcomm’un Snapdragon 7 Gen 3, S18 Pro modeli MediaTek’in Dimensity 9200 Plus işlemcisiyle gelecek. Vivo S18 özellikleri ve fiyatı tüm detaylarıyla 14 Aralık’ta resmî olarak duyurulacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.