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    Anlık Bildirim

    Vivo S18 serisi, 4 yıl ücretsiz batarya değişimi programıyla geliyor

    Vivo, S18 serisi, 14 Aralık'ta tanıtacak. Vivo S18 kamerası nasıl olacak? sorusu geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamayla yanıt buldu. Şimdi telefonun batarya, bellek ve depolama seçenekleri açıklandı.
    vivo s18 serisi 4 yıl ücretsiz pil değişimi Tam Boyutta Gör
    Vivo S18 serisi çok yakında Çin’de çıkış yapacak. Marka, resmî duyurunun öncesinde yayınladığı yeni tanıtım görselleriyle telefonların batarya özellikleri ve depolama yapılandırması hakkında bilgilendirdi.

    Vivo S18 onaylanan özellikleri

    Marka tarafından resmî olarak onaylandığı üzere Vivo S18, 5000 mAh bataryaya sahip olacak. Vivo, telefonun 13.5 saat pil ömrü sunacağını iddia ediyor. Şirket, ayrıca 4 yıl ücretsiz pil değişimi hizmeti verecek. Telefonun kalınlığı 7.45mm, ağırlığı 185.8 gr olacak. Vivo S18, üç depolama yapılandırmasıyla gelecek: 12GB+256GB, 12GB+512GB ve 16GB+512GB. Telefon, ayrıca 16GB’a kadar bellek genişletme, 50GB’a kadar depolama sıkıştırma özelliğiyle gelecek.

    Tanıtım görsellerinde paylaşılan bilgiler bunlarla sınırlı. Vivo, kısa bir süre önce S18 ve S18 Pro’nun kamera özelliklerini paylaştı. Bu arada Vivo S18 modeli Qualcomm’un Snapdragon 7 Gen 3, S18 Pro modeli MediaTek’in Dimensity 9200 Plus işlemcisiyle gelecek. Vivo S18 özellikleri ve fiyatı tüm detaylarıyla 14 Aralık’ta resmî olarak duyurulacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    DH Misafiri 1 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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