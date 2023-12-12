Vivo S18 serisi, 4 yıl ücretsiz batarya değişimi programıyla geliyor

Tam Boyutta Gör Vivo S18 serisi çok yakında Çin’de çıkış yapacak. Marka, resmî duyurunun öncesinde yayınladığı yeni tanıtım görselleriyle telefonların batarya özellikleri ve depolama yapılandırması hakkında bilgilendirdi.

Vivo S18 onaylanan özellikleri

Marka tarafından resmî olarak onaylandığı üzere Vivo S18, 5000 mAh bataryaya sahip olacak. Vivo, telefonun 13.5 saat pil ömrü sunacağını iddia ediyor. Şirket, ayrıca 4 yıl ücretsiz pil değişimi hizmeti verecek. Telefonun kalınlığı 7.45mm, ağırlığı 185.8 gr olacak. Vivo S18, üç depolama yapılandırmasıyla gelecek: 12GB+256GB, 12GB+512GB ve 16GB+512GB. Telefon, ayrıca 16GB’a kadar bellek genişletme, 50GB’a kadar depolama sıkıştırma özelliğiyle gelecek.

Vivo S18 serisinin kamera özellikleri doğrulandı 3 gün önce eklendi

Tanıtım görsellerinde paylaşılan bilgiler bunlarla sınırlı. Vivo, kısa bir süre önce S18 ve S18 Pro’nun kamera özelliklerini paylaştı. Bu arada Vivo S18 modeli Qualcomm’un Snapdragon 7 Gen 3, S18 Pro modeli MediaTek’in Dimensity 9200 Plus işlemcisiyle gelecek. Vivo S18 özellikleri ve fiyatı tüm detaylarıyla 14 Aralık’ta resmî olarak duyurulacak.

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Vivo S18, 4 yıl ücretsiz batarya değişimi programıyla geliyor