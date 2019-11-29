Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Vivo kabuk değiştiriyor: X30 ile birlikte JoviOS adındaki yeni kullanıcı arayüzüne geçilebilir

    Vivo, 5 yıldır akıllı telefonlarında kullandığı kullanıcı arayüzü FunTouchOS'e veda etmeye hazırlanıyor. Şirket önümüzdeki günlerde lanse edeceği yeni akıllı telefonu X30 ile JoviOS'e geçiş yapabilir.
    1 sa.
    261
    5
    Cep Telefonları
    Anıl Burak Karadede
    Teknoloji Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Vivo kabuk değiştiriyor: X30 ile birlikte JoviOS adındaki yeni kullanıcı arayüzüne geçilebilir

    Birçok telefon üreticisi gibi Vivo da Android işletim sistemi üzerine kendi arayüzünü (FunTouchOS) giydirerek, kullanıcıların karşısına çıkıyor. Ancak taze kana ihtiyaç duyuluyor olsa gerek ki 2014 yılından beri kullanılan FunTouchOS kullanıcı arabirimi, yerini JoviOS'e bırakmaya hazırlanıyor. 

    Ayrıca Bkz. "Huawei'ye bir yasak da İspanya'dan geldi"

    Vivo X30 modeli JoviOS arayüzü ile gelebilir

    BBK Electronics çatısı altında faaliyet gösteren Vivo, önümüzdeki ay tanıtacağı X30 modeliyle birlikte yeni bir kullanıcı arayüzüne geçiş yapabilir. Mevcut arabirim FunTouchOS'in proje yöneticisi olarak görev yapan Ge Yanan, yeni UI yazılımı JoviOS'ın taslak logosunu paylaştı.

    Yaşanan bu gelişmeyle birlikte, önümüzdeki ay tanıtılacak Vivo X30 modelinin yeni arayüz ile geleceği ve bu arayüzün de aynı etkinlikte tanıtılacağı iddiaları güç kazandı. Ayrıca şirketin X30 modeliyle birlikte yeni bir döneme kapı aralayacağı söyleniyor. Zira X30 modelinden sonra tanıtılacak tüm cihazların JoviOS kullanıcı arabirimi giydirilmiş şekilde kutudan çıkması bekleniyor. 

    Yeni kullanıcı arayüzü hakkındaki detaylar bilinmezliğini korurken, JoviOS kullanıcı arabirimi giydirilmiş Android 10 işletim sistemiyle gelmesi beklenen Vivo X30 Pro 5G modeline ait yeni de bir görüntü paylaşıldı.

    Vivo kabuk değiştiriyor: X30 ile birlikte JoviOS adındaki yeni kullanıcı arayüzüne geçilebilir
    Tam Boyutta Gör

    Daha önce birkaç görüntüsü ortaya çıkan Vivo X30 Pro 5G, ilk defa bu perspektiften görüntülendi. Böylelikle telefonun 3.5mm kulaklık girişiyle geleceği de doğrulanmış oldu. Vivo X30 ve X30 Pro 5G olmak iki farklı sürümle geleceği bilinen Vivo X30 serisinin şimdiye kadar sızdırılan özelliklerini derleyecek olursak:

    Her iki X30 modeli de 5G modem destekli Samsung'un yeni nesil işlemcisi Exynos 980 yonga setinden güç alacak. 90 Hz tazeleme hızına sahip delikli AMOLED ekran üzerine kurulacağı söylenen Vivo X30 modellerinin, parmak izi tarayıcısı ise ekrana gömülü olacak.

    Yeni modeller, 60x'e kadar hibrid zoom desteği sunan dörtlü kamera paketiyle gelecek. Ayrıca 12 GB RAM'e kadar konfigüre edilebileceği söylenen telefonların daha önce ortaya çıkan görselleri; mavi,siyah ve turuncu olmak üzere üç farklı renk opsiyonuyla geleceğini gözler önüne sermişti. 



    https://playfuldroid.com/vivo-x30-series-could-be-first-phones-to-ship-with-jovios/ Yorum Yaz
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 25 dk. Chris Hook ve Heather Lennon; Intel’den de ayrıldı 1 sa. GÖRÜNTÜLENEN Vivo kabuk değiştiriyor: X30 ile birlikte JoviOS adındaki yeni kullanıcı arayüzüne geçilebilir Sonraki Avrupa Uzay Ajansı'na rekor bütçe verildi: İşte Avrupalıların uzaydaki hedefleri 10 sa. Toz kuleleri, Mars’ın atmosferinin yok olmasında rol oynamış olabilir 10 sa. Asus ZenFone 5z, Android 10 güncellemesi aldı 11 sa. Audi e-tron elektrikli SUV'a fazladan 25 km menzil takviyesi 11 sa. Honor 9X ve Honor Band 5 ön inceleme 11 sa. Steve Jobs imzalı Macintosh disketinin tahmini değeri 7500 dolar 12 sa. Google Fotoğraflar kişileri etiketlemeye izin veriyor fakat bir eksikle 12 sa. Gelecek AirPods modelleri, kulağa takılı olduğunu algılamak için hava basıncını kullanabilir 13 sa. Türkiye haritasının da yer aldığı ETS 2 - Road to the Black Sea DLC paketinin çıkış tarihi belli oldu! 13 sa. Motorola'nın ilk pop-up kameralı telefonunun lansman tarihi belli oldu 13 sa. Jonathan Ive Apple’dan resmen ayrıldı 14 sa. WhatsApp kendini imha eden mesaj özelliğini test etmeye başladı 14 sa. Oppo en ince 5G'li telefonu çıkarmaya hazırlanıyor: İşte ilk görüntüsü 15 sa. Intel bağlantılı ev aletleri bölümünü de satıyor 15 sa. LG Q60 modeli Bluetooth kulaklık hediyesi ile geliyor 16 sa. Xiaomi "herkes için 4K" sloganıyla yeni bir televizyon duyurdu: Mi TV 4X 2020 Edition 16 sa. Asus ROG Chakram oyuncu faresi satışa çıkıyor 17 sa. Samsung bugünlere nasıl geldi ? | Güney Kore'den bildiriyoruz 17 sa. Xiaomi'den ilginç bir ürün daha: El ısıtıcılı powerbank 18 sa. Netflix'in yeni filmi 'The Irishman' eleştirmenlerden tam not aldı Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    BMW'den Tesla Cybertruck'ın kırılmaz camlarına gönderme
    DonanımHaber
    4 aylık Tidal HiFi üyeliği sadece 2TL
    DonanımHaber
    Merakla beklenen Steam Sonbahar İndirimleri başladı
    DonanımHaber
    Gran Turismo Sport 1.42 Güncellemesi Yağmur ve Beş Araç Ekleyecek
    Bölüm Sonu Canavarı
    Astral Chain İnceleme Puanları ve Çıkış Fragmanı
    Bölüm Sonu Canavarı
    Bir şişe biranın aslında olması gereken fiyatı 10 - 16 TL değil !
    DH Forum
    Xiaomi Mi 9T PRO / RedMi K20 PRO Ana Konu
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim