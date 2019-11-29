Vivo kabuk değiştiriyor: X30 ile birlikte JoviOS adındaki yeni kullanıcı arayüzüne geçilebilir

Birçok telefon üreticisi gibi Vivo da Android işletim sistemi üzerine kendi arayüzünü (FunTouchOS) giydirerek, kullanıcıların karşısına çıkıyor. Ancak taze kana ihtiyaç duyuluyor olsa gerek ki 2014 yılından beri kullanılan FunTouchOS kullanıcı arabirimi, yerini JoviOS'e bırakmaya hazırlanıyor.

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Vivo X30 modeli JoviOS arayüzü ile gelebilir

BBK Electronics çatısı altında faaliyet gösteren Vivo, önümüzdeki ay tanıtacağı X30 modeliyle birlikte yeni bir kullanıcı arayüzüne geçiş yapabilir. Mevcut arabirim FunTouchOS'in proje yöneticisi olarak görev yapan Ge Yanan, yeni UI yazılımı JoviOS'ın taslak logosunu paylaştı.

Yaşanan bu gelişmeyle birlikte, önümüzdeki ay tanıtılacak Vivo X30 modelinin yeni arayüz ile geleceği ve bu arayüzün de aynı etkinlikte tanıtılacağı iddiaları güç kazandı. Ayrıca şirketin X30 modeliyle birlikte yeni bir döneme kapı aralayacağı söyleniyor. Zira X30 modelinden sonra tanıtılacak tüm cihazların JoviOS kullanıcı arabirimi giydirilmiş şekilde kutudan çıkması bekleniyor.

Yeni kullanıcı arayüzü hakkındaki detaylar bilinmezliğini korurken, JoviOS kullanıcı arabirimi giydirilmiş Android 10 işletim sistemiyle gelmesi beklenen Vivo X30 Pro 5G modeline ait yeni de bir görüntü paylaşıldı.

Tam Boyutta Gör

Daha önce birkaç görüntüsü ortaya çıkan Vivo X30 Pro 5G, ilk defa bu perspektiften görüntülendi. Böylelikle telefonun 3.5mm kulaklık girişiyle geleceği de doğrulanmış oldu. Vivo X30 ve X30 Pro 5G olmak iki farklı sürümle geleceği bilinen Vivo X30 serisinin şimdiye kadar sızdırılan özelliklerini derleyecek olursak:

Her iki X30 modeli de 5G modem destekli Samsung'un yeni nesil işlemcisi Exynos 980 yonga setinden güç alacak. 90 Hz tazeleme hızına sahip delikli AMOLED ekran üzerine kurulacağı söylenen Vivo X30 modellerinin, parmak izi tarayıcısı ise ekrana gömülü olacak.

Yeni modeller, 60x'e kadar hibrid zoom desteği sunan dörtlü kamera paketiyle gelecek. Ayrıca 12 GB RAM'e kadar konfigüre edilebileceği söylenen telefonların daha önce ortaya çıkan görselleri; mavi,siyah ve turuncu olmak üzere üç farklı renk opsiyonuyla geleceğini gözler önüne sermişti.

https://playfuldroid.com/vivo-x30-series-could-be-first-phones-to-ship-with-jovios/