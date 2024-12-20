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    Vivo Pad 4 Pro hakkında ilk bilgiler gelmeye başladı

    Çinli teknoloji şirketi Vivo tarafından geliştirilen tablet serisinin yeni üyesi olması beklenen Vivo Pad 4 Pro, yavaş yavaş sızıntılarla isminden bahsettirmeye başladı.

    Vivo Pad 4 Pro hakkında ilk bilgiler gelmeye başladı

    Vivo, bu yılın başlarında Çin'de Vivo Pad 3 ve Pad 3 Pro tabletlerini tanıttı. Mart ayında duyurulan Vivo Pad 3 Pro, Dimensity 9300 yonga setine sahipti. Haziran ayında tanıtılan Vivo Pad 3 ise Snapdragon 8s Gen 3 işlemciyle donatıldı. Yeni bir duyum, serinin yeni üyesi Vivo Pad 4 Pro hakkında bazı önemli detayları ortaya koydu.

    Vivo Pad 4 Pro'nun özellikleriyle ilgili sızdırılan bilgilere göre, tablet özel olarak tasarlanmış bir ekran kullanacak. Bu durum, cihazın, 144Hz yenileme hızını destekleyen 13 inçlik LCD paneli önceki modelden miras alabileceğini düşündürüyor. Ayrıca, Dimensity 9400 işlemcisi daha önce Vivo X200, X200 Pro, Oppo Find X8 ve Find X8 Pro gibi amiral gemisi telefonlarda kullanılmıştı. Ancak Vivo Pad 4 Pro, bu işlemciyi barındıran ilk tablet olacak gibi görünüyor.

    Cihazın bataryasıyla ilgili bilgiye göre, Vivo Pad 4 Pro, 11.790mAh kapasiteye sahip bir pile sahip olacak. Bu değer, tipik kapasitenin yaklaşık 12.000mAh olabileceğine işaret ediyor. Ancak, diğer teknik özellikler konusunda henüz detaylı bir bilgi bulunmuyor.

    Vivo Pad 3 serisinin yalnızca Çin pazarına özel kalması gibi, Vivo Pad 4 serisinin de uluslararası pazarlarda satışa sunulup sunulmayacağı belirsizliğini koruyor. Vivo Pad 3 Pro'nun Mart ayında tanıtıldığı göz önüne alındığında, Vivo Pad 4 Pro'nun da benzer bir dönemde duyurulması muhtemel görünüyor.

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    Kayrabey 1 gün önce

    Güzel olmuş...

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