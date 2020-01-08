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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    OnePlus'ın görünmez kameraya sahip akıllı telefonu Concept One tanıtıldı

    CES 2020 fuarında boy gösteren şirketlerden biri olan Çinli akıllı telefon üreticisi OnePlus, görünmez kamera teknolojisine sahip akıllı telefon modeli Concept One'ı tanıttı.
    2 hf.
    7,9b
    1
    10
    Cep Telefonları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    OnePlus'ın görünmez kameraya sahip akıllı telefonu Concept One tanıtıldı
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    Dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarı olan CES 2020 hızla devam ederken, şirketler de yeni teknolojilerini tanıtmaya devam ediyor. Bunlardan birisi de Çin merkezli akıllı telefon üreticilerinden OnePlus.

    OnePlus ilk olarak Aralık ayında görünmez kamera teknolojisinden bahsetmeye başlamıştı ancak ayrıntı ve detaylar CES 2020'de ortaya çıktı. Görünmez kamera tabirinden birçok kişi ekran altına yerleştirilen kamera teknolojisini düşünmüş olsa da, durumun tam olarak öyle olmadığını söyleyelim. Zira burada bahsedilen görünmez kamera teknolojisi, cihazın arka kısmında yer alan kamera modülüne işaret ediyor.

    Ayrıca Bkz. "Sony Xperia 5 Plus'ın render görüntüleri sızdı"

    Şimdilik prototip olarak kalacak

    OnePlus Concept One olarak tanıtılan bu akıllı telefon, arka panelinde görünmez bir kamera yerleşimine sahip. Cihazın arka kameraları istenildiği takdirde gizlenebiliyor veya gösterilebiliyor. Bu görünmezlik etkisinin, kameranın üstündeki elektrokromik camın şeffaf veya koyu hale gelmesi nedeniyle elde edildiği açıklanırken, bu teknolojinin spor otomobillerde ve uçak imalatında kullanıldığı belirtildi. Ancak kameraların gizli moddayken bile farklı açılardan bakıldığında görülebildiğine de dikkat çekilmiş.

    Kameranın karartılarak gizlenmesinin, aydınlık ortamlardaki kamera veya fotoğraf çekimlerinde, ışığın etkisinin azaltılması amaçlı (çekim modu) olarak da kullanılabildiği ifade ediliyor. OnePlus, spor otomobil markası McLaren temasıyla tasarlanmış bu akıllı telefon modelini şimdilik satışa sunmayacaklarını da açıkladı.



    https://www.theverge.com/2020/1/7/21054391/oneplus-concept-one-mclaren-disappearing-phone-camera-hands-on Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Askaparta 2 hf. en beğenilen
    Fermuarlı elbise giymiş kadın sırtı gibi olmuş.
    Yanıtla +8
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    Cpt. MacMillan 1 hf.
    Tasarım efsane oneplus bu işi biliyor zevkler ve renkler tartışılmaz ama çamur atmayın bari biz yıllardır birbirine benzer telefonlar daha doğrusu iPhone taklidi tasarımlar görüyorduk. radikal tasarımlar hep dikkat çekmiştir.

    Edit: imla
    Tasarım efsane oneplus bu işi biliyor zevkler ve renkler tartışılmaz ama çamur atmayın bari biz yıllardır birbirine benzer telefonlar daha doğrusu iPhone taklid...
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    Yanıtla +4
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    muratkaya 1 hf.
    Gerçekten çok tarz duruyor. Oneplus 7 kullanıyorum, şimdiye kadar en severek kullandığım telefon diyebilirim çünkü çok akıcı çalışıyor, her işlemi pürüzsüz yapıyor çok güzel. Bir tek kamerası kötü. Yani hakkaten baya kötü. Bu telefonun kamerası da iyi olursa büyük ihtimalle alırım.
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    Cpt. MacMillan 1 hf.
    Tasarım efsane oneplus bu işi biliyor zevkler ve renkler tartışılmaz ama çamur atmayın bari biz yıllardır birbirine benzer telefonlar daha doğrusu iPhone taklidi tasarımlar görüyorduk. radikal tasarımlar hep dikkat çekmiştir.

    Edit: imla
    Yanıtla +4
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    onatba 2 hf. TheStarBox
    G4 ne cabuk unutuldu
    Yanıtla +3
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    obsesoz 2 hf.
    Ben bişey görmedim kamerası yok mu ne..Ekrana gömülü ön kamera sanmıştım.
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    Askaparta 2 hf. en beğenilen
    Fermuarlı elbise giymiş kadın sırtı gibi olmuş.
    Yanıtla +8
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    optimus95 2 hf.
    Arkasi daha makyaj yer ,kaymaz bir malzeme yaparlarsa benim gibi kılıfsiz kullanmayi sevenler için süper olur.
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    fuckulteli 2 hf.
    Kamera belli olmuyor ama logo, deri tasarım derken arkası yine bir hayli kalabalık olmuş. Bu arka tasarımda kameraların yeri belli olmuş olmamış hiç önemli değil bana göre..
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    ~Lion King~ 2 hf.
    OnePlus efsanedir.
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    TheStarBox 2 hf.
    Deri telefon yapmak.... Bu nasıl bir fetiş.
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    onuray89 2 hf.
    Hala ne işe yarayacağı konusunda bir bilgi yok. Teknoloji bu değil =)
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    GENEL İSTATİSTİKLER
    7858 kez okundu.
    10 yorum yazıldı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    OnePlus Concept One, görünmez kamera ve
    7 etiket daha ces2020 akıllı telefon Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Uğur Seven MPopüler Popüler
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