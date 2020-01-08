OnePlus'ın görünmez kameraya sahip akıllı telefonu Concept One tanıtıldı

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Dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarı olan CES 2020 hızla devam ederken, şirketler de yeni teknolojilerini tanıtmaya devam ediyor. Bunlardan birisi de Çin merkezli akıllı telefon üreticilerinden OnePlus.

OnePlus ilk olarak Aralık ayında görünmez kamera teknolojisinden bahsetmeye başlamıştı ancak ayrıntı ve detaylar CES 2020'de ortaya çıktı. Görünmez kamera tabirinden birçok kişi ekran altına yerleştirilen kamera teknolojisini düşünmüş olsa da, durumun tam olarak öyle olmadığını söyleyelim. Zira burada bahsedilen görünmez kamera teknolojisi, cihazın arka kısmında yer alan kamera modülüne işaret ediyor.

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Şimdilik prototip olarak kalacak

OnePlus Concept One olarak tanıtılan bu akıllı telefon, arka panelinde görünmez bir kamera yerleşimine sahip. Cihazın arka kameraları istenildiği takdirde gizlenebiliyor veya gösterilebiliyor. Bu görünmezlik etkisinin, kameranın üstündeki elektrokromik camın şeffaf veya koyu hale gelmesi nedeniyle elde edildiği açıklanırken, bu teknolojinin spor otomobillerde ve uçak imalatında kullanıldığı belirtildi. Ancak kameraların gizli moddayken bile farklı açılardan bakıldığında görülebildiğine de dikkat çekilmiş.



Kameranın karartılarak gizlenmesinin, aydınlık ortamlardaki kamera veya fotoğraf çekimlerinde, ışığın etkisinin azaltılması amaçlı (çekim modu) olarak da kullanılabildiği ifade ediliyor. OnePlus, spor otomobil markası McLaren temasıyla tasarlanmış bu akıllı telefon modelini şimdilik satışa sunmayacaklarını da açıkladı.

https://www.theverge.com/2020/1/7/21054391/oneplus-concept-one-mclaren-disappearing-phone-camera-hands-on

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