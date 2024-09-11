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    Vivo T3 Ultra, özellikleriyle dikkatleri üzerine çekiyor

    Bütçe dostu akıllı telefon markası denildiğinde ilk akla gelen isimlerden biri olan Vivo, yakın zamanda bu unvanını teyit edecek yeni modeli T3 Ultra ile bir kez daha kendini gösterecek.

    Vivo T3 Ultra, özellikleriyle dikkatleri üzerine çekiyor

    Vivo'nun yeni akıllı telefonu, Vivo T3 Ultra 5G, 12 Eylül'de tanıtılacak. Cihazın özellikleri arasında dikkat çeken noktalar arasında güçlü kamera sistemi ve etkileyici ekran teknolojisi yer alıyor. Vivo T3 Ultra, 50 megapiksel Sony IMX921 ana kamera ile donatılmış olup, optik görüntü sabitleme (OIS) desteği sunuyor. Bunun yanında, 8 megapiksel ultra geniş açılı bir lens de arka kamera sisteminde bulunuyor. Selfie meraklıları için ise 50 megapiksel çözünürlüğünde bir ön kamera mevcut. Her iki 50 megapiksellik kamera da 60fps'de 4K video kaydı yapma özelliği sunuyor. Ayrıca arka kamerada Aura Light halka şeklinde bir LED flaş da yer alıyor.

    Ekran tarafında, Vivo T3 Ultra 6.78 inç boyutunda, kavisli kenarlara sahip bir AMOLED ekranla geliyor. Bu ekran HDR10+ desteği, 120Hz yenileme hızı ve 10-bit renk özelliklerine sahip. Ayrıca ekran, 4.500 nit parlaklığa kadar ulaşabiliyor, bu da onu oldukça parlak ve canlı görüntüler sunan bir cihaz haline getiriyor.

    Vivo T3 Ultra, Dimensity 9200 Plus yonga seti ile güçlendirilmiş. Depolama seçenekleri olarak 8 GB RAM + 256 GB ve 12 GB RAM + 256 GB versiyonları sunulacak. Ayrıca 12 GB'a kadar sanal RAM desteği ile performans açısından kullanıcılarını tatmin edecek.

    Telefonun büyük batarya kapasitesi de dikkat çekici: 5.500 mAh kapasitesindeki batarya, 80W hızlı şarj desteği ile hızlı bir şekilde şarj edilebilecek. İnce bir profile sahip olan cihazın kalınlığı yalnızca 7.58 mm olacak. Bunun yanı sıra Vivo T3 Ultra, suya ve toza karşı dayanıklılık sağlayan IP68 sertifikasıyla geliyor. Cihazın global piyasada 400$ civarında bir fiyatla satışa sunulması bekleniyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 1 gün önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

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    karagece25 1 gün önce

    çöp

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    onderweb 3 gün önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    Profil resmi
    poopae2W 1 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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