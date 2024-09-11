Vivo T3 Ultra, özellikleriyle dikkatleri üzerine çekiyor

Vivo'nun yeni akıllı telefonu, Vivo T3 Ultra 5G, 12 Eylül'de tanıtılacak. Cihazın özellikleri arasında dikkat çeken noktalar arasında güçlü kamera sistemi ve etkileyici ekran teknolojisi yer alıyor. Vivo T3 Ultra, 50 megapiksel Sony IMX921 ana kamera ile donatılmış olup, optik görüntü sabitleme (OIS) desteği sunuyor. Bunun yanında, 8 megapiksel ultra geniş açılı bir lens de arka kamera sisteminde bulunuyor. Selfie meraklıları için ise 50 megapiksel çözünürlüğünde bir ön kamera mevcut. Her iki 50 megapiksellik kamera da 60fps'de 4K video kaydı yapma özelliği sunuyor. Ayrıca arka kamerada Aura Light halka şeklinde bir LED flaş da yer alıyor.

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Ekran tarafında, Vivo T3 Ultra 6.78 inç boyutunda, kavisli kenarlara sahip bir AMOLED ekranla geliyor. Bu ekran HDR10+ desteği, 120Hz yenileme hızı ve 10-bit renk özelliklerine sahip. Ayrıca ekran, 4.500 nit parlaklığa kadar ulaşabiliyor, bu da onu oldukça parlak ve canlı görüntüler sunan bir cihaz haline getiriyor.

Vivo T3 Ultra, Dimensity 9200 Plus yonga seti ile güçlendirilmiş. Depolama seçenekleri olarak 8 GB RAM + 256 GB ve 12 GB RAM + 256 GB versiyonları sunulacak. Ayrıca 12 GB'a kadar sanal RAM desteği ile performans açısından kullanıcılarını tatmin edecek.

Telefonun büyük batarya kapasitesi de dikkat çekici: 5.500 mAh kapasitesindeki batarya, 80W hızlı şarj desteği ile hızlı bir şekilde şarj edilebilecek. İnce bir profile sahip olan cihazın kalınlığı yalnızca 7.58 mm olacak. Bunun yanı sıra Vivo T3 Ultra, suya ve toza karşı dayanıklılık sağlayan IP68 sertifikasıyla geliyor. Cihazın global piyasada 400$ civarında bir fiyatla satışa sunulması bekleniyor.

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