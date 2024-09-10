Vivo’nun amacı X200 serisiyle iPhone 16’ya rakip olabilmek

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Android dünyası, iPhone 16'nın piyasaya sürülmesiyle hız kazanan sonbahar yenileme döngüsüne hazırlanıyor. Özellikle amiral gemisi modelleriyle tanınan markalar, bu rekabette güçlü hamleler yapmaya odaklanmış durumda. OnePlus, Snapdragon 8 Gen 4 işlemcisiyle güçlendirilmiş yeni amiral gemisini Ekim ayında tanıtacağını doğruladı. Benzer şekilde, Xiaomi'nin 15 serisinin de aynı ay içinde piyasaya çıkması bekleniyor.

Bu rekabete farklı bir yaklaşımla katılacak olan Vivo, X200 serisiyle dikkatleri üzerine çekmeye hazırlanıyor. Ancak diğer markalardan farklı olarak, Vivo’nun Snapdragon işlemci yerine MediaTek'in yeni nesil Dimensity 9400 yonga setini tercih edeceği söylentiler arasında. Wall Street China'nın haberine göre, Vivo X200 serisinin de Ekim ayı başlarında tanıtılması bekleniyor.

Vivo X200 serisi hangi özelliklerle gelecek?

X200 serisinin iki modelle piyasaya sürüleceği öne sürülüyor: Standart X200 ve X200 Pro. Temel model olan X200, 6.3 inçlik düz bir OLED ekranla gelirken, 120Hz yenileme hızı ve 1.5K çözünürlük sunacak. Kamera tarafında ise, 50 megapiksel Sony sensör, 3x optik zoom sunan periskop lens ve geniş açılı bir lens bulunacak. Cihazın 5,500mAh ya da 5,600mAh'lik büyük bir bataryayla gelmesi bekleniyor ve hem kablolu hem de kablosuz şarj desteği sunacağı söyleniyor.

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Serinin daha üst modeli olan X200 Pro ise kavisli bir ekrana sahip olacak ve aynı şekilde 120Hz yenileme hızına ve 1.5K çözünürlüğe sahip olacak. X200 Pro’nun arka kamera kurulumunda 200 megapiksel çözünürlüklü bir periskop telefoto lens, büyük diyafram açıklığına sahip 50 megapiksellik bir ana sensör ve yine 50 megapiksellik geniş açılı bir lens yer alacak. Ayrıca, bu modelin 6,000mAh'lik daha büyük bir bataryayla gelmesi bekleniyor. X200 Pro'nun suya dayanıklılık (IP68 veya IP69) sertifikası alacağı ve daha iyi dokunsal geri bildirim sağlayan X-ekseni motoruna sahip olacağı da gelen bilgiler arasında.

Her iki modelin de Android 15 tabanlı Origin OS ile gelmesi bekleniyor. Fiyatlandırma konusunda ise şu ana kadar net bir bilgi bulunmasa da, yeni detayların yakında ortaya çıkması bekleniyor.

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