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    Vivo’nun amacı X200 serisiyle iPhone 16’ya rakip olabilmek

    Çinli teknoloji şirketi Vivo, tüm gücüyle yeni amiral gemisi modelleri olan X200 ve X200 Pro üzerinde çalışmaya devam ederken, gelen son bilgiler ilginç detayları ortaya çıkarttı.

    Vivo X200 serisinin özellikleri netlik kazandı Tam Boyutta Gör

    Android dünyası, iPhone 16'nın piyasaya sürülmesiyle hız kazanan sonbahar yenileme döngüsüne hazırlanıyor. Özellikle amiral gemisi modelleriyle tanınan markalar, bu rekabette güçlü hamleler yapmaya odaklanmış durumda. OnePlus, Snapdragon 8 Gen 4 işlemcisiyle güçlendirilmiş yeni amiral gemisini Ekim ayında tanıtacağını doğruladı. Benzer şekilde, Xiaomi'nin 15 serisinin de aynı ay içinde piyasaya çıkması bekleniyor.

    Bu rekabete farklı bir yaklaşımla katılacak olan Vivo, X200 serisiyle dikkatleri üzerine çekmeye hazırlanıyor. Ancak diğer markalardan farklı olarak, Vivo’nun Snapdragon işlemci yerine MediaTek'in yeni nesil Dimensity 9400 yonga setini tercih edeceği söylentiler arasında. Wall Street China'nın haberine göre, Vivo X200 serisinin de Ekim ayı başlarında tanıtılması bekleniyor.

    Vivo X200 serisi hangi özelliklerle gelecek?

    X200 serisinin iki modelle piyasaya sürüleceği öne sürülüyor: Standart X200 ve X200 Pro. Temel model olan X200, 6.3 inçlik düz bir OLED ekranla gelirken, 120Hz yenileme hızı ve 1.5K çözünürlük sunacak. Kamera tarafında ise, 50 megapiksel Sony sensör, 3x optik zoom sunan periskop lens ve geniş açılı bir lens bulunacak. Cihazın 5,500mAh ya da 5,600mAh'lik büyük bir bataryayla gelmesi bekleniyor ve hem kablolu hem de kablosuz şarj desteği sunacağı söyleniyor.

    Serinin daha üst modeli olan X200 Pro ise kavisli bir ekrana sahip olacak ve aynı şekilde 120Hz yenileme hızına ve 1.5K çözünürlüğe sahip olacak. X200 Pro’nun arka kamera kurulumunda 200 megapiksel çözünürlüklü bir periskop telefoto lens, büyük diyafram açıklığına sahip 50 megapiksellik bir ana sensör ve yine 50 megapiksellik geniş açılı bir lens yer alacak. Ayrıca, bu modelin 6,000mAh'lik daha büyük bir bataryayla gelmesi bekleniyor. X200 Pro'nun suya dayanıklılık (IP68 veya IP69) sertifikası alacağı ve daha iyi dokunsal geri bildirim sağlayan X-ekseni motoruna sahip olacağı da gelen bilgiler arasında.

    Her iki modelin de Android 15 tabanlı Origin OS ile gelmesi bekleniyor. Fiyatlandırma konusunda ise şu ana kadar net bir bilgi bulunmasa da, yeni detayların yakında ortaya çıkması bekleniyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 15 saat önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

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    karagece25 17 saat önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 2 gün önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    Profil resmi
    poopae2W 1 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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