Vivo T3 Ultra, Geekbench'te listelendi: İşte beklenen özellikler

Geçtiğimiz günlerde T3 Pro'yu piyasaya süren Vivo, şimdilerde T3 serisini genişletmeye hazırlanıyor. T3 serisinin yeni üyesi Vivo T3 Ultra, yakın bir zamanda Geekbench'te listelendi. Ayrıca sosyal medyada yapılan yeni bir paylaşım ise cihazın beklenen özelliklerini de ortaya çıkardı.

FCC sayesinde Galaxy S24 FE'nin canlı görüntüsü ortaya çıktı 1 gün önce eklendi

İşte Vivo T3 Ultra'nın beklenen özellikleri:

Geekbench'in tek çekirdek testinde 1854, çok çekirdek testinde ise 5066 skorunu elde eden V2426 model numarasına sahip Vivo T3 Ultra, listeye göre 12 GB RAM'e sahip olacak ve kutudan Android 14 işletim sistemi ile çıkacak. İşlemci tarafında ise cihazın MediaTek Dimensity 9200+ ile donatılması bekleniyor.

Tam Boyutta Gör Sosyal medyada yapılan yeni bir paylaşıma göreyse Vivo T3 Ultra, ekran içi parmak izi okuyucusuna sahip 6,77 inç, 1,5K, 120 Hz, 4.500 nit, kavisli bir AMOLED ekrana sahip olacak. 8 GB veya 12 GB RAM ile eşleştirilmiş 128 GB veya 256 GB depolama alanıyla gelmesi beklenen cihazın, 80 W şarj destekli 5.500 mAh bataryaya da sahip olması bekleniyor. Ayrıca cihazın, arka tarafta OIS özellikli 50 MP IMX921 ana kamera ve 8 MP ultra geniş açılı kameradan oluşan bir kamera kurulumuna da sahip olması kuvvetle muhtemel.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.