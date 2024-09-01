Vivo T3 Ultra, Geekbench'te listelendi: İşte beklenen özellikler

Teknoloji Editörü
Geçtiğimiz günlerde T3 Pro'yu piyasaya süren
Vivo, şimdilerde T3 serisini genişletmeye hazırlanıyor. T3 serisinin yeni üyesi Vivo T3 Ultra, yakın bir zamanda Geekbench'te listelendi. Ayrıca sosyal medyada yapılan yeni bir paylaşım ise cihazın beklenen özelliklerini de ortaya çıkardı.
İşte Vivo T3 Ultra'nın beklenen özellikleri:
Geekbench'in tek çekirdek testinde 1854, çok çekirdek testinde ise 5066 skorunu elde eden V2426 model numarasına sahip Vivo T3 Ultra, listeye göre
12 GB RAM'e sahip olacak ve kutudan Android 14 işletim sistemi ile çıkacak. İşlemci tarafında ise cihazın MediaTek Dimensity 9200+ ile donatılması bekleniyor.
Tam Boyutta Gör
Sosyal medyada yapılan yeni bir paylaşıma göreyse Vivo T3 Ultra, ekran içi parmak izi okuyucusuna sahip
6,77 inç, 1,5K, 120 Hz, 4.500 nit, kavisli bir AMOLED ekrana sahip olacak. 8 GB veya 12 GB RAM ile eşleştirilmiş 128 GB veya 256 GB depolama alanıyla gelmesi beklenen cihazın, 80 W şarj destekli 5.500 mAh bataryaya da sahip olması bekleniyor. Ayrıca cihazın, arka tarafta OIS özellikli 50 MP IMX921 ana kamera ve 8 MP ultra geniş açılı kameradan oluşan bir kamera kurulumuna da sahip olması kuvvetle muhtemel.
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@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.