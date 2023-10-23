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    Vivo V30 ve Vivo V30 Pro listelerde gözüktü

    Yakında tanıtılan Vivo V29 serisinden sonra şimdi de takipçisi Vivo V30 serisine ait bilgiler sızdı. GSM IMEI veritabanında Vivo V30 ve Vivio V30 Pro'ya ait model numaraları ortaya çıktı.
    Vivo V30 ve Vivo V30 Pro listelerde gözüktü Tam Boyutta Gör
    Yakın zamanda duyurulan Vivo V29 serisinden sonra şimdi de takipçisi olan Vivo V30 serisine ait bilgiler sızdı. GSM IMEI veritabanında Vivo V30 ve Vivio V30 Pro isimli iki telefona ait model numaraları ortaya çıktı. Tabi Vivo V29 yeni tanıtıldığı için yeni modellere ait çok fazla bilgi ulaşmış değil.

    Vivo V30 ve Vivo V30 Pro listelerde gözüktü Tam Boyutta Gör

    Vivo V30 ve Vivo V30 Pro listelerde gözüktü Tam Boyutta Gör

    Hatırlatmak gerekirse Vivo V29 ve V29 Pro 6.78 inç boyutunda 120 Hz, Full HD, AMOLED bir ekran ile geliyor. Telefon aynı zamanda kavisli ekrana, metal çerçevelere ve cam arka panele sahip.

    Vivo V29 Snapdragon 778G, V29 Pro ise Dimensity 8200 yonga setiyle geliyor. Her iki telefon da 12 GB RAM ve 256 GB depolamaya sahip. Kamera tarafında ise 50 MP OIS destekli ana kamerayla dikkatleri üzerine çekiyor.

    Vivo'nun yeni V30 serisinde ne gibi yenilikler getireceğini hep birlikte göreceğiz.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    salih_47 5 saat önce

    yeter artık çıkma önüme yeter

    S
    saçmalama gel buraya 1 hafta önce

    hurca parca veya komple araç alınır

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    SupremeMasterr 1 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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