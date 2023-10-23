Tam Boyutta Gör Yakın zamanda duyurulan Vivo V29 serisinden sonra şimdi de takipçisi olan Vivo V30 serisine ait bilgiler sızdı. GSM IMEI veritabanında Vivo V30 ve Vivio V30 Pro isimli iki telefona ait model numaraları ortaya çıktı. Tabi Vivo V29 yeni tanıtıldığı için yeni modellere ait çok fazla bilgi ulaşmış değil.

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Hatırlatmak gerekirse Vivo V29 ve V29 Pro 6.78 inç boyutunda 120 Hz, Full HD, AMOLED bir ekran ile geliyor. Telefon aynı zamanda kavisli ekrana, metal çerçevelere ve cam arka panele sahip.

Vivo V29 Snapdragon 778G, V29 Pro ise Dimensity 8200 yonga setiyle geliyor. Her iki telefon da 12 GB RAM ve 256 GB depolamaya sahip. Kamera tarafında ise 50 MP OIS destekli ana kamerayla dikkatleri üzerine çekiyor.

Vivo'nun yeni V30 serisinde ne gibi yenilikler getireceğini hep birlikte göreceğiz.

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Vivo V30 ve Vivo V30 Pro listelerde gözüktü