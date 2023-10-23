Vivo V30 ve Vivo V30 Pro listelerde gözüktü

Hatırlatmak gerekirse Vivo V29 ve V29 Pro 6.78 inç boyutunda 120 Hz, Full HD, AMOLED bir ekran ile geliyor. Telefon aynı zamanda kavisli ekrana, metal çerçevelere ve cam arka panele sahip.
Vivo V29 Snapdragon 778G, V29 Pro ise Dimensity 8200 yonga setiyle geliyor. Her iki telefon da 12 GB RAM ve 256 GB depolamaya sahip. Kamera tarafında ise 50 MP OIS destekli ana kamerayla dikkatleri üzerine çekiyor.
Vivo'nun yeni V30 serisinde ne gibi yenilikler getireceğini hep birlikte göreceğiz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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yeter artık çıkma önüme yeter
hurca parca veya komple araç alınır
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.