Türkiye'ye gelme ihtimalli Snapdragon 7 Gen 3'lü Vivo V30 ortaya çıktı

Tam Boyutta Gör Hatırlanacağı üzere Qualcomm geçtiğimiz ay üst seviye Snapdragon 8 Gen 3 yongasını tanıttı. Yeni yonga ilk olarak Xiaomi 14 serisi ile ilk olarak Çin pazarına giriş yaptı. Ancak mevcut raporlar Qualcomm’un iki Snapdragon 7 serisi yonga setini piyasaya sürmeye hazırlandığına işaret ediyor. Şimdi ise bahsi geçen yongalardan birisi Vivo V30 ile birlikte gün yüzüne çıktı.

Vivo V30 gün yüzüne çıktı

Daha önceki raporlar Vivo'nun V2318 ve V2319 gibi ilgili model numaralarına sahip Vivo V30 ve Vivo 30 Pro üzerinde çalıştığını iddia etmişti. Şimdi ise Qualcomm’un bu ayın sonunda veya aralık ayının başında duyuracağı Snapdragon 7 Gen 3’ü Vivo V30 ile birlikte Geekbench testinde görüyoruz. Bu vesileyle Snapdragon 7 Gen 3’ün de temel özellikleri belli olmuş oldu. SD7G3 yongası, 2.63GHz'de çalışan bir adet yüksek performans çekirdeği, 2.40GHz'de çalışan üç adet performans çekirdeği ve 1.80GHz'de çalışan dört adet verimlilik çekirdeğinden oluşuyor. GPU tarafında ise Adreno 720 birimi yer alıyor.

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Bunlarla birlikte Vivo V30 serisinin çıkış tarihi hakkında bir bilgi yok ancak seri, ülkemizde de satılan Vivo V29 serisinin yerine gelecek. Vivo V30 ailesi muhtemelen Türkiye pazarına da gelecek. Vivo ise önümüzdeki günlerde Çin'de Vivo S18 ve Vivo S18 Pro akıllı telefonlarını piyasaya sürecek. Bu telefonların sırasıyla Snapdragon 7 Gen 3 ve Dimensity 9200 Plus yonga setlerine sahip olması muhtemel. Bu nedenle Vivo V30 ve Vivo V30 Pro modellerinin esasında S18 ve S18 Pro’nun hafif değiştirilmiş veya yeniden markalanmış halleri olacağı söyleniyor. Muhtemelen, Vivo V30 serisi 2024 yılının ilk çeyreğinde küresel pazarlar için piyasaya çıkacak.

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Snapdragon 7 Gen 3'lü Vivo V30 ortaya çıktı