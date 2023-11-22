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    Vivo V30 serisi geliyor: Lite modelin kilit özellikleri sızdırıldı

    Vivo, V30 serisi akıllı telefonlarını tanıtmaya hazırlanıyor. Lansman öncesinde V30 ve V30 Pro’nun yanında V30 Lite modelinin de geleceği ortaya çıktı.          
    vivo v30 lite kilit özellikleri belli oldu Tam Boyutta Gör
    Vivo V30, geçtiğimiz hafta V2318 model numarasıyla Geekbench’te ortaya çıkmıştı. V serisi, yakında V30, V30 Pro ve V30 Lite modelleriyle genişleyecek. Serinin giriş modeli olacak V30 Lite’ın kilit özellikleri açığa çıktı.

    Vivo V30 Lite beklenen özellikleri

    Yeni bir rapora göre, Vivo, yakında V30 ve V30 Pro ile birlikte V30 Lite’ı tanıtmaya hazırlanıyor.

    5G bağlantısını destekleyen V30 Lite model, 8GB RAM 256GB depolama ve 12GB RAM 256GB depolama alanı seçenekleriyle geliyor. Telefon, 44W kablolu hızlı şarjı destekleyecen 4700 mAh bataryaya sahip. 6.67 inç AMOLED ekran, 120Hz yenileme hızı, FHD+ çözünürlüğü destekliyor. Qualcomm’un Snapdragon 695 işlemcisinden güç alan telefon, arkada 54MP çift kamera kurulumu, önde 50MP kamera bulunduruyor. Telefon, güncel Android 14 sürümü yerine Android 13 ile geliyor.

    Vivo V30 Lite, teknik özellik olarak Vivo V29e küresel modelinden çok farklı olmayacak. Diğer bir deyişle ufak farklılıklarla yeniden isimlendirilmiş sürümü olacak gibi görünüyor.

    V29e, Qualcomm Snapdragon 695 işlemci ile geliyor. 6.67” AMOLED ekran, FHD+ çözünürlük, 1100 nit parlaklık, 120Hz yenileme hızı sunuyor. Android 13 tabanlı FunTouch 13 ile gelen telefon, 64MP ana kamera, 8MP ultra geniş açılı lensten oluşan çift arka kamera kurulumu, 50MP ön kameraya sahip. Ekran içi parmak izi okuyucu ile kullanıcı güvenliğini sağlayan telefon, 190 gr ağırlığında, 7.7mm inceliğinde.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 3 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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