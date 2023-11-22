Vivo V30 serisi geliyor: Lite modelin kilit özellikleri sızdırıldı

Tam Boyutta Gör Vivo V30, geçtiğimiz hafta V2318 model numarasıyla Geekbench’te ortaya çıkmıştı. V serisi, yakında V30, V30 Pro ve V30 Lite modelleriyle genişleyecek. Serinin giriş modeli olacak V30 Lite’ın kilit özellikleri açığa çıktı.

Vivo Y12 4G tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 3 sa. önce eklendi

Vivo V30 Lite beklenen özellikleri

Yeni bir rapora göre, Vivo, yakında V30 ve V30 Pro ile birlikte V30 Lite’ı tanıtmaya hazırlanıyor.

5G bağlantısını destekleyen V30 Lite model, 8GB RAM 256GB depolama ve 12GB RAM 256GB depolama alanı seçenekleriyle geliyor. Telefon, 44W kablolu hızlı şarjı destekleyecen 4700 mAh bataryaya sahip. 6.67 inç AMOLED ekran, 120Hz yenileme hızı, FHD+ çözünürlüğü destekliyor. Qualcomm’un Snapdragon 695 işlemcisinden güç alan telefon, arkada 54MP çift kamera kurulumu, önde 50MP kamera bulunduruyor. Telefon, güncel Android 14 sürümü yerine Android 13 ile geliyor.

Vivo V30 Lite, teknik özellik olarak Vivo V29e küresel modelinden çok farklı olmayacak. Diğer bir deyişle ufak farklılıklarla yeniden isimlendirilmiş sürümü olacak gibi görünüyor.

V29e, Qualcomm Snapdragon 695 işlemci ile geliyor. 6.67” AMOLED ekran, FHD+ çözünürlük, 1100 nit parlaklık, 120Hz yenileme hızı sunuyor. Android 13 tabanlı FunTouch 13 ile gelen telefon, 64MP ana kamera, 8MP ultra geniş açılı lensten oluşan çift arka kamera kurulumu, 50MP ön kameraya sahip. Ekran içi parmak izi okuyucu ile kullanıcı güvenliğini sağlayan telefon, 190 gr ağırlığında, 7.7mm inceliğinde.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Android Haberleri

Vivo V30 Lite modelinin kilit özellikleri sızdırıldı