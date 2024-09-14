Sony, yeni amiral gemisi modelini süresiz olarak ertelemiş olabilir

Sony’nin bu yıl piyasaya sürdüğü Xperia 1 VI amiral gemisi ve Xperia 10 VI orta segment akıllı telefonları, kullanıcılar arasında ilgiyle karşılandı. Ancak marka hayranları, her zamanki gibi Xperia 5 serisinin yeni bir modelini beklerken, Japon medyasından gelen haberler Sony’nin Xperia 5 VI modelini süresiz olarak ertelediğini gösteriyor. Bu karar, tüketici tercihlerinin daha büyük ekranlı cihazlara yönelmesiyle alınmış gibi görünüyor. Özellikle Xperia 1 VI gibi büyük ekranlı cihazlar, kullanıcılar arasında popülerliğini artırıyor.
Daha önce bazı kılıf üreticileri Xperia 5 VI modelinin geliştirilmekte olduğunu ima etmişti. Ancak Sony, mevcut Xperia 5 V modelinin ömrünü uzatma kararı aldı. Bu stratejik hamle, şirketin ürün yelpazesini pazar trendlerine daha uygun hale getirmek istediğine işaret ediyor. Yeni bir Xperia 5 modelinin çıkıp çıkmayacağı ya da şirketin akıllı telefon serisini sadeleştirip sadeleştirmeyeceği ise belirsizliğini koruyor.
Sony’nin orta segmentte yaşadığı rekabet zorluklarının da bu gecikme kararında etkili olabileceği düşünülüyor. Orta segmentteki cihazlar arasındaki artan rekabet, markaların stratejilerini yeniden gözden geçirmesine neden oluyor. Öte yandan, yakın zamanda ortaya çıkan üç yeni Sony modeline dair bilgiler, şirketin planları hakkında ipuçları veriyor. IMEI veri tabanında tespit edilen PM-1502-BV, PM-1503-BV ve PM-1504-BV model numaralarına sahip cihazlar, Sony’nin yeni ürünler üzerinde çalıştığını gösteriyor. Ancak bu modellerin teknik detayları henüz ortaya çıkmış değil.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.