Sony, yeni amiral gemisi modelini süresiz olarak ertelemiş olabilir

Tam Boyutta Gör

Sony’nin bu yıl piyasaya sürdüğü Xperia 1 VI amiral gemisi ve Xperia 10 VI orta segment akıllı telefonları, kullanıcılar arasında ilgiyle karşılandı. Ancak marka hayranları, her zamanki gibi Xperia 5 serisinin yeni bir modelini beklerken, Japon medyasından gelen haberler Sony’nin Xperia 5 VI modelini süresiz olarak ertelediğini gösteriyor. Bu karar, tüketici tercihlerinin daha büyük ekranlı cihazlara yönelmesiyle alınmış gibi görünüyor. Özellikle Xperia 1 VI gibi büyük ekranlı cihazlar, kullanıcılar arasında popülerliğini artırıyor.

Galaxy S23 sahipleri de One UI 6.1.1 güncellemesine kavuşuyor 1 gün önce eklendi

Daha önce bazı kılıf üreticileri Xperia 5 VI modelinin geliştirilmekte olduğunu ima etmişti. Ancak Sony, mevcut Xperia 5 V modelinin ömrünü uzatma kararı aldı. Bu stratejik hamle, şirketin ürün yelpazesini pazar trendlerine daha uygun hale getirmek istediğine işaret ediyor. Yeni bir Xperia 5 modelinin çıkıp çıkmayacağı ya da şirketin akıllı telefon serisini sadeleştirip sadeleştirmeyeceği ise belirsizliğini koruyor.

Sony’nin orta segmentte yaşadığı rekabet zorluklarının da bu gecikme kararında etkili olabileceği düşünülüyor. Orta segmentteki cihazlar arasındaki artan rekabet, markaların stratejilerini yeniden gözden geçirmesine neden oluyor. Öte yandan, yakın zamanda ortaya çıkan üç yeni Sony modeline dair bilgiler, şirketin planları hakkında ipuçları veriyor. IMEI veri tabanında tespit edilen PM-1502-BV, PM-1503-BV ve PM-1504-BV model numaralarına sahip cihazlar, Sony’nin yeni ürünler üzerinde çalıştığını gösteriyor. Ancak bu modellerin teknik detayları henüz ortaya çıkmış değil.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.