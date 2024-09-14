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    Sony, yeni amiral gemisi modelini süresiz olarak ertelemiş olabilir

    Son zamanlarda amiral gemisi pazarındaki payını korumakta zorlanan Sony, merakla beklenen yeni Xperia modelinin çıkış tarihini süresiz olarak ertelemiş olabilir.

    Sony Xperia 1 VI ne zaman çıkacak? Tam Boyutta Gör

    Sony’nin bu yıl piyasaya sürdüğü Xperia 1 VI amiral gemisi ve Xperia 10 VI orta segment akıllı telefonları, kullanıcılar arasında ilgiyle karşılandı. Ancak marka hayranları, her zamanki gibi Xperia 5 serisinin yeni bir modelini beklerken, Japon medyasından gelen haberler Sony’nin Xperia 5 VI modelini süresiz olarak ertelediğini gösteriyor. Bu karar, tüketici tercihlerinin daha büyük ekranlı cihazlara yönelmesiyle alınmış gibi görünüyor. Özellikle Xperia 1 VI gibi büyük ekranlı cihazlar, kullanıcılar arasında popülerliğini artırıyor.

    Daha önce bazı kılıf üreticileri Xperia 5 VI modelinin geliştirilmekte olduğunu ima etmişti. Ancak Sony, mevcut Xperia 5 V modelinin ömrünü uzatma kararı aldı. Bu stratejik hamle, şirketin ürün yelpazesini pazar trendlerine daha uygun hale getirmek istediğine işaret ediyor. Yeni bir Xperia 5 modelinin çıkıp çıkmayacağı ya da şirketin akıllı telefon serisini sadeleştirip sadeleştirmeyeceği ise belirsizliğini koruyor.

    Sony’nin orta segmentte yaşadığı rekabet zorluklarının da bu gecikme kararında etkili olabileceği düşünülüyor. Orta segmentteki cihazlar arasındaki artan rekabet, markaların stratejilerini yeniden gözden geçirmesine neden oluyor. Öte yandan, yakın zamanda ortaya çıkan üç yeni Sony modeline dair bilgiler, şirketin planları hakkında ipuçları veriyor. IMEI veri tabanında tespit edilen PM-1502-BV, PM-1503-BV ve PM-1504-BV model numaralarına sahip cihazlar, Sony’nin yeni ürünler üzerinde çalıştığını gösteriyor. Ancak bu modellerin teknik detayları henüz ortaya çıkmış değil.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 4 gün önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

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    karagece25 4 gün önce

    çöp

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    onderweb 6 gün önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

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    poopae2W 2 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 2 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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