Şık ve ince tasarımlı Vivo V40e tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

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Tam Boyutta Gör Vivo, V40 serisine yeni bir telefon ekleyerek seriyi genişletti. Orta seviyeye konumlanan Vivo V40e, şık tasarımı ve inceliğiyle dikkat çekiyor.

Vivo V40e, 6,77 inç büyüklüğünde kavisli bir AMOLED ekranla geliyor. FHD+ çözünürlüğe, 120 Hz yenileme hızına, 4500 nit tepe parlaklık seviyesine ve HDR10 desteğine sahip ekranın altında bir adet parmak izi okuyucu da yer alıyor.

Çift kamera kurulumuyla gelen telefonun ana kamerası 50 MP Sony IMX882 sensörünü barındırıyor. Ultra geniş açı kamera ise 8 MP çözünürlüğünde. Ön tarafta ise 50 MP selfie kamerası yer alıyor. Düşük ışıkta çekilen fotoğrafların renk sıcaklığını ayarlayabilen Aura Light LED flaş, telefonun dikkat çekici bir özelliği olarak öne çıkıyor. Yazılım tarafında ise yapay zeka destekli nesne silme ve fotoğraf iyileştirme özellikleri dahil edilmiş.

Tam Boyutta Gör Vivo V40e, MediaTek'in Dimensity 7300 işlemcisinden güç alıyor. Bu işlemciye 8 GB RAM ve 256 GB'a kadar depolama alanı eşlik ediyor. Telefonda daha sürdürülebilir bir performans için ısı dağıtıcı sistem de yer alıyor.

80 W hızlı şarj destekli 5.500 mAh batarya ile gelen V40e, kutudan Android 14 ile çıkıyor ve 3 yıl Android sürüm güncellemesi ve 4 yıl güvenlik güncellemesi garantisi bulunuyor.

Nane yeşili ve bronz renkleriyle Hindistan'da satışa sunulan Vivo V40e'nin, 8 GB + 128 GB varyantı 347 dolar, 8 GB + 256 GB varyantı ise 370 dolar fiyat etiketine sahip.

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Vivo V40e özellikleri

Ekran : 6.77 inç, 1080x2392, 120Hz, AMOLED, 4500 nit tepe parlaklık, HDR10+

: 6.77 inç, 1080x2392, 120Hz, AMOLED, 4500 nit tepe parlaklık, HDR10+ İşlemci : Mediatek Dimensity 7300

: Mediatek Dimensity 7300 Bellek : 8GB RAM

: 8GB RAM Depolama : 128GB, 256GB

: 128GB, 256GB Arka kamera : 50MP f/2.0, OIS (birincil) + 8MP f/2.2 (ultra geniş)

: 50MP f/2.0, OIS (birincil) + 8MP f/2.2 (ultra geniş) Ön kamera : 50MP f/2.0

: 50MP f/2.0 Batarya : 5500 mAh, 80W hızlı şarj

: 5500 mAh, 80W hızlı şarj Yazılım : Android 14

: Android 14 Bağlantı ve diğer : Bluetooth 5.4, WiFi 802.11ac, Stereo hoparlör, ekran altı parmak izi okuyucu (optik)

: Bluetooth 5.4, WiFi 802.11ac, Stereo hoparlör, ekran altı parmak izi okuyucu (optik) Boyut ve ağırlık: 163.7 x 75 x 7.5 mm, 183 g

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