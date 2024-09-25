Şık ve ince tasarımlı Vivo V40e tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

Vivo V40e, 6,77 inç büyüklüğünde kavisli bir AMOLED ekranla geliyor. FHD+ çözünürlüğe, 120 Hz yenileme hızına, 4500 nit tepe parlaklık seviyesine ve HDR10 desteğine sahip ekranın altında bir adet parmak izi okuyucu da yer alıyor.
Çift kamera kurulumuyla gelen telefonun ana kamerası 50 MP Sony IMX882 sensörünü barındırıyor. Ultra geniş açı kamera ise 8 MP çözünürlüğünde. Ön tarafta ise 50 MP selfie kamerası yer alıyor. Düşük ışıkta çekilen fotoğrafların renk sıcaklığını ayarlayabilen Aura Light LED flaş, telefonun dikkat çekici bir özelliği olarak öne çıkıyor. Yazılım tarafında ise yapay zeka destekli nesne silme ve fotoğraf iyileştirme özellikleri dahil edilmiş.
80 W hızlı şarj destekli 5.500 mAh batarya ile gelen V40e, kutudan Android 14 ile çıkıyor ve 3 yıl Android sürüm güncellemesi ve 4 yıl güvenlik güncellemesi garantisi bulunuyor.
Nane yeşili ve bronz renkleriyle Hindistan'da satışa sunulan Vivo V40e'nin, 8 GB + 128 GB varyantı 347 dolar, 8 GB + 256 GB varyantı ise 370 dolar fiyat etiketine sahip.
Vivo V40e özellikleri
- Ekran: 6.77 inç, 1080x2392, 120Hz, AMOLED, 4500 nit tepe parlaklık, HDR10+
- İşlemci: Mediatek Dimensity 7300
- Bellek: 8GB RAM
- Depolama: 128GB, 256GB
- Arka kamera: 50MP f/2.0, OIS (birincil) + 8MP f/2.2 (ultra geniş)
- Ön kamera: 50MP f/2.0
- Batarya: 5500 mAh, 80W hızlı şarj
- Yazılım: Android 14
- Bağlantı ve diğer: Bluetooth 5.4, WiFi 802.11ac, Stereo hoparlör, ekran altı parmak izi okuyucu (optik)
- Boyut ve ağırlık: 163.7 x 75 x 7.5 mm, 183 g
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?
Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu