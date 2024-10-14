Honor Magic 7 serisi ve MagicOS 9.0'ın tanıtım tarihi belli oldu

Honor Magic 7 serisi neler sunacak?
Magic 7 serisinin ise standart ve Pro olmak üzere iki modelden oluşması bekleniyor. Snapdragon 8 Gen 4 işlemcisiyle gelmesi beklenen modeller, üçlü kamera kurulumuna sahip olacak. 50 MP Omnivixion OV50H ana sensöre, 50 MP periskop telefoto kamera ve muhtemelen 50 MP Sony IMX882 veya 200 MP Samsung HP3 sensör içeren üçüncü bir kamera eşlik edecek.
Her iki modelin de OLED ekranla gelmesi bekleniyor. Pro sürümünün daha yüksek çözünürlüklü 2K ekran, standart modelin ise 1,5K çözünürlüklü ekranla gelmesi bekleniyor. Magic 7 Pro'nun ayrıca uydu bağlantı desteğine de sahip olacağı belirtiliyor.
Bunun dışında telefonların IP68/69 su ve toza dayanıklılık, ultrasonik parmak izi okuyucu ve 2D yüz tanıma gibi özelliklerin yanı sıra Honor'un geliştirilmiş göz koruması 3.0 gibi özellikleri barındırması bekleniyor. Ayrıca, Magic 7 Pro'nun 5.600mAh kapasiteli batarya ve 100W şarj hızına sahip olacağı gleen bilgiler arasında.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.