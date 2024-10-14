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Tam Boyutta Gör Honor, amiral gemisi Magic 7 serisi ve Android 15 tabanlı MagicOS 9.0'un lansman tarihini açıkladı. Bu ay içinde iki etkinlik duyuran Honor, 23 Ekim'de MagicOS 9.0'ı tanıttıktan bir hafta sonra 30 Ekim tarihinde Honor Magic 7 serisinin tanıtımını gerçekleştirecek.

Tam Boyutta Gör Yeni MagicOS 9.0, Apple Intelligence ve Google Gemini ile rekabet etmeyi amaçlayan, her zaman açık bir kişisel asistan olan AI Agent dahil olmak üzere yeni bir dizi yapay zeka özelliğine sahip olacak.

Honor Magic 7 serisi neler sunacak?

Magic 7 serisinin ise standart ve Pro olmak üzere iki modelden oluşması bekleniyor. Snapdragon 8 Gen 4 işlemcisiyle gelmesi beklenen modeller, üçlü kamera kurulumuna sahip olacak. 50 MP Omnivixion OV50H ana sensöre, 50 MP periskop telefoto kamera ve muhtemelen 50 MP Sony IMX882 veya 200 MP Samsung HP3 sensör içeren üçüncü bir kamera eşlik edecek.

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Her iki modelin de OLED ekranla gelmesi bekleniyor. Pro sürümünün daha yüksek çözünürlüklü 2K ekran, standart modelin ise 1,5K çözünürlüklü ekranla gelmesi bekleniyor. Magic 7 Pro'nun ayrıca uydu bağlantı desteğine de sahip olacağı belirtiliyor.

Bunun dışında telefonların IP68/69 su ve toza dayanıklılık, ultrasonik parmak izi okuyucu ve 2D yüz tanıma gibi özelliklerin yanı sıra Honor'un geliştirilmiş göz koruması 3.0 gibi özellikleri barındırması bekleniyor. Ayrıca, Magic 7 Pro'nun 5.600mAh kapasiteli batarya ve 100W şarj hızına sahip olacağı gleen bilgiler arasında.

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Honor Magic 7 serisi ve MagicOS 9.0'ın tanıtım tarihi belli oldu