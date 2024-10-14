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    Honor Magic 7 serisi ve MagicOS 9.0'ın tanıtım tarihi belli oldu

    Honor, Magic 7 serisi ve Android 15 tabanlı MagicOS 9.0'un lansman tarihini açıkladı. Şirket, 23 Ekim'de MagicOS 9.0'ı tanıttıktan bir hafta sonra Honor Magic 7 serisinin tanıtımını gerçekleştirecek.
    Honor Magic 7 serisi ve MagicOS 9.0'ın tanıtım tarihi belli oldu Tam Boyutta Gör
    Honor, amiral gemisi Magic 7 serisi ve Android 15 tabanlı MagicOS 9.0'un lansman tarihini açıkladı. Bu ay içinde iki etkinlik duyuran Honor, 23 Ekim'de MagicOS 9.0'ı tanıttıktan bir hafta sonra 30 Ekim tarihinde Honor Magic 7 serisinin tanıtımını gerçekleştirecek.
    Honor Magic 7 serisi ve MagicOS 9.0'ın tanıtım tarihi belli oldu Tam Boyutta Gör
    Yeni MagicOS 9.0, Apple Intelligence ve Google Gemini ile rekabet etmeyi amaçlayan, her zaman açık bir kişisel asistan olan AI Agent dahil olmak üzere yeni bir dizi yapay zeka özelliğine sahip olacak.

    Honor Magic 7 serisi neler sunacak?

    Magic 7 serisinin ise standart ve Pro olmak üzere iki modelden oluşması bekleniyor. Snapdragon 8 Gen 4 işlemcisiyle gelmesi beklenen modeller, üçlü kamera kurulumuna sahip olacak. 50 MP Omnivixion OV50H ana sensöre, 50 MP periskop telefoto kamera ve muhtemelen 50 MP Sony IMX882 veya 200 MP Samsung HP3 sensör içeren üçüncü bir kamera eşlik edecek.

    Her iki modelin de OLED ekranla gelmesi bekleniyor. Pro sürümünün daha yüksek çözünürlüklü 2K ekran, standart modelin ise 1,5K çözünürlüklü ekranla gelmesi bekleniyor. Magic 7 Pro'nun ayrıca uydu bağlantı desteğine de sahip olacağı belirtiliyor.

    Bunun dışında telefonların IP68/69 su ve toza dayanıklılık, ultrasonik parmak izi okuyucu ve 2D yüz tanıma gibi özelliklerin yanı sıra Honor'un geliştirilmiş göz koruması 3.0 gibi özellikleri barındırması bekleniyor. Ayrıca, Magic 7 Pro'nun 5.600mAh kapasiteli batarya ve 100W şarj hızına sahip olacağı gleen bilgiler arasında.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 2 hafta önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 3 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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