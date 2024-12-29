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    Vivo X200 Pro kısa süre içerisinde ilk önemli güncellemesini aldı

    Çinli teknoloji şirketi Vivo tarafından geliştirilen ve son zamanlarda ismini bir hayli duyduğumuz Vivo X200 Pro modeli, satışa sunulmasının ardından ilk önemli güncellemesini aldı.

    Vivo X200 Pro kısa süre içerisinde ilk önemli güncellemesini aldı Tam Boyutta Gör

    Vivo, geçtiğimiz günlerde piyasaya sunduğu X200 Pro modeli için ilk sistem güncellemesini yayınladı. Bu güncelleme, cihazın güvenlik düzeyini artırırken performansını da iyileştirerek kullanıcılara daha akıcı bir deneyim sunmayı hedefliyor.

    485 MB boyutundaki bu güncelleme, ‘PD2405F_EX_A_15.0.9.23.W30’ koduyla dağıtılıyor ve Aralık 2024 Google güvenlik yamasını içeriyor. Bu yama, bilinen güvenlik açıklarını kapatarak cihazın güncel güvenlik standartlarına uygun hale gelmesini sağlıyor. Ayrıca, pil ömrünü optimize eden bekleme güç tüketimi iyileştirmeleri ve belirli araç kitleriyle uyumluluğu artıran güncellemeler de pakette yer alıyor. Albümler uygulamasına yönelik yapılan değişikliklerle de veri güvenliği daha sağlam bir hale getiriliyor.

    Güncelleme, Vivo’nun özelleştirilmiş işletim sistemi Funtouch OS 15 üzerine inşa edilmiş durumda. Funtouch OS 15, özellikle sistemin performansını ve kişiselleştirme seçeneklerini ön planda tutuyor. Bellek yönetim teknolojisi sayesinde uygulama başlatma süreleri kısalırken, çoklu görevlerde daha verimli bir kullanım sağlanıyor. Ayrıca, animasyonlar ve geçiş efektleri kullanıcı deneyimini daha keyifli hale getirecek şekilde düzenlendi.

    Kişiselleştirme seçenekleri arasında temalar, yeniden tasarlanmış ikonlar ve çeşitli duvar kağıtları bulunuyor. Oyun tutkunları için geliştirilen Ultra Oyun Modu, performans artırma araçları ve oyunu kesmeden temel uygulamalara erişim imkanı sunuyor. Bunun yanında, Windows’a Bağlantı özelliği, dosya paylaşımı gibi görevlerin telefon ve bilgisayar arasında daha kolay bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlıyor.

    Vivo, güncelleme öncesinde kullanıcıların verilerini yedeklemelerini öneriyor. Güncelleme sırasında cihazın sıcaklığı geçici olarak artabiliyor ancak bu durum kısa sürede normale dönüyor. İşlem tamamlandıktan sonra güncelleme paketi otomatik olarak silinerek depolama alanında gereksiz yer kaplamasının önüne geçiliyor.

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