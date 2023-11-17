Öğrencilere vergisiz telefon kampanyasına Vivo’dan cazip destek

Vivo’dan öğrencilere vergisiz telefon desteği
Firma tarafından yapılan açıklamaya göre öğrenciler, markanın üretimini Türkiye Gebze fabrikasında gerçekleştirdiği Y serisinin 6 ayrı modelinden kendilerine en uygun olanı tercih edebilecek. Vivo, kullanıcılara güncel, güvenli, istikrarlı ve sorunsuz bir akıllı telefon deneyimi sunmak için Y serisindeki tüm modellerini iki büyük Android güncelleme garantisi ve üç yıla kadar Android güvenlik güncelleme garantisi sunuyor. Bu modeller ise şu şekilde:
- Vivo Y36
- Vivo Y35
- Vivo Y22s
- Vivo Y27
- Vivo Y17s
- Vivo Y16
Öğrencilere sağlanan vergisiz telefon desteğinin yanında Vivo ayrıca, Y16, Y17s, Y27 ve Y35 modellerini myvivoshop.com’dan satın alan kullanıcılara 500 TL sepet indirimi ve 400 TL kupon desteği olmak üzere toplam 900 TL ekstra destek veriyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.