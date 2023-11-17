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    Öğrencilere vergisiz telefon kampanyasına Vivo’dan cazip destek

    Üniversite öğrencilerine yönelik bir seferlik cep telefonu desteği için başvurular başladı. Bu kapsamda Vivo, Y Serisi ile birlikte kampanyaya dahil oluyor ve ekstra indirim avantajı sunuyor.
    Öğrencilere vergisiz telefon kampanyasına Vivo’dan cazip destek Tam Boyutta Gör
    “Genç Teknoloji Destek” uygulaması kapsamında üniversite öğrencilerine satış fiyatı 9 bin 500 TL'yi aşmayan cep telefonu satın alımlarında verilecek devlet desteği için başvurular 15 Kasım’da başladı. Akıllı telefon alanında dünyanın önde gelen firmalarından olan Vivo, Y Serisi modelleri ile birlikte bu kampanyaya dahil oluyor. Vivo ayrıca ekstra indirim avantajı da sunacak.

    Vivo’dan öğrencilere vergisiz telefon desteği

    Firma tarafından yapılan açıklamaya göre öğrenciler, markanın üretimini Türkiye Gebze fabrikasında gerçekleştirdiği Y serisinin 6 ayrı modelinden kendilerine en uygun olanı tercih edebilecek. Vivo, kullanıcılara güncel, güvenli, istikrarlı ve sorunsuz bir akıllı telefon deneyimi sunmak için Y serisindeki tüm modellerini iki büyük Android güncelleme garantisi ve üç yıla kadar Android güvenlik güncelleme garantisi sunuyor.  Bu modeller ise şu şekilde:

    • Vivo Y36
    • Vivo Y35
    • Vivo Y22s
    • Vivo Y27
    • Vivo Y17s
    • Vivo Y16

    Öğrencilere sağlanan vergisiz telefon desteğinin yanında Vivo ayrıca, Y16, Y17s, Y27 ve Y35 modellerini myvivoshop.com’dan satın alan kullanıcılara 500 TL sepet indirimi ve 400 TL kupon desteği olmak üzere toplam 900 TL ekstra destek veriyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 2 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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