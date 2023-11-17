Öğrencilere vergisiz telefon kampanyasına Vivo’dan cazip destek

Tam Boyutta Gör “Genç Teknoloji Destek” uygulaması kapsamında üniversite öğrencilerine satış fiyatı 9 bin 500 TL'yi aşmayan cep telefonu satın alımlarında verilecek devlet desteği için başvurular 15 Kasım’da başladı. Akıllı telefon alanında dünyanın önde gelen firmalarından olan Vivo, Y Serisi modelleri ile birlikte bu kampanyaya dahil oluyor. Vivo ayrıca ekstra indirim avantajı da sunacak.

Vivo’dan öğrencilere vergisiz telefon desteği

Firma tarafından yapılan açıklamaya göre öğrenciler, markanın üretimini Türkiye Gebze fabrikasında gerçekleştirdiği Y serisinin 6 ayrı modelinden kendilerine en uygun olanı tercih edebilecek. Vivo, kullanıcılara güncel, güvenli, istikrarlı ve sorunsuz bir akıllı telefon deneyimi sunmak için Y serisindeki tüm modellerini iki büyük Android güncelleme garantisi ve üç yıla kadar Android güvenlik güncelleme garantisi sunuyor. Bu modeller ise şu şekilde:

Vivo Y36

Vivo Y35

Vivo Y22s

Vivo Y27

Vivo Y17s

Vivo Y16

Öğrencilere sağlanan vergisiz telefon desteğinin yanında Vivo ayrıca, Y16, Y17s, Y27 ve Y35 modellerini myvivoshop.com’dan satın alan kullanıcılara 500 TL sepet indirimi ve 400 TL kupon desteği olmak üzere toplam 900 TL ekstra destek veriyor.

Vergisiz telefon satışı: Başvuru nasıl yapılır, şartları neler? 2 hf. önce eklendi

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.