"Klasik" Facebook tasarımı değişiyor: İşte tarih

Geçtiğimiz yıl duyurulan FB5 adındaki yeni Facebook tasarımı için sona gelindi. Yeni tasarım eylül ayı itibariyle tüm hesaplarda varsayılan olarak kullanıma sunulacak.
"Varsayılan" diyoruz zira, isteyen kullanıcılar Mayıs ayından bu yana yeni tasarımı kullanabiliyor olsa da diledikleri zaman eski tasarıma geçiş yapabiliyordu. Ancak eylül ayı itibariyle bu durum değişecek ve tüm kullanıcılar yeni tasarımı kullanmaya başlayacak.İlginizi Çekebilir Instagram mesajları Facebook Messenger'a taşınıyor
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Facebook tasarımı eylül ayında değişiyor
Aslında facebook kullanıcıları yeni tasarıma çok da uzak değil. Zira Facebook mobil uygulaması, yeni tasarıma çok daha önceden güncellenmişti. Dolayısıyla mobil ile web tarafı birbirine benzeyen bu tasarım, Facebook mobil uygulamasını kullananlara yabancı gelmeyecektir.
Yeni tasarım neler sunuyor?
Yeni Facebook tasarımının öne çıkan özellikleri şöyle:
- Mobil ile duyarlı responsive tasarım
- Daha minimalist ve modern görünüm
- Gece modu opsiyonu
- Kullanıcıların aradıklarını bulmasını kolaylaştıran yerleşim düzeni
- Daha hızlı yüklenen sayfalar
- Yeni bir etkinlik, sayfa veya grup oluşturulurken gerçek zamanlı olarak önizleme desteği
Facebook'un 16 yıllık serüveni
Facebook, son büyük tasarım değişikliğine 2011 yılında gitmişti. O zamandan beri aynı tasarım çizgisi üzerinde ilerleyen sosyal medya devi, aradan geçen 9 yılın ardından ilk kez bu denli büyük bir tasarım değişikliğine gitmiş olacak. Aşağıdaki galeriden, Facebook'un şimdiye kadarkideğişimine tanıklık edebilirsiniz.
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Windows 8 ile birlikte her şeyi mobilde tasarladıkları gibi tasarlıyorlar. Fakat hâlâ anlamadıkları bir şey var; mobil ile masaüstü platformu aynı değildir!