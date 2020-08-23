vivo x50 Lite satışa sunuldu! İşte Türkiye fiyatı ve özellikleri

Teknoloji Editörü
Türkiye, sahip olduğu genç nüfusu ve pazar büyüklüğüyle Çinli akıllı telefon üreticilerinin gözdesi olmaya devam ediyor. Xiaomi, Oppo ve Realme'nin ardından şimdi de vivo, Türkiye pazarına giriş yaptı.İlginizi Çekebilir vivo X50 Lite resmi olarak Türkiye'de satışa çıkıyor
Ayrıca Bkz. "Huawei Mate 40 Lite özellikleri ve fiyatı sızdırıldı"
vivo X50 Lite Türkiye fiyatı ne kadar?
2020'nin ikinci çeyrek pazar payı verilerine göre; dünyanın en büyük altıncı akıllı telefon üreticisi olan vivo, X50 Lite modelini 26 Ağustos'ta duyuracak olsa da Vatan Bilgisayar şimdiden satışlara başlamış durumda. Böylelikle telefonun merak edilen Türkiye fiyatı da belli oldu.
Öyle ki 8 GB RAM ve 128 GB hafızalı vivo X50 Lite için biçilen fiyat etiketi 3.599 TL olarak karşımıza çıkıyor. Merak edenler için vivo X50 Lite'ın teknik özellikleri ise şöyle:
vivo X50 Lite özellikleri
- Ekran: 6.38 inç büyüklüğünde 2340 x 1080 (Full HD+) çözünürlüklü damla çentikli AMOLED ekran
- Boyut ve ağırlık: 159,3 x 75,2 x 8,7 mm ~ 190,2 g
- İşlemci: Snapdragon 665 (4×2.0 GHz Kryo 260 Gold + 4×1.8 GHz Kryo 260 Silver)
- RAM: 8 GB
- Depolama kapasitesi: 128 GB + microSD kart desteği
- Arka kamera: 48MP (f/1.8) ana + 8MP (f/2.2) ultra geniş açı + 2MP (f/2.4) makro + 2MP (f/2.4) derinlik kamerası
- Ön kamera: 16MP (f/2.0)
- Batarya: 4500 mAh (18W hızlı şarj destekli - 62 dakikada %70 şarj, 130 dakikada tam şarj)
- İşletim sistemi: Android 10 ~ Funtouch OS 10
- Bağlantı seçenekleri: USB-C, Bluetooth 5.0, NFC, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, 4G LTE
- Güvenlik: Ekrandan parmak izi okuma
- Renk seçenekleri: Yeşim siyahı, bulut mavisi
- İlk duyurulma tarihi: 12 Mayıs 2020
Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Meraklısı hariç o fiyata o telefonu Türkiye'de satamazsınız. Muadilleri daha ucuza satılıyor.
Mesela illa o parayı bir androide vereceksem gider realme 6pro alırım.
Kendilerine acilen Türkiye'yi bilen bir temsilci öneriyorum.
BBK malesef bu gidişle ilk çıkışının etkisini sürdüremeyecek. Huawei'nin acilen bu boşlukta Kirin 820 5G ile Dimensity 720, 800 çipsetli modellerini 4000 TL'ye kadar olan segmente yığması lazım.
2 Kişi Okuyor (0 Üye, 2 Misafir) 1 Masaüstü 1 Mobil
GENEL İSTATİSTİKLER
3152 kez okundu.
16 kişi, toplam 16 yorum yazdı.
HABERİN ETİKETLERİ
Galeri, vivo ve