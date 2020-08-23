vivo x50 Lite satışa sunuldu! İşte Türkiye fiyatı ve özellikleri

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Türkiye, sahip olduğu genç nüfusu ve pazar büyüklüğüyle Çinli akıllı telefon üreticilerinin gözdesi olmaya devam ediyor. Xiaomi, Oppo ve Realme'nin ardından şimdi de vivo, Türkiye pazarına giriş yaptı.

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vivo X50 Lite Türkiye fiyatı ne kadar?

2020'nin ikinci çeyrek pazar payı verilerine göre; dünyanın en büyük altıncı akıllı telefon üreticisi olan vivo, X50 Lite modelini 26 Ağustos'ta duyuracak olsa da Vatan Bilgisayar şimdiden satışlara başlamış durumda. Böylelikle telefonun merak edilen Türkiye fiyatı da belli oldu.

Öyle ki 8 GB RAM ve 128 GB hafızalı vivo X50 Lite için biçilen fiyat etiketi 3.599 TL olarak karşımıza çıkıyor. Merak edenler için vivo X50 Lite'ın teknik özellikleri ise şöyle:

vivo X50 Lite özellikleri

Ekran: 6.38 inç büyüklüğünde 2340 x 1080 (Full HD+) çözünürlüklü damla çentikli AMOLED ekran

6.38 inç büyüklüğünde 2340 x 1080 (Full HD+) çözünürlüklü damla çentikli AMOLED ekran Boyut ve ağırlık: 159,3 x 75,2 x 8,7 mm ~ 190,2 g

159,3 x 75,2 x 8,7 mm ~ 190,2 g İşlemci: Snapdragon 665 (4×2.0 GHz Kryo 260 Gold + 4×1.8 GHz Kryo 260 Silver)

Snapdragon 665 (4×2.0 GHz Kryo 260 Gold + 4×1.8 GHz Kryo 260 Silver) RAM: 8 GB

8 GB Depolama kapasitesi: 128 GB + microSD kart desteği

128 GB + microSD kart desteği Arka kamera: 48MP (f/1.8) ana + 8MP (f/2.2) ultra geniş açı + 2MP (f/2.4) makro + 2MP (f/2.4) derinlik kamerası

48MP (f/1.8) ana + 8MP (f/2.2) ultra geniş açı + 2MP (f/2.4) makro + 2MP (f/2.4) derinlik kamerası Ön kamera: 16MP (f/2.0)

16MP (f/2.0) Batarya: 4500 mAh (18W hızlı şarj destekli - 62 dakikada %70 şarj, 130 dakikada tam şarj)

4500 mAh (18W hızlı şarj destekli - 62 dakikada %70 şarj, 130 dakikada tam şarj) İşletim sistemi: Android 10 ~ Funtouch OS 10

Android 10 ~ Funtouch OS 10 Bağlantı seçenekleri: USB-C, Bluetooth 5.0, NFC, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, 4G LTE

USB-C, Bluetooth 5.0, NFC, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, 4G LTE Güvenlik: Ekrandan parmak izi okuma

Ekrandan parmak izi okuma Renk seçenekleri: Yeşim siyahı, bulut mavisi

Yeşim siyahı, bulut mavisi İlk duyurulma tarihi: 12 Mayıs 2020

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