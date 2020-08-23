Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Anlık Bildirim
    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    vivo x50 Lite satışa sunuldu! İşte Türkiye fiyatı ve özellikleri

    Dünyanın en büyük 6. akıllı telefon üreticisi vivo, X50 Lite modelini satışa sunarak Türkiye operasyonlarına başladı. İşte vivo X50 Lite özellikleri ve Türkiye fiyatı:
    3 gün
    3,2b
    2
    19
    Cep Telefonları
    Abone ol
    Anıl Burak Karadede
    Teknoloji Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    vivo x50 Lite satışa sunuldu! İşte Türkiye fiyatı ve özellikleri
    Tam Boyutta Gör

    Türkiye, sahip olduğu genç nüfusu ve pazar büyüklüğüyle Çinli akıllı telefon üreticilerinin gözdesi olmaya devam ediyor. Xiaomi, Oppo ve Realme'nin ardından şimdi de vivo, Türkiye pazarına giriş yaptı.

    İlginizi Çekebilir Avatar vivo X50 Lite resmi olarak Türkiye'de satışa çıkıyor

    Ayrıca Bkz. "Huawei Mate 40 Lite özellikleri ve fiyatı sızdırıldı"

    vivo X50 Lite Türkiye fiyatı ne kadar?

    2020'nin ikinci çeyrek pazar payı verilerine göre; dünyanın en büyük altıncı akıllı telefon üreticisi olan vivo, X50 Lite modelini 26 Ağustos'ta duyuracak olsa da Vatan Bilgisayar şimdiden satışlara başlamış durumda. Böylelikle telefonun merak edilen Türkiye fiyatı da belli oldu.

    Öyle ki 8 GB RAM ve 128 GB hafızalı vivo X50 Lite için biçilen fiyat etiketi 3.599 TL olarak karşımıza çıkıyor. Merak edenler için vivo X50 Lite'ın teknik özellikleri ise şöyle:

    vivo X50 Lite özellikleri

    • Ekran: 6.38 inç büyüklüğünde 2340 x 1080 (Full HD+) çözünürlüklü damla çentikli AMOLED ekran
    • Boyut ve ağırlık: 159,3 x 75,2 x 8,7 mm ~ 190,2 g
    • İşlemci: Snapdragon 665 (4×2.0 GHz Kryo 260 Gold + 4×1.8 GHz Kryo 260 Silver)
    • RAM: 8 GB
    • Depolama kapasitesi: 128 GB + microSD kart desteği
    • Arka kamera: 48MP (f/1.8) ana + 8MP (f/2.2) ultra geniş açı + 2MP (f/2.4) makro + 2MP (f/2.4) derinlik kamerası
    • Ön kamera: 16MP (f/2.0)
    • Batarya: 4500 mAh (18W hızlı şarj destekli - 62 dakikada %70 şarj, 130 dakikada tam şarj)
    • İşletim sistemi: Android 10 ~ Funtouch OS 10
    • Bağlantı seçenekleri: USB-C, Bluetooth 5.0, NFC, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, 4G LTE
    • Güvenlik: Ekrandan parmak izi okuma
    • Renk seçenekleri: Yeşim siyahı, bulut mavisi
    • İlk duyurulma tarihi: 12 Mayıs 2020



    Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Revenge_ (kanber öner) 3 gün en beğenilen
    Kaçın kaçın.!! 3600 tl ve snapdragon 665 ??
    Yanıtla +13
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Bloodin 3 gün
    Hem işlemci hem kamera olarak daha üstün Note 8 Pro 2599 TL şu an piyasada...
    1 Yanıt Yanıtla +12
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorumlar (16) Yorum Yaz Forumda Gör
    astegon (astegon CF) 4 sa.
    Püüüüü vivo'nun resmi olarak getirdiği ilk modele bak. Fiyatı da bomba.Bari X50 ile gelseydiniz ya.https://www.gsmarena.com/vivo_x50-10356.php
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Jeopol 8 sa.
    Bu Çinlilerde de kafa pek çalışmıyor.



    Meraklısı hariç o fiyata o telefonu Türkiye'de satamazsınız. Muadilleri daha ucuza satılıyor.



    Mesela illa o parayı bir androide vereceksem gider realme 6pro alırım.



    Kendilerine acilen Türkiye'yi bilen bir temsilci öneriyorum.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    cenkakay08 (cenk akay) 23 sa.
    İşlemci çok eski alınmaz.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    bjkyener 2 gün (düzenlendi)
    Snapdragon 665  1500-1700 tl lik telefonu 3600 tl satmak büyük başarıBu fiyata K30 ultrayı bekleyinXiaomi Redmi K30 5G 6/64GB (221 dolar) = 1600 tl + 1 telefon parasıda devlete = 3200 tl ederQualcomm Snapdragon 765G64MB Sony IMX686 Exmor RS6,67" 120hz Sony IMX686 Exmor RShttps://www.kimovil.com/en/where-to-buy-xiaomi-redmi-k30-5g
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    DH Misafiri 2 gün
    Bu işlemci için bu fiyat çok yüksek. Ederi 2500 lira.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Cmd_ (Can Dalgıç) 3 gün
    Az daha koy gm20pro al
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    rsmbyrktr (Rasim Bayraktar) 3 gün
    Telefonun kullanım ömrünü belirleyen en temel donanımlardan biri cpu’dur. Giriş seviyesi bir cpu koyup böyle bir fiyatlandırma belirlemek kesinlikle iyi niyet kapsamında değil, toplum olarak son derece bilinçli olup bu zihniyete sahip tüm firmalara haddini bildirmek lazım.
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    High Sierra 3 gün
    BBK bu fiyatlarla neden Türkiye pazarına tüm markalarını soktu anlamak mümkün değil. Aynı fiyata yine kendi alt markası Realme'nin 6 Pro modeli var.
    BBK malesef bu gidişle ilk çıkışının etkisini sürdüremeyecek. Huawei'nin acilen bu boşlukta Kirin 820 5G ile Dimensity 720, 800 çipsetli modellerini 4000 TL'ye kadar olan segmente yığması lazım.
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Grkwnxs (Grkwn Nxs) 3 gün
    Çöp
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    dodofran 3 gün
    3600e sd 865 li poco f2 satıyorlar yurtdışı sıfır. yakında imeisi de çözülür.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Daha Fazla Yorum Yükle
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    Mars Portakalı +89 Nevfel +81 alaz1903 +76 Spider_hip +73 Galatas4ray +66 mokoko_TR +52 hollowman_ +51 gokhanvai +44 canguler917 +36 deoks +35
    Geçen Hafta En Beğenilen 3 Üye
    1 Alqu ilk kez +267 2 kozmos beni sevmiyor ilk kez +183 3 BTopbas ilk kez +176
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    2 Kişi Okuyor (0 Üye, 2 Misafir) 1 Masaüstü 1 Mobil

    GENEL İSTATİSTİKLER
    3152 kez okundu.
    16 kişi, toplam 16 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    Galeri, vivo ve
    4 etiket daha vivo x50 lite vivo x50 lite özellikleri vivo x50 lite fiyat Mobil Teknolojiler
    Facebook Sayfası251,9b
    Twitter Profili90,9b
    YouTube Kanalı299b
    Instagram Profili47,5b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamayı İndir Uygulama Hakkında DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 2 gün Seasonic RTX 3000 serisinin 12-pinlik konnektörünü doğruladı 2 gün Apple, Wordpress iOS uygulamasında geri adım attı 2 gün Test sayısı düştü, yeni vaka sayısı da düştü (23 Ağustos) 3 gün Huawei'nin yeni akıllı saati Bluetooth SIG sertifikası aldı 3 gün Lucid Motors'un elektrikli SUV'si ortaya çıktı 3 gün Boeing, uçakları ultraviyole ışık kullanarak dezenfekte edecek 3 gün Huawei tam 5 yıllık telefonu için güncelleme yayınladı 3 gün TikTok, Trump yönetimine dava açacağını duyurdu 3 gün Tesla sahipleri için flört uygulaması: Tesla Dating 3 gün Pro mu değil mi? "Anker Liberty 2 Pro incelemesi" 3 gün Göz hareketlerini monitörize edebilen maske geliştirildi 3 gün Jaquet Droz Grande Seconde Quantième serisini duyurdu 3 gün Warner Bros.'un merakla beklenen oyunu 'Gotham Knights' duyuruldu! 3 gün Çinli üretici Nio, batarya kiralama opsiyonuyla elektrikli araçların fiyatını düşürmeyi hedefliyor 3 gün 'Suicide Squad: Kill the Justice League' video oyununun ilk fragmanı yayınlandı 3 gün Yeni Batman filminden ilk fragman geldi: "Bambaşka bir Batman" 3 gün ASUS Zenfone 7 kanlı canlı görüntülendi 3 gün Fortnite yeni turnuvası ile Apple’ı protesto ediyor 3 gün Netflix'in pedofili tartışmaları başlatan Minnoşlar filmi için RTÜK devreye giriyor 3 gün Hitman oyunu haftaya ücretsiz oluyor 3 gün GÖRÜNTÜLENEN vivo x50 Lite satışa sunuldu! İşte Türkiye fiyatı ve özellikleri Sonraki Kanadalı Avidrone, iki başlı dron tasarımı ile rakiplerinden ayrılmaya çalışıyor 3 gün İnternet hızında rekor kırıldı: 178 Tbps 3 gün LG'nin şeffaf OLED ekranları Çin metrolarında kullanılmaya başlandı 3 gün Microsoft: Windows 10’un yeni yapılarına geçiş hissedilir ölçüde hızlanacak 3 gün Huawei Mate 40 Lite özellikleri ve fiyatı sızdırıldı 3 gün RTX 3090’ın en net görseli paylaşıldı: 3 slot kaplayacak 3 gün AKINCI TİHA yüksek irtifa testinde 30 bin feet'i aştı 4 gün Apple, iPhone 12 modellerinin maliyetini daha basit batarya kartı kullanarak düşürecek 4 gün Yeni vaka sayısı yeniden 1300’ün üzerinde (22 Ağustos) 4 gün Windows için "acil durum" güncellemesi yayınlandı 4 gün Alkolle çalışan robot geliştirildi: RoBeetle 4 gün Lucid Air, Tesla'yı gölgede bırakma yolunda: 1 dakikalık şarjla 32 km menzil 4 gün Amiral gemisi gibi görünen LG K61'in kutusunu açtık 4 gün LG Q92'nin canlı fotoğrafları ortaya çıktı 4 gün Androidsiz ilk Huawei telefon yıl sonundan önce piyasaya sürülecek 4 gün Audemars Piguet Code 11.59 satışa sunuldu 4 gün Alphabet, raporlara göre TikTok’a yatırım yapmayı planlıyor 4 gün Tarihte ilk defa fonksiyon gören insan kalbi üretildi 4 gün Apple, uygulama içi satın alımlar için WordPress'e yaptığı baskıyı kazandı 4 gün Yenilenmiş telefon satışına ilişkin yönetmelik yürürlüğe girdi Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Crysis Remastered 18 Eylül'de PS4, Xbox One ve Epic Games Stor...
    Bölüm Sonu Canavarı
    Deathloop'ta Silah Tutukluk Yaptığında PS5 Kontrolcüsünün Teti...
    Bölüm Sonu Canavarı
    Yerli elektrikli mini kamyonet yakında yollara çıkıyor
    DonanımHaber
    iPhone 12 Pro Max çalışırken görüntülendi! İşte sızan kamera v...
    DonanımHaber
    Yüzüklerin Efendisi: Gollum’un resmi tanıtım fragmanı yayınlandı
    DonanımHaber
    iPhone 11 Pro Max ve Galaxy Note 20 Ultra düşürme testinde kar...
    DonanımHaber
    PS | Dijital Ortaklık, Oyun ve Hesap Satış & Takas Grubu (Sat...
    DH Forum
    FIFA Ultimate Team (FUT) #Coin satışı yasaktır!
    DH Forum
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim
    Yeni Haber
    şimdi
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız