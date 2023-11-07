Uygun fiyatlı vivo Y27s tanıtıldı: İşte özellikleri

Tam Boyutta Gör Vivo Y serisinin en yeni üyesi Vivo Y27s, ilk olarak Endonezya’da resmî olarak çıktı, muhtemelen Türkiye pazarında da yerini alacak. 200 dolar altı fiyatla satışa çıkan Vivo Y27s özellikleri ile neler sunuyor bakalım.

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Vivo Y27s modeli, 6nm üretim sürecinden geçen, 2.4GHz hızda çalışan Snapdragon 680 işlemciden güç alıyor.

90Hz yenileme hızı, FHD+ çözünürlük sunan, delik çentikli 6.64 inç LED LCD ekrana sahip olan telefon, önde 8MP kamera, arkada -Vivo’nun açıklamasına göre- 50MP portre kamera, 2MP bokeh kamera barındırıyor.

Telefonda 8GB RAM bulunuyor. Vivo, telefonun 25’in üzerinde arka planda çalışan uygulamaya anında erişim sunduğunu söylüyor. 128GB ve 256GB depolama alanı seçenekleri sunuluyor.

Telefonda 44w hızlı şarjı destekleyen 5000 mAh batarya bulunuyor. Vivo, telefonun 15 dakikada %30’a kadar şarj olduğunu söylüyor. Yazılım tarafında, Android 13 tabanlı Funtouch OS 13 ile geliyor.

Vivo Y27s fiyatı

Vivo Y27s, koyu bordo ve açık yeşil renk seçenekleriyle geliyor. Telefonun başlangıç fiyatı 153 dolar. Bu fiyatlandırma 8GB RAM 128GB depolama için geçerli. 8GB/256GB’lık modelin fiyatı 179 dolar.

Vivo Y27s özellikleri

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Ekran : 6.64 inç, 2388x1080, 394 ppi, 90Hz, 650 nit, LED LCD

: 6.64 inç, 2388x1080, 394 ppi, 90Hz, 650 nit, LED LCD İşlemci : Qualcomm Snapdragon 680

: Qualcomm Snapdragon 680 Bellek : 8GB RAM LPDDR4X

: 8GB RAM LPDDR4X Depolama : 128GB / 256GB UFS 2.2 (1TB’a kadar artırılabilir)

: 128GB / 256GB UFS 2.2 (1TB’a kadar artırılabilir) Batarya : 5000 mAh, 44w şarj

: 5000 mAh, 44w şarj Ön kamera : 8MP f/2.0

: 8MP f/2.0 Arka kamera : 50MP f/1.8 + 2MP f/2.4

: 50MP f/1.8 + 2MP f/2.4 Biyometrik : Yanda parmak izi okuyucu

: Yanda parmak izi okuyucu Bağlanabilirlik : 2.4GHz/5GHz WiFi, Bluetooth 5.0, USB 2.0 (Type-C), NFC, FM

: 2.4GHz/5GHz WiFi, Bluetooth 5.0, USB 2.0 (Type-C), NFC, FM Boyut ve ağırlık : 164.06 x 76.17 x 8.07 mm, 192 g

: 164.06 x 76.17 x 8.07 mm, 192 g İşletim sistemi: Android 13, Funtouch OS 13

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vivo Y27s tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı