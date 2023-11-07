Uygun fiyatlı vivo Y27s tanıtıldı: İşte özellikleri

Vivo Y27s modeli, 6nm üretim sürecinden geçen, 2.4GHz hızda çalışan Snapdragon 680 işlemciden güç alıyor.
90Hz yenileme hızı, FHD+ çözünürlük sunan, delik çentikli 6.64 inç LED LCD ekrana sahip olan telefon, önde 8MP kamera, arkada -Vivo’nun açıklamasına göre- 50MP portre kamera, 2MP bokeh kamera barındırıyor.
Telefonda 8GB RAM bulunuyor. Vivo, telefonun 25’in üzerinde arka planda çalışan uygulamaya anında erişim sunduğunu söylüyor. 128GB ve 256GB depolama alanı seçenekleri sunuluyor.
Telefonda 44w hızlı şarjı destekleyen 5000 mAh batarya bulunuyor. Vivo, telefonun 15 dakikada %30’a kadar şarj olduğunu söylüyor. Yazılım tarafında, Android 13 tabanlı Funtouch OS 13 ile geliyor.
Vivo Y27s fiyatı
Vivo Y27s, koyu bordo ve açık yeşil renk seçenekleriyle geliyor. Telefonun başlangıç fiyatı 153 dolar. Bu fiyatlandırma 8GB RAM 128GB depolama için geçerli. 8GB/256GB’lık modelin fiyatı 179 dolar.
Vivo Y27s özellikleri
- Ekran: 6.64 inç, 2388x1080, 394 ppi, 90Hz, 650 nit, LED LCD
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 680
- Bellek: 8GB RAM LPDDR4X
- Depolama: 128GB / 256GB UFS 2.2 (1TB’a kadar artırılabilir)
- Batarya: 5000 mAh, 44w şarj
- Ön kamera: 8MP f/2.0
- Arka kamera: 50MP f/1.8 + 2MP f/2.4
- Biyometrik: Yanda parmak izi okuyucu
- Bağlanabilirlik: 2.4GHz/5GHz WiFi, Bluetooth 5.0, USB 2.0 (Type-C), NFC, FM
- Boyut ve ağırlık: 164.06 x 76.17 x 8.07 mm, 192 g
- İşletim sistemi: Android 13, Funtouch OS 13
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.