Vodafone Türkiye ilk çeyrek sonuçlarını açıkladı

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Vodafone Türkiye, 2022-2023 mali yılına ait ilk çeyrek sonuçlarını açıkladı. Vodafone Türkiye, mali yılın ilk ayını Nisan ayı olarak alıyor. Bu nedenle bu sonuçlar 2022’nin Nisan, Mayıs ve Haziran aylarını kapsıyor. Bu dönemde şirketin servis gelirleri 5,3 milyar TL olarak kayıtlara geçti.

Vodafone Türkiye’nin mobil abone sayısı 24,8 milyonu aştı. M2M (makineler arası iletişim) aboneleri dahil edildiğinde toplam mobil abone sayısı 27,8 milyona ulaştı. Faturalı abone sayısı 17,2 milyona yükseldi. Sabit genişbant abone sayısı ise 1,3 milyon oldu.

Mali yılın ilk çeyreğinde müşterilerin toplam mobil internet kullanımı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23,9 artış göstererek 919 petabyte’a ulaştı.

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Vodafone Yanımda uygulaması içerisine entegre edilen e-ticaret platformu Her Şey Yanımda ve Süpermarket Yanımda platformlarındaki toplam satışlar 1,7 milyonu geçti. 2 milyonu aşkın ürün satışa sunulduğu platformda aktif satıcı sayısı 814’e çıktı. Her Şey Yanımda platformu bugüne kadar 59 milyon kez ziyaret edildi.

Vodafone Yanımda ve Online Self Servis platformlarını kullanan aylık aktif müşteri sayısı 17 milyona ulaştı. Müşterilerin bu platfomlardaki işlem sayısı ise 441 milyonu geçti. Vodafone’un mobil cüzdan ve mobil ödeme hizmeti Vodafone Pay’in toplam kullanıcı sayısı ise 4 milyona yaklaştı.

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Vodafone Türkiye CEO'su Engin Aksoy, 2022-23 mali yılı birinci çeyrek sonuçlarını şöyle değerlendirdi:

“Makro koşulların global ölçekte zorlaştığı bir dönemde, Türkiye’ye yatırımlarımızı artırarak devam ettiriyoruz. Mali yılımızın ilk çeyreğinde servis gelirlerimiz 5.3 milyar TL olarak gerçekleşti. Sektörümüz, yeni teknolojilerin güçlü altyapılarla buluşmasını sağlayarak gerek bireysel tüketiciler, gerek farklı sektörlerdeki kurumlar için yüksek katma değer yaratılmasına imkân veriyor. Dijital ekosistemdeki bu değişimin bir parçası olmaktan ve altyapı yatırımlarımızla dijitalleşmeyi herkes için erişilebilir kılmaktan mutluluk duyuyoruz. 2030 yılına kadar tüm sektörler, devlet kurumları ve vatandaşlar dahil olmak üzere toplumun tüm bileşenlerini yeni nesil teknolojiler ile buluşturmak ve tamamen dijitalleşmiş bir ülke olmak için gerekli adımları atmamız önem taşıyor. Bir yandan da Türkiye Vodafone Vakfı çatısı altında sosyal yatırımlarımızı aralıksız sürdürüyoruz. ‘İyilik için teknoloji’ vizyonumuz çerçevesinde bugüne kadar reel değeri 104,3 milyon TL olan 16 projeye destek olduk. Bu projelerle, 4,2 milyon kişiye eriştik. Vodafone olarak, ülkemizi dijitalleşme liginde hak ettiği yere getirmek için paydaşlarımızla beraber var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.”

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