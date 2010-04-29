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Vodafone, Android işletim sistemli telefonu Vodafone 845'i duyurdu

Vodafone, Android işletim sistemli telefonu Vodafone 845'i duyurdu
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Ekran Kartı
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Vodafone, Android işletim sistemli telefonu Vodafone 845'i duyurdu
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Dünya'nın önde gelen GS operatörlerinden Vodafone, kendi adını taşıyan yeni akıllı telefonunu duyurdu. Vodafone 845 olarak adlandırılan telefon, Huawei firması tarafından hazırlandı ve "Huawei Joy" adıyla da lanse ediliyor. Android 2.1 işletim sistemine sahip olan telefon boyutları itiabariyle en küçük Android telefonu olma özelliğini taşıyor. 100 x 55 x 13 mm boyutlara sahip olan Vodafone 845 (Huawei Joy) 2.8-inç'lik, QVGA çözünürlük sunan dokunmatik ekrana sahip. Depolama alanını 512 MB dahili hafıza ve MicroSD kart desteği ile karşılayan telefonda 3.2 mp kameraya yer verilmiş.

Vodafone'un Android işletim sistemli telefonu Vodafone 845'te Bluetooth, WiFi, GPS, 3G, Akseloremetre gibi özellikler de yer alıyor. Vodafone 360, Google Maps ve Gmail servislerinin ön yüklemeli olarak sunulacağı telefonların Mayıs ayından itibaren sözleşmesiz olarak 150 Avro fiyat etiketiyle satışa sunulacağı belirtildi.

Vodafone, Android işletim sistemli telefonu Vodafone 845'i duyurdu
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yogun54 8 yıl
Qualcomm 528MHz
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endulusi 8 yıl
ilk defa bi ingilizce videoda bişeyler anladım adamda benim gibi ingilizceye Türk kalmış
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DH Misafiri 9 yıl
Turkcell in t10 Gibi Bu cihazda İşlemci Belli Değil
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GrAy 9 yıl
Adamın ingilizcesi kötü değilki ingiliz aksaanı ile konuşuyor.
Ayrıca videoda 1. dakikaya dikkat ederseniz ekran bariz içeri çöküyor ekran kapasitif değil anlaşılan.
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sahafiec 9 yıl
...
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mav1li 9 yıl
Demek ki ingilizce de katledilebiliyormuş.
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Batuist 9 yıl
birisi bu çocuğun üstüne vernel dökmüş :)))
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mahseer898 9 yıl

Batuist

birisi bu çocuğun üstüne vernel dökmüş :)))




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