Vodafone'da yüzde 100 online başvuru dönemi başladı

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Vodafone, yeni abone olmayı ve numara taşımayı kolaylaştıran önemli bir hamle yaptı. Hattını Vodafone’a taşımak isteyen veya yeni faturalı hat başvurusu yapmak isteyen müşteriler, tamamen internet üzerinden başvuru yapabiliyor. Başvuru işleminden sonra bayiye gitmek veya yazılı evraklar hazırlamak gerekmiyor.

Daha önce Vodafone Simple müşterilerinin kullanımına sunulan yüzde 100 dijital başvuru hizmeti bugün itibarıyla Vodafone’a geçmek isteyen herkesin kullanımına açıldı. Vodafone Yanımda mobil uygulamasını kullanarak başvurular tamamlanıyor. Yüz tanıma ve NFC teknoloji ile evraksız bir şekilde işlemler sonuçlanıyor.

Online başvuruya özel yüzde 15 indirim

Online başvurularda, normal başvurulara ek herhangi bir ücret alınmıyor. Ayrıca yeni hattınız ücretsiz olarak adresinize teslim ediliyor. Bazı tarifelerde online başvurulara özel olarak ilk 3 ay yüzde 15 indirim sunuluyor.

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Vodafone online başvuru nasıl yapılır?

Vodafone’un yeni hizmetinden yararlanmak için “Vodafone Yanımda” uygulamasına giriş yapıldıktan sonra “Hattımı Vodafone’a Taşı” ya da “Yeni Hat Al” seçeneğine tıklanıyor. Adres ve e-posta bilgileri girildikten sonra biyometrik kimlik doğrulama aşamasına geçiliyor. Kimlik fotoğrafı, kullanıcı fotoğrafı ve beyan metninin okunduğu video kaydının uygulamaya girilmesinin ardından başvuru tamamlanıyor. Başvurusu alınan müşteriye en hızlı şekilde yeni hattı teslim ediliyor. Yeni SIM kartını “Vodafone Yanımda” uygulaması üzerinden aktif hale getiren kullanıcı, sözleşme onayı verip imzasını attıktan sonra hattını kullanmaya başlayabiliyor.

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