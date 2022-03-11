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    Vodafone Türkiye'nin ilk NFT'leri satışa çıktı

    Vodafone Türkiye'nin ilk NFT'leri Opensea'de satışa çıktı. Ben Varım isimli NFT koleksiyonundan elde edilecek gelir, kız çocuklarının futbol eğitimi için kullanılacak.
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    Vodafone Türkiye'nin Ben Varım NFT'leri satışa çıktı
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    Vodafone Türkiye, NFT dünyasına ilk adımını atıyor. Ben Varım isimli sosyal sorumluluk projesi kapsamında hazırlanan NFT’ler ile toplumsal cinsiyet eşitliği sağlanması amaçlanıyor.

    Ben Varım projesi ile kadınların her meslek grubunda rol alabileceğine vurgu yapılıyor. Hazırlanan NFT’lerde kadın futbolcu, kadın itfaiye, kadın cankurtaran, kadın pilot ve kadın kurye çizimleri bulunuyor. Ezgi Arslan tarafından çizilen 5 farklı çizimden oluşan Ben Varım NFT koleksiyonu, en büyük NFT pazaryeri Opensea.io’da açık artırma usulüyle satışa sunuldu. Elde edilecek gelirin tamammı kız çocuklarının futbol eğitimi için kullanılacak.

    https://opensea.io/benvarim

    Vodafone Türkiye'nin Ben Varım NFT'leri satışa çıktı
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    Vodafone Türkiye ayrıca kadınların Ben Varım diyebilmesi için Instagram üzerinden bir dijital çalışma yürütüyor. Önümüzdeki günlerde Instagram hikayelerindeki GIF seçenekleri arasında "Ben Varım" GIF’leri eklenecek. Bu eşitlik GIF’lerini kullanarak kadınların kendilerine yakıştırdıkları her alanda “Ben Varım” demeleri davet edilecek.

    NFT satışından elde edilecek gelirin tamamı kız çocuklarının futbol eğitimi için kullanılacak. Vodafone Türkiye ayrıca Beşiktaş kadın futbol takımının 10 yıldır resmi sponsorluğunu üsteleniyor. Sponsorluğunun 10. yılına özel forma tasarlanacak formaların satışından elde edilen gelir ile 200 kız çocuğunun futbol eğitimine katkı sağlanacak. Proje kapsamında, forma satışından elde edilecek gelire NFT satışından elde edilecek gelir de eklenerek toplamda 550 bin TL’yi aşkın bir bağış tutarına ulaşılması hedefleniyor.

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