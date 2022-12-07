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    Vodafone "net sıfır emisyon" hedefine doğru ilerliyor

    2040 yılında net sıfır olmayı hedefleyen Vodafone, 2022 raporuna göre karbon emisyonunu azalttı. Yüzde 100 yenilenebilir enerjiye geçiş yaptı.                         
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    Vodafone 'net sıfır emisyon' hedefine doğru ilerliyor Tam Boyutta Gör
    Vodafone’un sürdürülebilirlik ve çevre ile ilgili aksiyonlarının yer aldığı 2022 Çevresel, Sosyal ve Yönetişim (ÇSY) Raporu yayınlandı. Rapora göre yenilenebilir enerji tüketimi arttı, karbon emisyonu azaltıldı.

    1 Nisan 2021 – 31 Mart 2022 tarihlerini kapsayan Vodafone Türkiye 2022 ÇSY Raporu’na göre Kapsam 1 emisyonları 2019-20 mali yılına göre %9 azaldı. Vodafone Türkiye; 12 veri merkezi, 16 ofis binası ve 25 binden fazla baz istasyonunda tüketilen 575.930 MWh elektriğin tamamını yenilenebilir enerjiden karşılayarak Kapsam 2 emisyonlarını sıfırladı. Kapsam 2’nin sıfırlanmasıyla birlikte sera gazı salınımı ciddi oranda düşüşe geçti.

    Vodafone 'net sıfır emisyon' hedefine doğru ilerliyor Tam Boyutta Gör

    Şirketin Kapsam 1 emisyonlarının yüzde 22’si araç yakıtlarından kaynaklanıyor. Bu mali yılda başlatılan çalışma ile filodaki araçlar hibrit araçlarla değiştirilmeye başlanmıştı. Hibrit araçlar sayesinde kilometre başına toplam 3 kg ton karbon emisyonu, toplamda 67 ton karbon emisyonu tasarrufu sağlandı. Yeni mali yılda filodaki hibrit araç sayısının artacağı belirtiliyor. Vodafone, 2030’da karbon 3 emisyonlarını yüzde 50 azaltmayı, 2040’ta ise net sıfır seviyesine ulaşmayı hedefliyor.

    Vodafone 'net sıfır emisyon' hedefine doğru ilerliyor Tam Boyutta Gör

    Vodafone Türkiye, müşterilerine sunduğu Nesnelerin İnterneti (IoT) çözümleriyle, yaklaşık 990 bin ağaç dikimine eşdeğer olan 158 bin 552 ton karbondioksit salımına engel oldu. Şirket, elektronik atıkların geri dönüşümünü teşvik etmek amacıyla hayata geçirdiği “Bu Atıklar Kod Yazıyor” projesiyle de 12 tonu aşkın e-atığı geri dönüştürerek 8 kodlama sınıfı açtı.

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    Güneş enerjili otomobil seri üretime girdi

    K
    kaptan5656 2 gün önce

    türkiyede işe yarardı ama bu fiatla asla yaramaz 3-5 zengin alır hepsi bu

    D
    darthserratus 2 gün önce

    Tasarım olarak Mercedes EQXX'e ciddi bir benzerlik söz konusu

    Profil resmi
    ugah6aiw 2 gün önce

    .mercedes ne alaka dh misafirlerinde IQ düşüklüğü arttı tabi sadece makarna...

    D
    DH Misafiri 2 gün önce

    Mercedes'in yerinde olsam bu markaya dava açarım

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