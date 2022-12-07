Vodafone "net sıfır emisyon" hedefine doğru ilerliyor

Karbon ayak izi nedir, nasıl azaltılır? 1 ay önce eklendi

1 Nisan 2021 – 31 Mart 2022 tarihlerini kapsayan Vodafone Türkiye 2022 ÇSY Raporu’na göre Kapsam 1 emisyonları 2019-20 mali yılına göre %9 azaldı. Vodafone Türkiye; 12 veri merkezi, 16 ofis binası ve 25 binden fazla baz istasyonunda tüketilen 575.930 MWh elektriğin tamamını yenilenebilir enerjiden karşılayarak Kapsam 2 emisyonlarını sıfırladı. Kapsam 2’nin sıfırlanmasıyla birlikte sera gazı salınımı ciddi oranda düşüşe geçti.

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Şirketin Kapsam 1 emisyonlarının yüzde 22’si araç yakıtlarından kaynaklanıyor. Bu mali yılda başlatılan çalışma ile filodaki araçlar hibrit araçlarla değiştirilmeye başlanmıştı. Hibrit araçlar sayesinde kilometre başına toplam 3 kg ton karbon emisyonu, toplamda 67 ton karbon emisyonu tasarrufu sağlandı. Yeni mali yılda filodaki hibrit araç sayısının artacağı belirtiliyor. Vodafone, 2030’da karbon 3 emisyonlarını yüzde 50 azaltmayı, 2040’ta ise net sıfır seviyesine ulaşmayı hedefliyor.

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Vodafone Türkiye, müşterilerine sunduğu Nesnelerin İnterneti (IoT) çözümleriyle, yaklaşık 990 bin ağaç dikimine eşdeğer olan 158 bin 552 ton karbondioksit salımına engel oldu. Şirket, elektronik atıkların geri dönüşümünü teşvik etmek amacıyla hayata geçirdiği “Bu Atıklar Kod Yazıyor” projesiyle de 12 tonu aşkın e-atığı geri dönüştürerek 8 kodlama sınıfı açtı.

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