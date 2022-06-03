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    Vodafone, 5G teknolojisinin Türkiye'ye ekonomik katkısını hesapladı

    Türkiye, pek çok ülkenin aksine henüz 5G'ye geçiş yapamadı. Vodafone Türkiye, 5G teknolojisinin Türkiye'ye sağlayacağı ekonomik etkiyi araştırdı. Araştırmanın detayları haberimizde.
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    5G teknolojisinin Türkiye'ye ekonomik katkısı ne kadar olacak?
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    Vodafone Türkiye, 5G ve fiber teknolojisinin Türkiye’ye ekonomik katkısını ortaya kayan bir araştırma yaptı. Araştırmaya göre 5G teknolojisi sayesinde ülkemizde 15 yılda 1 trilyon TL’i aşkın GSYH artışı sağlanacak.

    5G'nin Türkiye'ye ekonomik katkısı ne kadar olacak?

    Vodafone’un Deloitte iş birliğiyle hazırladığı “Yeni Nesil Bağlantının Gücü: 5G Teknolojisinin Türkiye İçin Ekonomik ve Sosyal Faydaları” isimli çalışmanın sonuçları açıklandı. Araştırmaya göre 5G ihalesinin ardından 5 yıllık süreçte sadece operatörlerin yapacağı yatırım ve hizmet harcamalarının GSYH etkisi 21 milyar TL olacak.

    Türkiye’de 5G teknolojisi ile sağlanan üretkenlik ve ekonomik aktivite artışı sayesinde 15 yılda 1 trilyonun üzerinde ek gelir artışı olacağı tahmin ediliyor. Toplam etki olarak bakıldığında ise 5G teknolojisinin Türkiye’de hayata geçmesiyle 15 yılda 1 trilyon TL’yi aşan bir gelir artışı ve 479 milyar TL GSYH artışı bekleniyor.

    5G'den en çok faydalanacak sektörler neler?

    5G’den en çok faydalanacak sektörler üretim, toptan ticaret ve perakende, ulaşım ve depolama, bilgi ve iletişim olarak sıralanıyor. Bu sektörlerde gerçekleşecek gelir artışlarının toplam etkinin %70’inden fazlasına denk geleceği öngörülüyor.

    Fiber internet yaygınlaşırsa GSYH'de ilave artış sağlanacak

    Fiber ağı ve genişbant internet hakkında yapılan analizlere göre ise güncel yatırımlar baz alındığında 2023’te işletmelerin yüzde 64’ünün 30 Mbps üstü genişbant internete sahip olacağı tahmin ediliyor. 2023’te işletmelerin tümünün hızlı genişbant internete erişimi sağlanırsa tahminlere göre 2023 GSYH’sine yüzde 1’lik ilave artış sağlanacak. Fiber ağ yatırımları ciddi oranda artış gösterirse 2030 yılına kadar GSYH’de her yıl yüzde 2,2’lik artış yakalanabilecek.

    5G teknolojisi 83 ülkede kullanıma sunuldu

    Dünyada pek çok ülkede 5G'nin kullanıma sunulduğunu vurgulayan Vodafone Türkiye CEO’su Engin Aksoy, şunları söyledi:

    “Bugün 83 ülkede 209 operatör 5G hizmetlerini başlattı. 2021 sonunda 521 milyon kullanıcıya ulaşan ve dünya nüfusunun %15’ini kapsayan 5G ağlarının, 2027 yılı sonunda %75’lik kapsama oranına sahip olması bekleniyor. Dünyadaki örneklere baktığımızda, 5G teknolojileri fabrikalarda, mağazalarda, ulaşım altyapısında, liman ve bağlantılı mekanlarda uygulanıyor; verimlilik artışı, maliyet tasarrufu gibi operasyonel faydalarla beraber kullanıcı deneyimini iyileştiriyor. Bireysel abonelerin de 5G’ye geçiş konusunda istekli olduğu görülüyor. Özelikle pandemi döneminde daha yüksek hızda internet hizmetine talep arttı. İnternet hızına verilen bu önemin, 5G teknolojisine geçiş konusundaki tutuma da olumlu yansıdığı ve internet kullanıcılarının çoğunluğunun 5G’yi daha hızlı ve güvenilir bulduğu, 5G teknolojisine geçmek istediği  ve operatör tercihlerini 5G hizmetini göz önünde bulundurarak değiştirebileceği görülüyor.”

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    TOGG'un C-SUV gövdesi hazır

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    Piêr Dé Sans 14 saat önce

    Bir ürünü tutundurabilmeniz ve yurtdışına satabilmeniz için önce iç pazarda belli bir seviyeye gelmeniz gerekiyor. Bu arabanın maliyeti ve şu an ki kurlar göz önüne alınınca fiyatının çok da anlatıldığı gibi ucuza olacağını sanmıyorum. Kaldı ki ucuza almayacak, 1 milyon civarı para vereceksem niye hali hazırda pazarda yer edinmiş, belli kalite garantisi sunan, servis, destek ve parça erişim ağı yaygın bir araba almak varken bunu alayım? Yurtdışına sattığınızda da benzer şeyler dönecektir. Daha banttan dün çıkan arabayı kim niye alsın? Avantajı ne olacak ki? Bu proje, 5 yıl önceki döviz kuruyla banttan çıkartılsaydı başka şeyler konuşuyor olabilirdik belki ama şu an ki döviz kuruyla ülke içinde bu arabanın Tesla dan farkı kalmayacak gibi.

    S
    serdarendermete 15 saat önce

    Yapmış olmak için yapmak. Yapılmaya çalışılanın %100 milli olduğunu sandırmak ve saki Dünyada Tekmiş gibi davranmak.

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    biembo 1 gün önce

    Gönder gelsin ne de olsa ona da bütçemiz yetmez..

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    daysleeperxp 2 gün önce

    Yerli üretim ithalata bağlı, yani dövize endeksli, ithal edebildiğiniz sürece üretebiliyorsunuz, hammadde ve ara madde alırken usd kullanılıyor, arabanın ucuz olması gerekirdi ama pahalı olacak, yurtiçinden ziyade yurtdışına satmak gerekecek, pazar payını neye göre alacağı belli değil. Akp için kurtuluş bileti gibi bir şey olsa da ekonomiyi şimdiden çökerttikleri için zaten sade vatandaşın alamayacağı bu ürün, imaj dışında çok bir şey ifade etmeyecek. Sonuç olarak Ankapark gibi bir hezimet ile sonlanır diyorum.

    K
    kucukyenici 3 gün önce

    Fiyatı: 1 Trilyon + Dar gelirliler için yerlî ve millî.

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