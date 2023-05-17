Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Vodafone Türkiye, 2022-23 mali yıl sonuçlarını açıkladı

    Vodafone Türkiye, Nisan 2022 ve Mart 2023 arasındaki bir senelik dönemi kapsayan mali yılın sonuçlarını açıkladı. Servislerden elde edilen gelir ve abone sayısı duyuruldu.
    Oy Ver
    Vodafone Türkiye, 2022-23 mali yıl sonuçlarını açıkladı Tam Boyutta Gör
    Vodafone Türkiye, Nisan 2022 ve Mart 2023 arası dönemi kapsayan bir yıllık mali yıl sonuçlarını açıkladı. Vodafone Türkiye, bu dönemde 4 milyar TL yatırım yaptığını ve servis gelirlerini geçen yıla göre yüzde 47,6 artışla 25,5 milyar TL’ye çıkardığını duyurdu.

    Vodafone'un ne kadar abonesi var?

    Vodafone Türkiye’nin Mart sonu itibarıyla mobil müşteri sayısı 24,8 milyona yükseldi. M2M (makinelerarası iletişim) dahil toplam mobil abone sayısı ise 28,3 milyon oldu. Şirketin faturalı abone sayısı 1,6 milyon artışla 18,4 milyona yükseldi. Abonelerin yüzde 74,3’ünü faturalı aboneler oluşturuyor. Sabit genişbantta ise önceki yıla kıyasla 32 bin yeni abone kazanarak yaklaşık 1,4 milyon müşteriye ulaştı.

    Mobil data kullanımı yüzde 25 arttı

    Nisan 2022-Mart 2023 arası dönemde müşterilerin toplam mobil data kullanımı, önceki seneye kıyasla yüzde 25 artışla 4.081 petabyte’a yükseldi.

    Vodafone’un Vodafone Yanımda ve Online Self Servis gibi dijital kanallarını kullanan aylık aktif müşteri sayısı 17,7 milyona ulaştı. Vodafone’un dijital kanallarını kullanan müşterilerin aylık toplam etkileşimi (yapılan işlem sayısı) ise 300 milyon oldu.

    Vodafone’un e-ticaret pazaryeri Her Şey Yanımda ve Market Yanımda satışları toplam 605 milyonu geçti. Vodafone Pay’in ürünlerini kullanan toplam kullanıcı sayısı 4,5 milyona yükseldi. Vodafone’un kişisel dijital asistanı TOBi’nin aylık tekil kullanıcı sayısı 7.6 milyona, aylık sohbet sayısı ise 28 milyona yükseldi.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yengeç modunda park: Hyundai e-Corner

    M
    madmax59 2 gün önce

    zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler

    V
    versamaxx 5 gün önce

    Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.

    Profil resmi
    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    elektrikli şofben neden ısıtmaz peugeot 508 alınır mı 2 testislerin alınması erkek cinselliği etkiler mi babamı sevmiyorum erkeğin kızı yanaktan öpmesi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10000 TL Üstündeki Telefonlar
    Apple iPhone 14 Pro Max
    Apple iPhone 14 Pro Max
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    ASUS VivoBook 15
    ASUS VivoBook 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    VESTA-START
    VESTA-START
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız