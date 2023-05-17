Vodafone Türkiye, 2022-23 mali yıl sonuçlarını açıkladı

Tam Boyutta Gör Vodafone Türkiye, Nisan 2022 ve Mart 2023 arası dönemi kapsayan bir yıllık mali yıl sonuçlarını açıkladı. Vodafone Türkiye, bu dönemde 4 milyar TL yatırım yaptığını ve servis gelirlerini geçen yıla göre yüzde 47,6 artışla 25,5 milyar TL’ye çıkardığını duyurdu.

Vodafone'un ne kadar abonesi var?

Vodafone Türkiye’nin Mart sonu itibarıyla mobil müşteri sayısı 24,8 milyona yükseldi. M2M (makinelerarası iletişim) dahil toplam mobil abone sayısı ise 28,3 milyon oldu. Şirketin faturalı abone sayısı 1,6 milyon artışla 18,4 milyona yükseldi. Abonelerin yüzde 74,3’ünü faturalı aboneler oluşturuyor. Sabit genişbantta ise önceki yıla kıyasla 32 bin yeni abone kazanarak yaklaşık 1,4 milyon müşteriye ulaştı.

Mobil data kullanımı yüzde 25 arttı

Nisan 2022-Mart 2023 arası dönemde müşterilerin toplam mobil data kullanımı, önceki seneye kıyasla yüzde 25 artışla 4.081 petabyte’a yükseldi.

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Vodafone’un Vodafone Yanımda ve Online Self Servis gibi dijital kanallarını kullanan aylık aktif müşteri sayısı 17,7 milyona ulaştı. Vodafone’un dijital kanallarını kullanan müşterilerin aylık toplam etkileşimi (yapılan işlem sayısı) ise 300 milyon oldu.

Vodafone’un e-ticaret pazaryeri Her Şey Yanımda ve Market Yanımda satışları toplam 605 milyonu geçti. Vodafone Pay’in ürünlerini kullanan toplam kullanıcı sayısı 4,5 milyona yükseldi. Vodafone’un kişisel dijital asistanı TOBi’nin aylık tekil kullanıcı sayısı 7.6 milyona, aylık sohbet sayısı ise 28 milyona yükseldi.

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